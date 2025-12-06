Live TV

Noi ciocniri la granița dintre Pakistan și Afganistan. Islamabadul: „Forțele armate au dat un răspuns imediat, adecvat și intens”

An Afghan Taliban fighter sits on a tank near the Afghanistan-Pakistan border in Spin Boldak, Kandahar Province, following exchanges of fire between Pakistani and Afghan forces
Un luptător taliban afgan stă pe un tanc lângă granița dintre Afganistan și Pakistan, în Spin Boldak, provincia Kandahar, după schimburi de focuri între forțele pakistaneze și afgane în Afganistan. Foto: REUTERS/Stringer

Au izbucnit noi ciocniri mortale la granița dintre Pakistan și forțele talibane din Afganistan, ambele părți acuzându-se reciproc de încălcarea unui armistițiu fragil, relatează BBC.

Locuitorii au fugit peste noapte din orașul afgan Spin Boldak, situat de-a lungul graniței de 2.574 de kilometri pe care o împărtășesc cele două țări. O sursă medicală din orașul Kandahar, situat în apropiere, a declarat pentru BBC Pashto că un spital local a primit cadavrele a patru persoane. În Pakistan au fost raportați trei răniți.

În ultimele luni, între cele două țări au izbucnit în repetate rânduri conflicte sporadice, iar guvernul taliban din Afganistan a acuzat Pakistanul că a efectuat atacuri aeriene în interiorul țării.

Ambele părți au confirmat că au schimbat focuri de armă în timpul nopții, dar fiecare a dat vina pe cealaltă pentru începerea celor patru ore de luptă.

Mosharraf Zaidi, purtătorul de cuvânt al prim-ministrului pakistanez Shehbaz Sharif, a acuzat talibanii de „focuri de armă neprovocate”.

„Forțele noastre armate au dat un răspuns imediat, adecvat și intens. Pakistanul rămâne în alertă maximă și angajat să asigure integritatea teritorială și siguranța cetățenilor noștri”, a mai transmis Pakistanul.

Între timp, un purtător de cuvânt al talibanilor a declarat că Pakistanul „a inițiat din nou atacuri” și că a fost forțat să răspundă.

Imaginile din zonă au arătat un număr mare de afgani fugind pe jos și cu vehicule, iar oamenii din orașele învecinate plecând și ei de teamă că luptele vor reîncepe. Ciocnirile din timpul nopții au avut loc la mai puțin de două luni după ce ambele părți au convenit asupra unui armistițiu mediat de Qatar și Turcia.

Acesta a pus capăt celor mai violente lupte dintre Pakistan și talibani de la revenirea grupului la putere în 2021, deși tensiunile au rămas ridicate.

Guvernul de la Islamabad acuză de mult timp talibanii aflați la putere în Afganistan că oferă adăpost grupurilor armate care comit atacuri în Pakistan.

Guvernul taliban din Afganistan neagă acuzația și a acuzat Pakistanul că dă vina pe alții pentru „propriile eșecuri în materie de securitate”.

Săptămâna trecută, delegații din ambele părți s-au întâlnit în Arabia Saudită pentru a patra rundă de negocieri privind un acord de pace mai amplu, dar nu au ajuns la o înțelegere. Surse apropiate negocierilor au declarat pentru sursa citată că ambele părți au convenit să continue încetarea focului.

Cinci oameni au murit și 35 au fost răniți în explozii la Kabul: „Am început să primim ambulanţe pline cu răniţi”

Ciocniri în apropierea frontierei cu Afganistanul, anunță Pakistanul. Cinci soldați pakistanezi și 25 de militanți au murit

