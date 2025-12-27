Live TV

Nigeria sugerează că vor exista noi atacuri armate în cadrul unor operaţiuni „comune” cu SUA

Data publicării:
profimedia-1022203833
Soldații nigerieni din Forța Multinațională Comună (MNJTF) stau de gardă în Monguno, statul Borno, Nigeria, pe 5 iulie 2025. Foto: Profimedia
Din articol
„Tuturor le-a fost frică” „Trump n-ar fi acceptat un refuz”

Nigeria sugerează că alte atacuri împotriva unor grupări jihadiste urmează să aibă loc, după cele din ziua de Crăciun, ale forţelor americane, în nordul ţării, în care toate ţintele vizate „au fost decimate”, anunţa Donald Trump vineri, relatează AFP.

„Toate taberele” jihadiste vizate de către armata americană în atacurile din Nigeria au fost „decimate”, a declarat preşedintele american site-ului Politico. „Am spus (...) «să le dăm un cadou de Crăciun» (...). Ei nu vedeau asta venind, dar i-am lovit tare”, a declarat el.

Aceste atacuri au avut loc după ce Abuja şi Washingtonul au ajuns într-un impas diplomatic în ceea ce preşedintele american a catalogat drept o masacrare a creştinilor, în contextul nenumăratelor conflicte armate care zguduie Nigeria, notează News.ro.

Întrebat despre posibilitatea nor noi atacuri, ministrul nigerian de Externe Yusuf Tuggar a răspuns, la postul local de televiziune ChannelsTV că „este un proces în curs şi cooperăm cu Statele Unite. Colaborăm, de asemenea, cu alte ţări”.

„Nigeria este cea care a furnizat informţaiile” clasificate Washingtonului, a declarat el, precizând că a discutat la telefon cu secretarul de Stat american Marco Rubio în două rânduri înainte de atac.

Un oficial american a confirmat că Pentagonul a „colaborat cu Guvernul Nigeriei pentru a desfăşura aceste atacuri”.

Însă relaţia nu pare să ducă lipsă de dificultăţi. Washingtonul a refuzat să publice un comunicat comun al celor două ţări, a anunţat ministrul Yusuf Tuggar.

Nigeria se confruntă cu mai multe crize de securitate - interdependente -, în care jihadişti desfăşoară o insurecţie în nord-est din 2009, iar bande armate jefuiesc oraşe şi organizează răpiri în nord-vest.

„Tuturor le-a fost frică”

Nu se ştie care au fost ţintele vizate, dintre numeroasele grupări armate din Nigeria, şi nici cum anume s-a desfăşurat operaţiunea.

O înregistrare video de câteva zeci de secunde publicată de către Departamentul american al Apărării pe X pare să arate lansarea, noaptea, a unei rachete de pe puntea unei nave de război sub pavilion american.

La rândul său, ministrul nigerian al Informaţiei declară că 16 „muniţii” au fost lansate cu avioane fără pilot (drone) de tip MQ-9 Reaper.

Locuitori ai unor sate izolate din statul Sokoto, la frontiera cu Nigerul, condus de către o juntă, s-au declarat şocaţi de atacuri.

„Am auzit o explozie puternică care a zguduit tot oraşul, iar tuturor le-a fost frică”, a declarat Haruna Kallah, un locuitor al Jabo, situat la aproximativ 100 de kilometri de capitala statului, Sokoto, în districtul Tambuwal.

„La început, am crezut că era vorba despre un atac al Lakurawa”, o grupare armată cu legături cu Statul Islamic (SI), a declarat acest martor, care s-a declarat „surprins, pentru că noi nu am fost niciodată o enclavă a Lakurawa şi n-am fost atacaţi niciodată în ultimii doi ani”.

„Trump n-ar fi acceptat un refuz”

Aceste asalturi marchează prima intervenţie militară americană în cea mai populată ţară din Africa în mandatul lui Donald Trump.

Afirmând că creştinii se află sub o „ameninţare existenţială” de ordinul unui „genocid”, el ameninţa luna trecută că va recurge la opţiunea armată.

