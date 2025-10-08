Noi negocieri astăzi, pe baza planului Trump, pentru pace în Gaza. Ce șanse sunt ca Hamas să accepte un acord. Anunțul militanților

Hamas a anunţat, marţi, că este gata să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Gaza, pe baza planului preşedintelui Donald Trump, dar că are în continuare cerințe și condiții de care să se țină cont. Prim-ministrul Qatarului şi mediatorii americani de rang înalt se alătură, marți, în Egipt negocierilor indirecte dintre gruparea militantă palestiniană şi Israel, transmite Reuters.

La a doua aniversare a atacului Hamas asupra Israelului, care a declanşat atacul Israelului asupra Gazei, Trump şi-a exprimat optimismul cu privire la progresul către un acord privind Gaza. O echipă americană, din care fac parte trimisul special Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele lui Trump şi trimisul său în Orientul Mijlociu în timpul primului său mandat, a plecat la negocieri.

„Cred că există posibilitatea să avem pace în Orientul Mijlociu” dincolo de Gaza, a declarat Trump reporterilor la Washington.

O sursă apropiată negocierilor a declarat că acestea au fost suspendate pentru ziua respectivă şi că atmosfera era mai bună decât luni. Negocierile de miercuri vor fi un indicator decisiv al posibilităţii de a se înregistra progrese, având în vedere prezenţa mediatorilor de rang înalt, a declarat sursa.

Prim-ministrul Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani din Qatar, un mediator cheie, se va alătura discuţiilor de miercuri, a declarat un oficial, „cu scopul de a promova planul de încetare a focului în Gaza şi acordul de eliberare a ostaticilor”.

În a doua zi de negocieri în staţiunea egipteană Sharm el-Sheikh, liderul de vârf al Hamas, Khalil Al-Hayya, a declarat pentru postul de televiziune egiptean Al Qahera News TV că grupul a venit „pentru a se angaja în negocieri serioase şi responsabile”.

El a spus că Hamas este gata să ajungă la un acord, dar are nevoie de o „garanţie” pentru a pune capăt războiului şi a se asigura că „acesta nu se va repeta”.

Potrivit autorităţilor din Gaza, aproximativ 67.000 de persoane au fost ucise, iar enclava palestiniană a fost devastată de atacul Israelului care a urmat atacului din 7 octombrie 2023 al militanţilor palestinieni. Israelul afirmă că 1.200 de persoane au fost ucise şi 251 au fost duse în Gaza ca ostatici în atacul Hamas.

Cum au decurs negocierile până în prezent

Discuţiile păreau să fie cele mai promiţătoare până în prezent pentru încheierea războiului. Însă oficialii de toate părţile au îndemnat la prudenţă în ceea ce priveşte perspectivele unui acord rapid, în timp ce israelienii îşi aminteau de cea mai sângeroasă zi pentru evrei de la Holocaust încoace, iar locuitorii din Gaza îşi exprimau speranţa că suferinţele provocate de atacul Israelului vor lua sfârşit.

Chiar dacă se va ajunge la un acord, vor rămâne întrebări cu privire la cine va guverna Gaza şi o va reconstrui, precum şi cine va finanţa reconstrucţia. Trump şi premierul israelian Benjamin Netanyahu au exclus orice rol pentru Hamas.

Trump s-a întâlnit cu Witkoff şi Kushner, care se vor alătura negocierilor miercuri, pentru a fi informat cu privire la evoluţia negocierilor înainte de plecarea lor în Egipt, a declarat un înalt oficial american. Ei au discutat probleme precum siguranţa ostaticilor şi garanţiile de securitate, a adăugat oficialul.

„Delegaţia mişcării (Hamas) care participă la negocierile actuale din Egipt lucrează pentru a depăşi toate obstacolele în calea ajungerii la un acord care să răspundă aspiraţiilor poporului nostru din Gaza”, a afirmat Fawzi Barhoum, un înalt oficial Hamas, într-o declaraţie televizată.

