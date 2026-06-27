Noi tensiuni în Orientul Mijlociu: Bahrain denunță o „amenințare flagrantă” după un atac cu drone atribuit Iranului

Bahrain a anunțat că a fost vizat sâmbătă de un atac cu drone atribuit Iranului și a condamnat incidentul, pe care l-a descris drept o „amenințare flagrantă” la adresa securității cetățenilor și rezidenților săi. Atacul, soldat fără victime sau pagube raportate, a avut loc după loviturile aeriene americane lansate în cursul nopții asupra unor ținte iraniene și la doar o săptămână după semnarea memorandumului dintre Statele Unite și Iran. Totodată, o navă aflată în Strâmtoarea Ormuz a fost atacată.

Ministerul de Externe al Bahrainului a transmis că asupra țării au fost lansate „mai multe drone”, însă nu au existat informații imediate privind pagube sau victime. Autoritățile au condamnat atacul și l-au descris drept o „amenințare flagrantă la adresa securității cetățenilor și rezidenților”, transmite The Guardian.

Nici în cazul atacului asupra unui petrolier din Strâmtoarea Hormuz nu au fost raportate victime sau pagube. Atacul nu a fost revendicat, însă suspiciunile se îndreaptă către Iran.

Anterior, sâmbătă, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a anunțat că a vizat mai multe obiective ale „armatei teroriste americane din regiune”, fără a preciza locațiile acestora. Bahrainul găzduiește Flota a Cincea a Marinei SUA.

Loviturile au avut loc după ce armata americană a anunțat că a atacat în cursul nopții poziții iraniene de lansare a rachetelor și dronelor, precum și radare de coastă, ca răspuns la un atac iranian cu drone asupra unei nave din Strâmtoarea Hormuz.

Primele confruntări după memorandumul SUA-Iran

Schimbul de lovituri reprezintă primul incident violent între Statele Unite și Iran după semnarea, săptămâna trecută, a unui memorandum de înțelegere între cele două țări. Documentul, primul acord de acest tip încheiat între Washington și Teheran după Revoluția Islamică din 1979, a prelungit un armistițiu fragil și a stabilit o perioadă de 60 de zile pentru negocieri menite să conducă la o pace durabilă.

Cu toate acestea, numeroase divergențe persistă între cele două părți, una dintre cele mai importante fiind statutul Strâmtorii Ormuz. Președintele american Donald Trump dorește reluarea traficului normal prin această rută strategică, în contextul menținerii prețurilor ridicate la energie și al apropierii alegerilor legislative din SUA.

În timpul războiului, Iranul a blocat de facto strâmtoarea, iar statutul acesteia este încă negociat cu sprijinul Omanului și al altor mediatori regionali, care încearcă să stabilească un nou cadru de funcționare pentru această cale maritimă.

Un organism multinațional de securitate maritimă coordonat de Marina SUA a anunțat sâmbătă extinderea unui coridor de navigație în apropierea Omanului pentru a facilita traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz. Această măsură ar putea reduce influența Iranului, care a folosit controlul asupra strâmtorii și asupra traficului naval din zonă ca instrument de negociere în relația cu Statele Unite.

Între timp, în Liban, Hezbollah a respins acordul-cadru în 14 puncte convenit vineri la Washington între Israel și guvernul libanez. Liderul Hezbollah, Naim Qassem, a calificat documentul drept o capitulare în fața Israelului și a declarat că acesta este „nul și neavenit”. El a acuzat guvernul libanez că a făcut concesii inutile care afectează suveranitatea țării.

În pofida divergențelor, armistițiul mediat de SUA între Hezbollah și Israel, convenit săptămâna trecută, a fost în mare parte respectat. Totuși, armata israeliană a efectuat sâmbătă un atac cu dronă în zona Nabatieh, soldat cu moartea unei persoane, potrivit Ministerului Sănătății din Liban.

Iranul a legat în repetate rânduri viitorul armistițiului din Liban și retragerea trupelor israeliene de succesul negocierilor de pace cu Statele Unite, o poziție respinsă atât de Washington, cât și de Israel.

Editor : M.I.