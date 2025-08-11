Noi cercetări arată ce s-a întâmplat cu supraviețuitorii erupției vulcanice de la Pompei. „Imaginea este mai clară acum”

Noi dovezi sugerează că oamenii s-au întors să locuiască printre ruinele Pompeiului, după ce vechiul oraș roman a fost devastat de o erupție vulcanică, relatează BBC.

Arheologii cred că unii supraviețuitori care nu își puteau permite să înceapă o nouă viață în altă parte s-au întors la fața locului și că li s-au alăturat și alții care căutau un loc unde să se stabilească.

Pompei era locuit de peste 20.000 de oameni înainte ca vulcanul Vezuviu să erupă în anul 79 d.Hr., îngropând și conservând o mare parte a orașului, înainte de redescoperirea sa în secolul al XVI-lea.

Au existat speculații anterioare că supraviețuitorii s-au întors în ruine, iar arheologii de la fața locului au declarat miercuri că teoria pare să fi fost confirmată de noi cercetări.

„Datorită noilor săpături, imaginea este acum mai clară: Pompeiul de după 79 reapare, mai puțin ca un oraș și mai mult ca o aglomerare precară și cenușie, un fel de tabără, o favelă printre ruinele încă recognoscibile ale Pompeiului de odinioară”, a declarat directorul sitului, Gabriel Zuchtriegel.

Arheologii au afirmat că așezarea informală a continuat să existe până în secolul al V-lea.

Dovezile sugerează că oamenii trăiau fără infrastructura și serviciile tipice unui oraș roman, iar ruinele ofereau ocazia de a găsi obiecte valoroase, au afirmat cercetătorii.

Se crede că oamenii locuiau la etajele superioare ale caselor, deasupra cenușii, iar etajele inferioare erau transformate în pivnițe.

Distrugerea orașului a „monopolizat memoria”, a spus domnul Zuchtriegel, iar în graba de a ajunge la artefactele bine conservate din Pompei, „urmele slabe ale reocupării sitului au fost literalmente îndepărtate și adesea măturate fără nicio documentare”.

Situl este acum o atracție turistică de renume mondial și oferă o fereastră către viața romană.

Editor : C.L.B.