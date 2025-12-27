Nigeria sugerează că vor exista noi atacuri armate în cadrul unor operaţiuni „comune” cu SUA

Nigeria sugerează că alte atacuri împotriva unor grupări jihadiste urmează să aibă loc, după cele din ziua de Crăciun, ale forţelor americane, în nordul ţării, în care toate ţintele vizate „au fost decimate”, anunţa Donald Trump vineri, relatează AFP.

„Toate taberele” jihadiste vizate de către armata americană în atacurile din Nigeria au fost „decimate”, a declarat preşedintele american site-ului Politico. „Am spus (...) «să le dăm un cadou de Crăciun» (...). Ei nu vedeau asta venind, dar i-am lovit tare”, a declarat el.

Aceste atacuri au avut loc după ce Abuja şi Washingtonul au ajuns într-un impas diplomatic în ceea ce preşedintele american a catalogat drept o masacrare a creştinilor, în contextul nenumăratelor conflicte armate care zguduie Nigeria, notează News.ro.

Întrebat despre posibilitatea nor noi atacuri, ministrul nigerian de Externe Yusuf Tuggar a răspuns, la postul local de televiziune ChannelsTV că „este un proces în curs şi cooperăm cu Statele Unite. Colaborăm, de asemenea, cu alte ţări”.

„Nigeria este cea care a furnizat informţaiile” clasificate Washingtonului, a declarat el, precizând că a discutat la telefon cu secretarul de Stat american Marco Rubio în două rânduri înainte de atac.

Un oficial american a confirmat că Pentagonul a „colaborat cu Guvernul Nigeriei pentru a desfăşura aceste atacuri”.

Însă relaţia nu pare să ducă lipsă de dificultăţi. Washingtonul a refuzat să publice un comunicat comun al celor două ţări, a anunţat ministrul Yusuf Tuggar.

Nigeria se confruntă cu mai multe crize de securitate - interdependente -, în care jihadişti desfăşoară o insurecţie în nord-est din 2009, iar bande armate jefuiesc oraşe şi organizează răpiri în nord-vest.

„Tuturor le-a fost frică”

Nu se ştie care au fost ţintele vizate, dintre numeroasele grupări armate din Nigeria, şi nici cum anume s-a desfăşurat operaţiunea.

O înregistrare video de câteva zeci de secunde publicată de către Departamentul american al Apărării pe X pare să arate lansarea, noaptea, a unei rachete de pe puntea unei nave de război sub pavilion american.

La rândul său, ministrul nigerian al Informaţiei declară că 16 „muniţii” au fost lansate cu avioane fără pilot (drone) de tip MQ-9 Reaper.

Locuitori ai unor sate izolate din statul Sokoto, la frontiera cu Nigerul, condus de către o juntă, s-au declarat şocaţi de atacuri.

„Am auzit o explozie puternică care a zguduit tot oraşul, iar tuturor le-a fost frică”, a declarat Haruna Kallah, un locuitor al Jabo, situat la aproximativ 100 de kilometri de capitala statului, Sokoto, în districtul Tambuwal.

„La început, am crezut că era vorba despre un atac al Lakurawa”, o grupare armată cu legături cu Statul Islamic (SI), a declarat acest martor, care s-a declarat „surprins, pentru că noi nu am fost niciodată o enclavă a Lakurawa şi n-am fost atacaţi niciodată în ultimii doi ani”.

„Trump n-ar fi acceptat un refuz”

Aceste asalturi marchează prima intervenţie militară americană în cea mai populată ţară din Africa în mandatul lui Donald Trump.

Afirmând că creştinii se află sub o „ameninţare existenţială” de ordinul unui „genocid”, el ameninţa luna trecută că va recurge la opţiunea armată.

Guvernul nigerian şi analişti independenţi refuză să vorbească despre o persecuţie religioasă, un argument folosit mult timp de către dreapta creştină din Statele Unite, în Europa şi de către separatişti nigerieni care păstrează o influenţă la Washington.

În urma unor presiuni diplomatice, autorităţile nigeriene ţin să arate că cooperează cu Statele Unite, declară AFP un analist de la Abuja de la ONG-ul Good Governance Africa, Malik Samuel.

Autorii atacurilor „şi victimele din nord-vest sunt în mare parte musulmani”, subliniază el.

Nigeria este împărţită aproape egal între un sud cu populaţie majoritar creştină şi un nord majoritar musulman.

Țara este teatrul multor conflicte, cărora le cad victime atât creştini, cât şi musulmani, adesea fără vreo deosebire.

