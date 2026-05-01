Noi imagini surprinse de camerele de supraveghere, publicate de procurori, arată cum atacatorul de la cina corespondenților de la Casa Albă a trecut în doar patru secunde de punctul de control al securității, în timp ce evenimentul se desfășura la Washington. În înregistrare, individul apare alergând cu o armă cu țeavă lungă, iar un agent deschide focul în direcția sa, în timp ce oficialii încearcă să-l oprească.

Înregistrarea video pare să arate un agent de securitate deschizând focul în direcția atacatorului care alerga, acesta având asupra sa o armă cu țeavă lungă, deși nu este clar dacă a tras și el. Clipul nu surprinde momentul în care, potrivit anchetatorilor, presupusul atacator a căzut și a fost arestat la hotelul Washington Hilton, sâmbătă, notează BBC.

Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, este acuzat că a încercat să îl asasineze pe președintele Trump la cina organizată de Asociația corespondenților de la Casa Albă.

Departamentul de Justiție al SUA afirmă că imaginile îl arată pe Allen și „analizând zona” hotelului cu o zi înainte de eveniment, când ar fi fost cazat ca oaspete. Potrivit procurorilor, el este văzut mergând pe un coridor al hotelului Washington Hilton în ajunul galei și intrând în sala de fitness.

Inculpatul este acuzat că avea asupra sa un pistol semi-automat, o pușcă și trei cuțite în timp ce alerga printr-un nivel de terasă, la un etaj deasupra sălii de bal de la subsol unde avea loc evenimentul de presă.

Trump, vicepreședintele JD Vance, membri ai cabinetului și alți oficiali de la Casa Albă au fost evacuați rapid după ce s-au auzit focuri de armă.

Citește și „M-am uitat în ochii lui Donald Trump”: Mentalistul Oz Pearlman descrie panica de la cina corespondenților după focurile de armă

Noul video, publicat joi pe platforma X de procurorul federal pentru Washington DC, Jeanine Pirro, pare a fi o versiune de calitate mai bună a unui clip distribuit anterior de Trump pe rețelele sociale, după incidentul de sâmbătă.

Cele mai recente imagini arată aproape o duzină de agenți de securitate adunați în jurul unui punct de control din hotel. Un bărbat îmbrăcat cu un palton lung și închis la culoare merge pe coridor și dispare printr-o ușă.

La scurt timp, atacatorul, după ce și-a dat jos paltonul, reapare și aleargă prin detectorul de metale, ținând cu ambele mâini ceea ce pare a fi o armă. Paltonul ascundea o pușcă de calibru 12, potrivit unui document depus de procurori.

Imaginile par să arate un agent trăgând cu pistolul asupra suspectului. Procurorii au declarat că agentul a fost lovit de focuri de armă, dar presupusul atacator nu a fost rănit prin împușcare.

Cole Allen a scris în manifestul găsit ulterior că forțele de ordine, angajații hotelului și oaspeții nu erau țintele sale, dar că i-ar fi atacat oricum pentru a ajunge la conducere, adăugând: „Sper din tot sufletul să nu se ajungă la asta.”

Citește și Ce a scris în „manifestul” său atacatorul de la dineul corespondenților de la Casa Albă: „Se pare că am surprins pe mulți astăzi”

