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Detalii despre tentativa de deturnare a avionului Dubai-Tel Aviv: pasagerii și alți membri ai echipajului l-au oprit pe pilotul agresor

Data actualizării: Data publicării:
Flugzeug flydubai Boeing 737 MAX 8, A6-FKA, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, VAE, 26.06.2026 *** flydubai Boeing 737
Avion Flydubai. Foto: Profimedia
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Un pilot al zborului flydubai cu destinaţia Israel, care a fost deviat miercuri către Arabia Saudită, l-a înjunghiat pe celălalt pilot şi se pare că a încercat să prăbuşească avionul, a declarat prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. Acesta a precizat că pasagerii şi echipajul l-au imobilizat pe agresor, care a fost arestat, relatează Reuters.

Incidentul a făcut ca aeronava, care zbura de la Dubai la Tel Aviv, să coboare brusc 5.300 de metri în mai puţin de două minute, conform datelor de urmărire a zborului. O pasageră a declarat presei israeliene că au fost momente în care a crezut că va muri, potrivit News.ro.

Aeroportul Tabuk din Arabia Saudită, unde a aterizat avionul, a declarat că ambii piloţi au fost spitalizaţi după ce au suferit leziuni.

Într-o intervenţie video, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a calificat incidentul drept „un incident de securitate extrem de grav”, adăugând că unul dintre piloţi a fost arestat şi este interogat de autorităţile saudite.

Netanyahu a spus că a vorbit cu unul dintre pasagerii israelieni aflaţi la bord. „Unul dintre piloţi l-a înjunghiat pe celălalt pilot; se pare că a încercat să prăbuşească avionul cu pasagerii la bord”, a declarat Netanyahu. Pasagerul i-a povestit că, ulterior, avionul a intrat în picaj.

„A reuşit să pătrundă în cabina de pilotaj împreună cu unul dintre membrii echipajului şi, împreună, l-au imobilizat pe pilot în timp ce acesta încerca să saboteze sistemele avionului. Alţi membri ai echipajului de zbor au intrat în cabina de pilotaj şi au reuşit să stabilizeze aeronava”, a relatat premierul israelian.

„În prezent, acesta este interogat de autorităţile saudite”, a susţinut Netanyahu.

„Menţinem un contact permanent cu autorităţile competente pentru a asigura siguranţa continuă a pasagerilor şi pentru a garanta întoarcerea lor rapidă acasă”, a mai spus el.

„Am dat instrucţiuni instituţiilor de securitate să se pregătească pentru potenţiale ameninţări suplimentare”, a adăugat premierul israelian.

Incidentul i-a determinat, de asemenea, pe prim-ministrul şi ministrul apărării din Israel să organizeze o consultare pe tema securităţii. Un oficial a declarat că Israelul analizează posibilitatea de a trimite un avion militar sau civil pentru a-i aduce pe pasageri acasă.

Zborul a transmis un semnal general de urgenţă şi apoi un alt semnal de urgenţă care indica o posibilă interferenţă ilegală, potrivit Flightradar24

Un videoclip şocant care circulă pe reţelele sociale şi care a fost verificat de Reuters arată un pasager însângerat şi un bărbat însângerat îmbrăcat în uniformă de pilot la bordul zborului.

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Reuters a confirmat că videoclipul a fost filmat în timpul zborului flydubai FZ1073 de la Dubai la Tel Aviv, de către persoana care apare într-un videoclip ce coroborează informaţiile.

În videoclipul care confirmă informaţiile apare şi un alt bărbat, care este văzut în alte imagini purtând aceleaşi haine pătate de sânge, aşezat în avionul flydubai, identificat după locurile din avion. Nu s-au găsit versiuni mai vechi ale videoclipului postate online înainte de 30 septembrie, precizează Reuters.

Yasmin Abukasis, a cărei fiică Miriam se afla la bordul zborului, a declarat că aceasta i-a spus că a auzit ţipete, a văzut un bărbat scoţând un cuţit şi forţându-l pe pilot să se aşeze la podea, iar sângele era peste tot.

Într-un comunicat, compania aeriană flydubai a declarat că „a avut loc o altercaţie în cabina de pilotaj” a zborului FZ1073.

„Aeronava a fost securizată cu succes de către echipajul flydubai de serviciu care se afla la bord, care a deviat cursul şi a aterizat aeronava în siguranţă pe Aeroportul Tabuk. Toţi pasagerii şi membrii echipajului sunt în siguranţă şi au fost identificaţi”, a transmis compania.

Compania a adăugat că, în acest moment, „motivele şi cauzele care stau la baza acestui eveniment sunt necunoscute şi fac obiectul unei anchete oficiale”. „Îndemnăm toate părţile să se abţină de la speculaţii premature în timp ce autorităţile pun cap la cap faptele”, a precizat aceasta.

Compania aeriană a declarat că a trimis două aeronave de înlocuire la Tabuk pentru a prelua pasagerii şi echipajul, adăugând că incidentul nu are niciun impact asupra celorlalte zboruri programate din reţeaua sa.

Presa israeliană a relatat că avionul avea la bord aproximativ 150 de pasageri israelieni. Flydubai operează zboruri zilnice dus-întors între Dubai şi Tel Aviv – o rută care este populară în rândul cetăţenilor israelieni. Traseul de zbor foloseşte, în mod normal, spaţiul aerian deasupra Arabiei Saudite şi Iordaniei.

Incidentul de miercuri a amplificat temerile legate de securitate în Israel, cu câteva săptămâni înaintea alegerilor naţionale din 27 octombrie. Aceste alegeri sunt primele de la atacurile din 7 octombrie 2023 conduse de Hamas, securitatea Israelului ocupând un loc central în campania electorală.

Reacţionând la incident pe reţeaua  X, ministrul securităţii Itamar Ben-Gvir, de extremă dreapta, a scris: „Terorismul este un demon cu care nu trebuie să se ajungă la niciun acord”.

Alegerile ar putea determina dacă prim-ministrul Benjamin Netanyahu rămâne la putere după una dintre cele mai importante perioade din istoria Israelului sau dacă va fi învins de rivalii de centru care promit să inaugureze o nouă eră.

Sondajele sugerează că niciun candidat nu are o cale clară către putere.

Editor : Ș.R.

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