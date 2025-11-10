Live TV

Noi tensiuni între Thailanda și Cambodgia: Bangkok oprește implementarea armistițiului mediat de Statele Unite

Data actualizării: Data publicării:
The ASEAN Interim Observer Team (IOT) Visits The Chong An Ma Area In Ubon Ratchathani, Thailand.â€‹
Soldați cambodgieni și thailandezi, surprinși certându-se. Foto: Profimedia Images
Din articol
Ce prevedea acordul de pace Acuzații reciproce

Premierul thailandez a anunțat că țara sa va suspenda toate acțiunile convenite prin acordul de încetare a focului intermediat de Statele Unite cu Cambodgia, după ce o explozie de mină terestră în zona de frontieră a rănit doi soldați thailandezi, scrie The Independent.

Luna trecută, Thailanda și Cambodgia au semnat, la un summit desfășurat în Malaezia, un acord de armistițiu, după ce disputele teritoriale dintre cele două țări din Asia de Sud-Est au dus, la sfârșitul lunii iulie, la cinci zile de lupte soldate cu zeci de morți.

Tensiunile au continuat să mocnească, iar explozii similare de mine au avut loc atât înainte, cât și după confruntări — inclusiv un incident din august, când trei soldați thailandezi au fost răniți în timp ce patrulau zona de graniță.

Premierul Anutin Charnvirakul a declarat, luni, că incidentul arată că „ostilitatea față de securitatea noastră națională nu a scăzut, așa cum am crezut” și a adăugat că toate acțiunile prevăzute în cadrul acordului de încetare a focului vor fi suspendate până când vor fi îndeplinite cerințele Thailandei.

El nu a precizat care sunt aceste cerințe. Guvernul cambodgian nu a oferit imediat un răspuns.

Ce prevedea acordul de pace

Conform termenilor acordului, Thailanda ar trebui să elibereze 18 soldați cambodgieni luați prizonieri, iar ambele părți să înceapă retragerea armelor grele și curățarea minelor din zona de frontieră.

Armata Regală Thailandeză a anunțat că un sergent și-a pierdut piciorul drept după ce a călcat pe o mină în timpul unei patrule, luni, în provincia Sisaket, la granița cu Cambodgia, iar un alt soldat a suferit o durere toracică în urma exploziei. Ambii militari sunt tratați la spital.

Ministrul thailandez al apărării, Natthaphon Narkphanit, a declarat că armata investighează dacă mina era veche sau a fost amplasată recent. El a adăugat că Thailanda va amâna eliberarea soldaților cambodgieni capturați, programată inițial pentru sfârșitul acestei săptămâni.

Acuzații reciproce

Cele două părți au afirmat că au fost înregistrate unele progrese în îndepărtarea armamentului greu, dar Thailanda acuză Cambodgia că obstrucționează procesul de deminare. La rândul său, Cambodgia susține că respectă toate prevederile acordului, inclusiv curățarea minelor, și a îndemnat Thailanda să-și elibereze prizonierii cât mai curând posibil.

Thailanda a acuzat Cambodgia că a amplasat mine noi, încălcând acordul de încetare a focului — acuzație respinsă de guvernul cambodgian.

Acordul de armistițiu a fost inițial mediat de Malaezia, iar ulterior președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va retrage privilegiile comerciale acordate celor două țări dacă acestea nu ajung la o înțelegere. Acordul a fost semnat în octombrie, în cadrul summitului Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
Pintea_Paul-Ciprian senator
2
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
3
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
4
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
5
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
Digi Sport
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
FED BALCON MOTIUNI 070925 P12_54555
Cum votează românii în funcție de vârstă: partidele pentru care ar...
barbat cu un cutit in mana si o femeie pe fundal
Tatăl femeii ucise de fostul soț în Teleorman acuză poliția: A...
Nicușor Dan: România are tradiție și expertiză. Putem redeveni un...
Dani Mocanu
Dani Mocanu ar fi plecat din țară înainte să fie condamnat la...
Ultimele știri
Sistemul de colectare a datelor cetățenilor din state non-UE, extins la noi puncte de frontieră și la Aeroportul Suceava
Reacția lui Donald Trump după ce șeful BBC și-a dat demisia din cauza unui montaj din discursul liderului american: „Era perfect”
Românii plătesc indirect pentru creșterea deficitului comercial. „Guvernul se va împrumuta mai mult, iar costul ajunge la cetățeni”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Scott Bessent
Cum ar putea primi fiecare american cel puţin 2.000 de dolari de pe urma tarifelor lui Trump. Explicațiile lui Scott Bessent
Kash Patel la sedinta de confirmare in functia de sef al fbi
Donald Trump l-a trimis pe șeful FBI într-o vizită secretă pentru a rezolva problema fentanilului
Germanium
China suspendă restricțiile la exporturile de metale pentru producția de cipuri în SUA
Donald Trump Miami Business Forum
Trump repetă una dintre cele mai mari greșeli ale lui Biden în ce privește economia. De ce americanii nu cred în „Epoca de Aur”
Vance - Trump - Rubio
Se caută un candidat care să îi ia locul lui Donald Trump, în 2028. Marco Rubio se uită în direcția lui JD Vance (Politico)
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
Ea este Mihaela din Teleorman, femeia ucisă de soț în fața copilului, chiar de ziua ei. Ce spunea bărbatul...
Fanatik.ro
Charalambous şi Pintilii şi-au dat demisia de la FCSB! Gigi Becali a dezvăluit tot: „Eu am făcut echipa...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe...
Adevărul
Imperiul lui Putin se prăbușește sub propria greutate. China câștigă teren
Playtech
Cât trebuie să câștigi ca să-ți permiți un credit pentru locuință în 2025: Prețurile s-au dublat în marile...
Digi FM
De ce a lipsit tatăl Loredanei Groza de la concertul susținut la Sala Palatului: „Îmi este foarte greu să...
Digi Sport
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
Pro FM
Sean „Diddy” Combs, acuzat că bea alcool artizanal în închisoare. Ce spune reprezentantul artistului: „Nu a...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Masacrul din defileu, prima mare victorie românească împotriva ungurilor. Cum și-a bătut joc primul voievod...
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii anunță că toate programele informatice funcționează. Când vin pensiile recalculate?
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
O ameninţare „fără precedent” pentru sănătatea umană. Cum ne afectează schimbările climatice
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Legătura lor a devenit una strânsă după „Top Gun: Maverick”. Tom Cruise, la cinema cu Glen Powell: Am mâncat...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...