Nicușor Dan salută acordul dintre Israel și Hamas: „Apreciez conducerea valoroasă a președintelui Donald Trump”

Preşedintele Nicuşor Dan a salutat, joi, acordul dintre Israel şi Hamas privind încetarea focului şi eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza, transmiţând că România îşi menţine angajamentul de a sprijini eforturile pentru realizarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu.

„Salut cu căldură acordul de încetare a focului şi întoarcerea în siguranţă a tuturor ostaticilor israelieni din Gaza. Apreciez eforturile şi conducerea valoroasă a preşedintelui Donald Trump, precum şi a Egiptului, Qatarului şi Turciei şi a tuturor partenerilor implicaţi în obţinerea acestui progres important în negocieri. Acest lucru aduce o speranţă mult necesară pentru pace şi stabilitate în regiune. România îşi menţine angajamentul de a sprijini eforturile care vizează realizarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu”, a transmis Nicuşor Dan pe platforma X.

Israel şi Hamas au ajuns la un acord, miercuri, privind prima fază a planului de pace al preşedintelui american Donald Trump pentru Gaza: o încetare a focului şi un acord privind eliberarea ostaticilor, care ar putea deschide calea pentru încheierea războiului de doi ani care a destabilizat Orientul Mijlociu.

Editor : Ș.R.