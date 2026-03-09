Fumul negru și dens încă se ridica în cer, funinginea acoperea străzile și mașinile, balcoanele erau pline de mizerie neagră, iar aerul toxic umpluse plămânii locuitorilor: Teheranul tocmai se trezea după o noapte de atacuri aeriene asupra depozitelor de petrol ale orașului, duminică. În mesajele trimise către Guardian, oamenii au descris situația din casele lor și de pe străzi, unii numind-o „apocaliptică”. Cu soarele acoperit, localnicii dezorientați din capitala Iranului au fost nevoiți să aprindă luminile pentru a vedea în întuneric.

Patru depozite de petrol și un centru logistic petrolier din Teheran și din împrejurimi au fost lovite. Autoritățile locale au declarat că șase persoane au fost ucise și 20 rănite la unul dintre aceste locuri.

Videoclipurile distribuite de jurnaliștii locali au arătat flăcări uriașe deasupra cerului Teheranului în timpul nopții și fum care încă se ridica deasupra depozitelor de petrol. În timp ce ploaia torențială se abătea asupra orașului de 10 milioane de locuitori duminică dimineața, autoritățile au avertizat asupra toxicității, iar mulți locuitori s-au trezit cu dureri în gât și ochi iritați.

Într-o discuție cu The Guardian, Negin, o activistă și fostă deținută politică din partea central-estică a orașului, a declarat că situația este „apocaliptică”.

Situația este atât de înfricoșătoare încât este greu de descris. Fumul a acoperit întregul oraș. Am dificultăți severe de respirație și senzație de arsură în ochi și gât, iar mulți alții simt același lucru. Dar oamenii trebuie să iasă afară pentru că nu au de ales. Multe locuri s-au redeschis astăzi, dar s-au închis din nou pentru că este imposibil să stai în aer liber.

Agenția de mediu din Iran a sfătuit locuitorii din Teheran să rămână în case. Semiluna Roșie din această țară a declarat că substanțele chimice toxice pot provoca ploi acide și pot afecta pielea și plămânii, sfătuind oamenii să evite să pornească aparatele de aer condiționat sau să iasă afară imediat după ploaie. De asemenea, a încurajat oamenii să protejeze alimentele expuse.

„Este inuman, o crimă împotriva umanității”

Guvernatorul Teheranului a recomandat purtarea măștilor în exterior. Dr. Shahram Kordasti, un hematolog-oncolog iranian stabilit în Marea Britanie, a avertizat că gazele toxice și particulele fine pot irita ochii și căile respiratorii, agrava astmul, afecțiunile pulmonare și bolile de inimă și crește riscul unor tipuri de cancer.

Negin, care a ieșit să cumpere o mască și un inhalator, a spus:

Chiar și măștile sunt din ce în ce mai greu de găsit. Este o greșeală imensă. Îi rog pe cei care au posibilitatea, în special mass-media străină, să reflecteze asupra acestei situații. Ce ar trebui să facă oamenii în aceste condiții? Este cu adevărat o crimă împotriva umanității

Vorbind despre efectele asupra oamenilor ale atacurilor americane și israeliene care continuă în jurul ei, ea a spus:

Acesta nu mai este doar o încălcare a drepturilor omului. Este cu adevărat un comportament antiuman. Dacă cineva are o problemă cu guvernul Republicii Islamice, asta este una, dar nu cu noi, oamenii. Nu poți ataca sistemele de alimentare cu apă sau rafinăriile. Cea mai mare parte a apei din Teheran provine din baraje. Dacă acestea se poluează, ce se va întâmpla atunci? Guvernul a lăsat practic oamenii pe cont propriu

„Prețurile cresc vertiginos. Am cumpărat un inhalator cu 850.000 de tomani (n.r. 5,20 euro). De unde ar trebui oamenii să ia banii ăștia? Mulți oameni din Teheran sunt muncitori zilieri care nu au mai avut de mult timp de lucru. Alimentele devin extrem de scumpe, iar multe lucruri sunt rare,” a adăugat activista.