El a spus că un acord trebuie să asigure sfârşitul războiului şi retragerea completă a Israelului din Gaza - condiţii pe care Israelul nu le-a acceptat niciodată. Israelul, la rândul său, doreşte ca Hamas să se dezarmeze, lucru pe care grupul îl respinge.

Hamas doreşte un armistiţiu permanent şi cuprinzător, retragerea completă a forţelor israeliene şi începerea imediată a unui proces cuprinzător de reconstrucţie sub supravegherea unui „organism tehnocratic naţional” palestinian, a spus el.

Subliniind obstacolele din cadrul negocierilor, o coaliţie de facţiuni palestiniene, inclusiv Hamas, a emis o declaraţie în care promitea „o atitudine de rezistenţă prin toate mijloacele” şi afirma că „nimeni nu are dreptul să cedeze armele poporului palestinian”.

Netanyahu nu a comentat stadiul negocierilor, însă, într-o declaraţie postată pe X, el le-a spus israelienilor că se află în „zile decisive pentru luarea unei decizii”.

„Vom continua să acţionăm pentru a atinge toate obiectivele războiului: returnarea tuturor ostaticilor, eliminarea dominaţiei Hamas şi asigurarea că Gaza nu va mai reprezenta o ameninţare pentru Israel”, a spus el.

Oficialii americani sugerează că doresc să se concentreze iniţial pe încetarea luptelor şi pe aspectele logistice legate de eliberarea ostaticilor israelieni din Gaza şi a deţinuţilor palestinieni din Israel.

În absenţa unui armistiţiu, Israelul a continuat ofensiva în Gaza, sporindu-şi izolarea internaţională.

Indignarea globală a crescut împotriva atacului Israelului, care a provocat strămutarea internă a aproape întregii populaţii din Gaza şi a declanşat o criză alimentară. Mai mulţi experţi în drepturile omului, academicieni şi o anchetă a ONU afirmă că acest lucru echivalează cu un genocid. Israelul consideră că acţiunile sale sunt de autoapărare după atacul Hamas din 2023.

Protestatarii pro-palestinieni au manifestat marţi în întreaga lume împotriva războiului Israelului în Gaza, în timp ce veghe şi alte evenimente au comemorat victimele israeliene la a doua aniversare a atacului Hamas.

Protestele în sprijinul palestinienilor şi al celor ucişi în Gaza, precum şi veghile în memoria victimelor atacului Hamas au avut loc în Sydney, Istanbul, Londra şi Washington, precum şi în New York, Paris, Geneva, Atena şi Stockholm.

Marţi, la Casa Albă, Trump l-a primit pe Edan Alexander, considerat a fi ultimul ostatic american supravieţuitor din Gaza, când cetăţeanul cu dublă cetăţenie israeliană şi americană a fost predat de Hamas în luna mai.

Speranţe de progres din partea civililor

La aniversare, unii israelieni au vizitat locurile care au fost cel mai grav afectate de atacul Hamas.

Orit Baron a stat la locul festivalului de muzică Nova din sudul Israelului, lângă o fotografie a fiicei sale Yuval, care a fost ucisă împreună cu logodnicul ei, Moshe Shuva. Ei se numărau printre cele 364 de persoane care au fost ucise acolo.

„Trebuiau să se căsătorească pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiţilor. Sunt îngropaţi unul lângă celălalt, pentru că nu au fost niciodată despărţiţi”, a spus Baron.

Israelienii speră că negocierile vor duce în curând la eliberarea celor 48 de ostatici care sunt încă ţinuţi în Gaza, dintre care 20 se crede că sunt în viaţă.

„Ostaticii sunt ca o rană deschisă, nu-mi vine să cred că au trecut doi ani şi încă nu s-au întors acasă”, a spus Hilda Weisthal, 43 de ani.

În Gaza, palestinianul Mohammed Dib, în vârstă de 49 de ani, spera la sfârşitul războiului.

„De doi ani trăim în frică, groază, strămutare şi distrugere”, a spus el.

