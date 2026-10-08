Nicolas Maduro și soția sa, acuzați în SUA că au coordonat un sistem de represiune și tortură. Ce susțin procurorii americani

Procurorii din Statele Unite i-au acuzat pe fostul lider venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, de conspirație în vederea comiterii de acte de tortură. Noile capete de acuzare, făcute publice joi, se adaugă celor privind traficul de droguri și infracțiunile legate de arme, pe care cei doi le-au respins, relatează BBC.

Maduro, în vârstă de 63 de ani, și soția sa, 69 de ani, se află în detenție din ianuarie, într-un centru din Brooklyn, unde au fost duși după ce forțele americane i-au capturat în cadrul unui raid desfășurat înainte de ivirea zorilor la reședința lor din capitala Venezuelei, Caracas.

Organizațiile pentru drepturile omului din Venezuela și foști deținuți au denunțat de mult timp ceea ce au descris drept „tortură sistematică” în închisorile venezuelene. Noile acuzații vizează presupuse acte de tortură asupra unor cetățeni americani care erau deținuți în Venezuela în perioada în care Maduro se afla la putere.

Actul de acuzare modificat, făcut public joi, susține că fostul cuplu prezidențial și-a „consolidat poziția la putere” prin conducerea „unui sistem de represiune care se baza pe violență împotriva opoziției politice, detenții arbitrare și torturarea deținuților, inclusiv a unor cetățeni ai Statelor Unite”.

Potrivit documentului, metodele de tortură includeau „șocuri electrice, asfixiere, viol, dezbrăcare forțată, izolare prelungită, înfometare, celule de pedeapsă și tortură psihologică”.

Procurorii susțin că tortura psihologică includea amenințări cu uciderea membrilor familiilor victimelor, inclusiv a copiilor acestora. Potrivit actului de acuzare, scopul represiunii era menținerea la putere a lui Maduro și a soției sale.

Procurorii o acuză pe Cilia Flores că ar fi avut un rol esențial în dezvoltarea sistemului represiv, ordonând torturarea unor persoane și primind chiar informări despre actele de tortură la care erau supuși anumiți deținuți. Documentul judiciar susține că aceasta ar fi acționat astfel pentru a proteja membri ai familiei sale implicați în activități ilegale.

Mărturiile foștilor deținuți din Venezuela

Acuzațiile cuprinse în actul de acuzare modificat reflectă numeroase dintre mărturiile făcute de-a lungul timpului de persoane eliberate din detenție în Venezuela.

Javier Tarazona, liderul unei organizații pentru drepturile omului din Venezuela, i-a povestit la începutul acestui an jurnalistului Norberto Paredes, de la BBC, cum el și fratele său au fost ținuți timp de 46 de zile într-o celulă de pedeapsă minusculă, după ce au fost arestați arbitrar.

Un alt fost deținut, Ángel Godoy, a declarat că a fost ținut în izolare timp de mai multe luni și că nu i s-a permis să ia legătura cu soția sa. Aceasta nu a fost, la rândul ei, informată despre locul în care era deținut.

Procesul lui Nicolás Maduro și al soției sale, Cilia Flores, este programat să înceapă în iunie 2027.

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Editor : M.I.