Guvernul nigerian şi analişti independenţi refuză să vorbească despre o persecuţie religioasă, un argument folosit mult timp de către dreapta creştină din Statele Unite, în Europa şi de către separatişti nigerieni care păstrează o influenţă la Washington.

În urma unor presiuni diplomatice, autorităţile nigeriene ţin să arate că cooperează cu Statele Unite, declară AFP un analist de la Abuja de la ONG-ul Good Governance Africa, Malik Samuel.

Autorii atacurilor „şi victimele din nord-vest sunt în mare parte musulmani”, subliniază el.

Nigeria este împărţită aproape egal între un sud cu populaţie majoritar creştină şi un nord majoritar musulman.

Țara este teatrul multor conflicte, cărora le cad victime atât creştini, cât şi musulmani, adesea fără vreo deosebire.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
castelul corvinilor
1
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
2 soldati nord-coreeni prizonieri de razboi, colaj
2
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
oameni cu caciula pe strada
3
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
4
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
photo-collage.png - 2025-10-12T180649.501
5
„Rusia sub Vladimir Putin este mai puţin stabilă decât Uniunea Sovietică. Un stat...
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
Digi Sport
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
US-Trump-Nigeria-Millitary-Strikes
Guvernul nigerian anunță că atacurile SUA de Crăciun au vizat două tabere care aveau legături cu ISIS
G9J27r-WkAALw1O
Dronele și rachetele rusești bombardează Ucraina înaintea întâlnirii dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump
donald trump
Trump respinge recunoașterea de către SUA a unui stat independent oficializat de Israel: „Chiar știe cineva ce este Somalilandul?”
Volodimir Zelenski
Zelenski, discuții cu liderii nord-europeni și șeful NATO, înaintea vizitei în SUA: Ucraina nu va fi un obstacol în calea păcii
Trump_Battleship-poster-defiant-hi-res-2048x1229
Noile nave de război „clasa Trump” se confruntă cu un mare obstacol: realitatea
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-12-26 at 17.11.05
Titi Aur, despre carambolul de pe DEx Pitești - Craiova: „Efectul de...
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor...
Om de zăpadă decorativ, ninsoare, parc acoperit de zăpadă, București.
ANM a actualizat prognoza meteo. Cod galben și portocaliu de vânt...
nicusor dan nicolae ratiu
Nicușor Dan, întâlnire la Londra cu fiul lui Ion Rațiu: „Un reper de...
Ultimele știri
FBI închide sediul istoric din Washington. Anunțul directorului Kash Patel despre unde vor lucra agenții
Prințesa Diana, etichetată drept „prădătoare” de către oficiali în timpul războiului mediatic cu Charles. Noi documente despre Lady Di
Cum ne revenim după excesele de Crăciun. Sfaturile medicilor pentru zilele următoare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
'Gardianul secretelor' din Apărarea Rusiei a murit subit de Crăciun! A fost cea mai discretă figură din...
Fanatik.ro
Marea campioană care renunță la rețelele de socializare! Cum explică decizia radicală luată: ”Mi-am dat seama...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Cum au ajuns cumnați Gică Hagi și Gică Popescu? „A zăpăcit-o pe femeie cu trandafiri. I-a umplut casa”
Adevărul
Gest disperat al unui cabanier: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”
Playtech
Motivul pentru care nu ar trebui să cumperi niciodată pește în perioada dintre Crăciun și Revelion. De ce...
Digi FM
Lily Collins, fata lui Phil Collins, topită după fiica ei: Primul Crăciun al micuței noastre Tove și simțim...
Digi Sport
"Obsesie!" Denise Rifai a aflat totul despre Dan Alexa și Anamaria Prodan
Pro FM
"Lună de lună ne-am rugat pentru acest mic miracol". Fiica adoptivă a lui Eminem, despre cât a luptat să...
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Rusia ar putea lua în calcul o escaladare pe flancul estic al NATO începând din 2026. Pretextul este deja...
Newsweek
Care pensionari primesc la pensie între 2.400 și 8.200 lei pentru care nu au contribuit? Nu sunt magistrați
Digi FM
Sfântul Ștefan: tradiții, obiceiuri și urări de trimis celor dragi
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Kate Winslet critică termenul „nepo baby” și își apară copiii: Și-au croit propriul drum în lumea...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...