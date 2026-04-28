Noi tensiuni între Israel și Hezbollah: IDF cere evacuarea a 16 localități din sudul Libanului, invocând încălcarea armistițiului

Armata israeliană a ordonat evacuarea imediată a locuitorilor din 16 orașe și sate din sudul Libanului, pe fondul escaladării tensiunilor și al acuzațiilor că Hezbollah a încălcat acordul de încetare a focului mediat de SUA.

Localitățile vizate sunt: Ghndouriyeh, Burj Qlawiyeh, Qlawiyeh, al-Sawana, al-Jumayjima, Safad al-Batikh, Braashit, Shaqra, Aita al-Jabal, Tibnin, al-Sultaniyya, Bir al-Sanasil, Dounin, Khirbet Silm, Salaa și Deir Qifa, potrivit unei postări pe rețelele sociale a purtătorului de cuvânt în limba arabă al IDF, Avichay Adraee, care a susținut că atacurile sunt lansate din cauza faptului că Hezbollah a încălcat acordul de încetare a focului mediat de SUA, semnat de Israel cu statul libanez la mijlocul lunii aprilie.

Loviturile aeriene israeliene ar fi ucis cel puțin 40 de persoane în Liban de la intrarea în vigoare a încetării focului, pe 17 aprilie, notează The Guardian. Potrivit termenilor acordului, Israelul își păstrează „dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru autoapărare, în orice moment, împotriva unor atacuri planificate, iminente sau în desfășurare”.

Hezbollah a declarat că nu va înceta atacurile asupra trupelor israeliene din interiorul Libanului și asupra orașelor din nordul Israelului atâta timp cât Israelul continuă să încalce încetarea focului.

Președintele Libanului Joseph Aoun dorește negocieri directe cu Israelul pentru a pune capăt ofensivei israeliene, în timp ce Hezbollah se opune discuțiilor. Aoun a afirmat că obiectivul negocierilor este „oprirea completă” a atacurilor israeliene, retragerea trupelor israeliene din Liban, eliberarea prizonierilor libanezi deținuți în Israel și desfășurarea trupelor libaneze de-a lungul frontierei.

Invazia terestră israeliană în sudul Libanului i-a împiedicat pe oameni să se întoarcă la casele lor în aproximativ 55 de sate, potrivit organizației Doctors Without Borders, care a condamnat distrugerea și demolarea unor sate întregi de către armata israeliană. Israelul a ocupat o fâșie de teritoriu la frontieră, unde soldații săi rămân din motive pe care le descrie drept de securitate.

Reluarea războiului israelian în Liban a început după ce Hezbollah a lansat rachete asupra Israelului pe 2 martie, în urma bombardamentelor americano-israeliene asupra Iranului de la sfârșitul lunii februarie. În cea mai recentă actualizare, Ministerul Sănătății din Liban a anunțat că, din 2 martie, atacurile israeliene au ucis cel puțin 2.521 de persoane, inclusiv numeroase femei și copii.

