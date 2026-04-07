Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și primește îngrijiri medicale (The Times)

Mojtaba Khamenei. Foto: Profimedia

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este inconștient și primește îngrijiri medicale în orașul sfânt Qom, potrivit unei evaluări a serviciilor de informații care sugerează că acesta nu este în măsură să conducă țara, relatează The Times.

O notă diplomatică, despre care se crede că se bazează pe informații furnizate de serviciile de informații americane și israeliene și care a fost transmisă aliaților din Golf, sugerează că Mojtaba Khamenei, fiul liderului de lungă durată Ali Khamenei, care a fost asasinat, se află în stare de inconștiență și este tratat pentru o afecțiune medicală „gravă”.

Nota, la care a avut acces sursa citată, dezvăluie pentru prima dată locația liderului suprem. Orașul situat în centrul țării, la 140 de kilometri sud de Teheran, este considerat sacru în islamul șiit.

„Mojtaba Khamenei este internat la Qom, aflându-se într-o stare gravă, și nu poate participa la niciun proces decizional al regimului”, se precizează în document.

Conform notei, trupul neînsuflețit al lui Ali Khamenei este pregătit pentru înmormântare la Qom, sediul puterii clericale șiite, cunoscut drept capitala religioasă a țării. Se precizează că agențiile de informații au identificat pregătirile pentru „realizarea fundației necesare construirii unui mausoleu de mari dimensiuni în Qom” destinat „mai multor morminte”, ceea ce sugerează că alți membri ai familiei — și, eventual, chiar Mojtaba însuși — ar putea fi înmormântați alături de defunctul lider suprem.

Se consideră că informațiile privind locul în care se află Mojtaba Khamenei erau cunoscute de ceva timp de agențiile de spionaj americane și israeliene, dar nu au fost făcute publice până acum.

Agenția Națională de Securitate a SUA, responsabilă cu prelucrarea informațiilor de intelligence la nivel mondial în numele Departamentului Apărării, a fost contactată în legătură cu această notă, la fel ca și reprezentanța Iranului la Washington, care își are sediul la Ambasada Pakistanului.

Iranul a confirmat că noul lider suprem a fost rănit în același atac aerian care i-a ucis tatăl, mama, soția Zahra Haddad-Adel și unul dintre fii în prima zi a războiului care a inflamat regiunea de atunci.

De la începutul războiului, nu s-a mai știut nimic despre Mojtaba Khamenei, deși fusese ales să-i succedă tatălui său la începutul lunii martie.

De atunci, la televiziunea de stat iraniană au fost difuzate două declarații atribuite lui Khamenei, în vârstă de 56 de ani. Luni, postul de televiziune a difuzat un videoclip generat de inteligența artificială în care liderul intră într-o cameră de comandă și analizează o hartă a centralei nucleare israeliene din Dimona. Lipsa unei înregistrări cu vocea sa conferă credibilitate zvonurilor neconfirmate potrivit cărora acesta se află în continuare într-o stare critică.

Deși oficialii iranieni au insistat că noul lider suprem este „la conducerea” țării, rapoarte anterioare au făcut aluzie la starea de sănătate a lui Khamenei. Grupurile de opoziție au afirmat că acesta se află în comă și primește îngrijiri medicale într-un spital, în timp ce alții au sugerat că ar fi suferit o fractură la picior și răni la față.

Presupusa incapacitate a sa a pus sub semnul întrebării statutul lui Khamenei într-o țară în care liderul suprem este autoritatea politică și religioasă absolută. Acest lucru ar putea da naștere la speculații că Garda Revoluționară Islamică (IRGC) deține controlul de facto asupra țării și că Mojtaba Khamenei este o marionetă tăcută sau o figură decorativă.

Președintele american Donald Trump a afirmat că poartă negocieri cu alți oficiali iranieni, dar a precizat în mod explicit că nu are de-a face cu liderul suprem.

Agențiile de știri de stat iraniene au relatat că Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, va fi înmormântat într-un sanctuar șiit din orașul său natal, Mashhad, situat în nord-estul Iranului, care este și un loc de pelerinaj. Conform unor informații, la Teheran ar urma să aibă loc o ceremonie publică de comemorare a liderului decedat, deși nu a fost anunțată nicio dată.

Deși guvernul iranian a declarat că funeraliile de stat pentru Ali Khamenei au fost amânate din cauza „previziunii unei participări fără precedent”, au apărut întrebări cu privire la această întârziere, având în vedere tradiția șiită de a îngropa defunctul imediat după deces. Miercuri se vor împlini 40 de zile de la moartea lui Khamenei, survenită pe 28 februarie, ceea ce ar marca sfârșitul perioadei tradiționale de doliu în islamul șiit.

Nu era clar dacă Qom ar putea fi un loc de odihnă temporar pentru defunctul lider, având în vedere preocupările legate de securitate, potrivit cărora Israelul sau SUA ar putea viza orice ceremonie publică sau înmormântare.

În orice caz, înmormântarea lui Ali Khamenei va fi probabil în contrast puternic cu cea a predecesorului său și liderului revoluției, ayatollahul Ruhollah Khomeini, care a avut loc într-un complex mausoleu din sudul Teheranului. Aproximativ 10 milioane de oameni s-au adunat la înmormântarea lui Khomeini după moartea sa, în 1989. Sicriul său a fost sfâșiat, iar trupul i-a căzut pe măsură ce mulțimea se înghesuia în jurul catafalcului transportat cu elicopterul.

Nota preciza că oficialii iranieni vor încerca să evite un dezastru similar la înmormântarea lui Ali Khamenei, unde civilii ar putea încerca să perturbe ceremonia sau să vandalizeze mormintele.

Chiar înainte de izbucnirea războiului, IRGC a intrat în conflict cu luptătorii din rândurile Mojahedin-e-Khalq, după ce gruparea a încercat să preia cu forța Complexul Motahari, care găzduia sediul central al lui Khamenei, precum și alte instituții-cheie ale regimului, printre care Consiliul Gardienilor, Adunarea Experților și biroul și reședința noului lider suprem al Iranului.

