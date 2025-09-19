Live TV

Noi reguli OMS pentru crizele sanitare: Apare nivelul maxim de alertă „urgența pandemică”

Caucasian woman self isolating at home during coronavirus covid19 pandemic
Regulamentul Sanitar Internaţional actualizat a intrat în vigoare vineri. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Organizația Mondială a Sănătății a actualizat Regulamentul Sanitar Internațional, introducând un nou nivel maxim de alertă: „urgența pandemică”. Noile reguli, intrate în vigoare vineri, urmăresc să îmbunătățească pregătirea globală în fața unor viitoare crize sanitare.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a introdus noi reguli menite să îmbunătăţească pregătirea la nivel global în cazul declanşării unor viitoare pandemii, informează DPA. Regulamentul Sanitar Internaţional actualizat, care a intrat în vigoare vineri, conferă OMS autoritatea de a declara un nou nivel maxim de alertă, "urgenţa pandemică", încurajând ţările să ia măsuri de protecţie împotriva bolilor periculoase.

Organizaţia poate lua această măsură în anumite condiţii: atunci când apare un virus care ameninţă să se răspândească peste graniţele naţionale, când capacitatea sistemelor de sănătate este ameninţată, când există riscul unor consecinţe sociale şi economice majore şi când este necesară o reacţie coordonată la nivel internaţional.

Normele actualizate includ, de asemenea, cerinţa ca ţările să îşi dezvolte capacitatea de a detecta, a monitoriza şi a combate imediat agenţii patogeni într-un stadiu incipient. Un comitet al OMS va sprijini statele membre în numirea şi înfiinţarea unei autorităţi naţionale în acest scop. Capacităţile necesare includ şi capacitatea de a gestiona informaţiile false despre boli sau măsuri de protecţie.

OMS subliniază că, chiar şi în conformitate cu noile reglementări, poate emite doar recomandări privind măsurile care trebuie luate în situaţii de criză şi nu poate dispune instituirea stării de urgenţă, vaccinarea obligatorie sau închiderea frontierelor. Ţările pot alege dacă să pună în aplicare sau nu recomandările OMS.

La începutul acestui an, cei peste 190 de membri ai OMS au adoptat, de asemenea, un tratat global privind pandemiile care prevede o mai bună pregătire pentru pandemii, inclusiv măsuri pentru a garanta distribuirea echitabilă a ajutorului şi a vaccinurilor la nivel mondial în cazul unei crize sanitare.