Negin, care a decis să rămână în oraș, se simte neputincioasă: „Presiunea din interiorul țării devine enormă. Există penurie de produse de bază. Nu se găsea benzină nicăieri. Astăzi, în multe locuri, oamenii primesc doar cinci litri de combustibil. Situația este extrem de dureroasă.”

„Mă ard ochii. E un miros în aer pe care nu-l pot explica”

În alte mesaje transmise prin intermediul rudelor din străinătate, doi locuitori din Teheran au spus că tuturor li s-a recomandat să rămână în case și li s-au dat instrucțiuni în mass-media națională despre cum să facă față aerului toxic și să se protejeze.

Mehdi este un proprietar de restaurant, în vârstă de 42 de ani, care locuiește în vestul orașului. El a spus că teama de a inhala gazul toxic și de a atinge orice este similară cu cea resimțită în timpul pandemiei de Covid.

Ne este atât de frică încât nici măcar nu îndrăznim să curățăm ferestrele și balcoanele. Este funingine peste tot și nici măcar nu vrem să o atingem cu mănuși. Mă ard ochii și când mă uit afară văd oameni fără măști care își văd de viața de zi cu zi. Eu nu sunt atât de curajos. E un miros în aer pe care nu-l pot explica

Mehdi a spus că și el intenționează să părăsească orașul și că ar fi periculos să servească mâncare oamenilor în restaurantul său până când nu va ști că apa este sigură. „Credeți-mă, suntem pe cont propriu. Acest regim nu-i pasă de noi, așa că de ce aș face un apel către o putere străină să aibă grijă de noi? Și spuneți-le celor care spun că noi am cerut asta. Nu! Nu am cerut moartea poporului nostru, care oricum era ucis de regim. Și dacă nu v-a păsat când ne-au împușcat, acum tăceți din gură. Noi suntem aici pentru a ne ajuta reciproc, chiar dacă acest guvern nu o face.”

„Teheranul arde. Fumul a umplut străzile”

În timp ce Israelul a atacat instalațiile de stocare a petrolului sâmbătă seara, Mehnaz, în vârstă de 39 de ani, a încercat să fugă din sudul Capitalei, a povestit ea în mesaje. Crezând că atacurile se vor intensifica în dimineața următoare, ea și soțul ei și-au împachetat lucrurile esențiale și s-au urcat în mașină. După ce a condus doar câteva minute, a văzut flăcări puternice pe cer, în direcția depozitului de petrol Shahr-e Rey.

Credea că era doar o altă explozie, așa că a continuat să conducă, fără să-și dea seama că depozitul de petrol fusese lovit. Întreruperea Internetului impusă de regim a făcut ca ea să nu aibă informații despre ce a fost lovit și unde. „Am crezut că este sigur să plec acum, pentru că vor lovi dimineața devreme (n.r. duminică), dar a trebuit să mă întorc”, a spus ea.

Sâmbătă, în jurul miezului nopții, ea a scris: „Teheranul arde. Fumul a umplut străzile. Este imposibil să ieși din oraș în acest moment și, chiar și cu geamurile închise, fumul dens pătrunde în interior... Nu știu dacă să rămân sau să înfrunt flăcările și să plec cu mașina cât încă mai arde. Nici măcar nu am o mască.”

Dar duminică, Mehnaz a decis că nu mai era posibil să rămână în oraș. A fugit în jurul orei 11:30 și a condus spre casa părinților ei, în afara provinciei:

Era o coadă lungă la benzinărie și se raționaliza și se limita cantitatea pe care o puteam alimenta. Depozitul Rey, nu o să vă vină să credeți, încă ardea și era o nebunie, pentru că noaptea părea zi, iar ziua era atât de întunecată, încât părea o noapte cu lună nouă. Întunecată, la fel ca viitorul nostru

Ea a adăugat: „În timp ce plecam, am observat că nu era nici o pasăre pe cer și știi ce se spune? Când păsările te părăsesc, ești cu adevărat singur”.

