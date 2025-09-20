Live TV

Noi dovezi pun capăt controverselor privind uriașul crater Silverpit din Marea Nordului: Este rezultatul unui impact cosmic

Craterul Silverpit a fost descoperit în 2002 de geologi din industria petrolieră. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Singurul crater de impact descoperit lângă Marea Britanie Noile dovezi schimbă perspectiva Un fenomen rar, dar devastator

Un crater de proporții, aflat la peste 100 de kilometri de coasta Yorkshire, ar fi fost creat de impactul unui asteroid de dimensiunea unei catedrale, susțin oamenii de știință. Noul studiu publicat în revista Nature Communications pune capăt unei controverse de două decenii privind originea formațiunii geologice Silverpit.

Potrivit cercetătorilor, asteroidul avea circa 160 de metri lățime și s-a prăbușit în mare în urmă cu aproximativ 43 de milioane de ani. Forța coliziunii a provocat un tsunami de 100 de metri înălțime, care a devastat zona și a schimbat ecosistemul marin.

Deși nu a avut efecte comparabile cu asteroidul ce a dus la extincția dinozaurilor acum 66 de milioane de ani, evenimentul a reprezentat o catastrofă pentru speciile care trăiau în regiune.

Singurul crater de impact descoperit lângă Marea Britanie

Craterul Silverpit, situat la 700 de metri sub fundul Mării Nordului, are un diametru de aproximativ 3,2 kilometri și este înconjurat de o zonă circulară de falii cu o lățime de 19 kilometri. Descoperit în 2002 de geologi din industria petrolieră, el a stârnit dezbateri aprinse între specialiști.

Unii cercetători au considerat că formațiunea a fost cauzată de mișcările straturilor de sare, o explicație mai banală. În 2009, o dezbatere la Societatea Geologică din Londra s-a încheiat cu un vot de 80% împotriva ipotezei impactului.

Noile dovezi schimbă perspectiva

Uisdean Nicholson, sedimentolog la Universitatea Heriot-Watt din Edinburgh, a condus echipa care a reevaluat craterul. Folosind imagistică seismică de ultimă generație, analize microscopice ale fragmentelor de rocă și modele computerizate, cercetătorii au concluzionat că formațiunea este, cu mare probabilitate, rezultatul unei coliziuni cosmice.

„Obținerea dovezii a fost un moment extrem de emoționant. Este o descoperire care ne ajută să înțelegem modul în care impacturile de asteroizi au modelat planeta de-a lungul istoriei”, a declarat Nicholson.

Un fenomen rar, dar devastator

Asteroizii lovesc Pământul foarte rar, iar craterele rezultate sunt și mai greu de identificat, deoarece tectonica plăcilor și eroziunea șterg aproape toate urmele. În prezent, doar aproximativ 200 de cratere de impact sunt confirmate la nivel mondial, dintre care 33 se află sub ocean.

Specialiștii consideră Silverpit o descoperire excepțional de bine conservată și un reper important pentru studiul fenomenelor cosmice „Putem folosi aceste date pentru a înțelege trecutul, dar și pentru a anticipa ce s-ar putea întâmpla în cazul unei coliziuni viitoare cu un asteroid”, a mai spus Nicholson.

Editor : M.I.

