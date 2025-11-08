Live TV

Noi atacuri israeliene asupra pozițiilor Hezbollah din Liban: trei morți și 11 răniți

Data publicării:
atac israel-liban-noiembrie 2025
Atac israelian în Liban. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Trei oameni au murit și alți 11 s-au ales cu răni în urma atacurilor lansate de Israel în diverse părți din Liban, au transmis sâmbătă autoritățile libaneze, citate de AFP și DPA, conform Agerpres.

Doi frați au murit în urma unui atac israelian cu dronă ce a vizat un automobil în sud-estul Libanului, conform Agenției de presă naționale libaneze (ANI), pe fondul intensificării bombardamentelor israeliene împotriva Hezbollah.

Armata Israelului a transmis într-un comunicat că a lansat un atac în regiunea Shebaa, omorând doi membri ai „organizației teroriste «Brigăzile rezistenței libaneze»”, care operează sub conducerea organizației Hezbollah.

Conform Israelului, persoanele vizate „erau implicate în contrabanda cu arme utilizate de Hezbollah, activităţile lor constituind o încălcare flagrantă a acordurilor între Israel şi Liban”. Ministerul libanez al Sănătății a confirmat bilanțul atacului.

Totodată, un bărbat a murit și alți patru au fost răniți în urma unui atac israelian cu dronă asupra unui vehicul în orașul Barashit, situat în sudul Libanului.

Israelul intensifică atacurile asupra Libanului, pe măsură ce tensiunile cu Hezbollah cresc din nou

Israelul a eliminat comandantul unei unități de elită a Hezbollah, în ciuda unui armistițiu intrat în vigoare din noiembrie

