Noi tensiuni între Thailanda și Cambodgia: Bangkok oprește implementarea armistițiului mediat de Statele Unite

Premierul thailandez a anunțat că țara sa va suspenda toate acțiunile convenite prin acordul de încetare a focului intermediat de Statele Unite cu Cambodgia, după ce o explozie de mină terestră în zona de frontieră a rănit doi soldați thailandezi, scrie The Independent.

Luna trecută, Thailanda și Cambodgia au semnat, la un summit desfășurat în Malaezia, un acord de armistițiu, după ce disputele teritoriale dintre cele două țări din Asia de Sud-Est au dus, la sfârșitul lunii iulie, la cinci zile de lupte soldate cu zeci de morți.

Tensiunile au continuat să mocnească, iar explozii similare de mine au avut loc atât înainte, cât și după confruntări — inclusiv un incident din august, când trei soldați thailandezi au fost răniți în timp ce patrulau zona de graniță.

Premierul Anutin Charnvirakul a declarat, luni, că incidentul arată că „ostilitatea față de securitatea noastră națională nu a scăzut, așa cum am crezut” și a adăugat că toate acțiunile prevăzute în cadrul acordului de încetare a focului vor fi suspendate până când vor fi îndeplinite cerințele Thailandei.

El nu a precizat care sunt aceste cerințe. Guvernul cambodgian nu a oferit imediat un răspuns.

Ce prevedea acordul de pace

Conform termenilor acordului, Thailanda ar trebui să elibereze 18 soldați cambodgieni luați prizonieri, iar ambele părți să înceapă retragerea armelor grele și curățarea minelor din zona de frontieră.

Armata Regală Thailandeză a anunțat că un sergent și-a pierdut piciorul drept după ce a călcat pe o mină în timpul unei patrule, luni, în provincia Sisaket, la granița cu Cambodgia, iar un alt soldat a suferit o durere toracică în urma exploziei. Ambii militari sunt tratați la spital.

Ministrul thailandez al apărării, Natthaphon Narkphanit, a declarat că armata investighează dacă mina era veche sau a fost amplasată recent. El a adăugat că Thailanda va amâna eliberarea soldaților cambodgieni capturați, programată inițial pentru sfârșitul acestei săptămâni.

Acuzații reciproce

Cele două părți au afirmat că au fost înregistrate unele progrese în îndepărtarea armamentului greu, dar Thailanda acuză Cambodgia că obstrucționează procesul de deminare. La rândul său, Cambodgia susține că respectă toate prevederile acordului, inclusiv curățarea minelor, și a îndemnat Thailanda să-și elibereze prizonierii cât mai curând posibil.

Thailanda a acuzat Cambodgia că a amplasat mine noi, încălcând acordul de încetare a focului — acuzație respinsă de guvernul cambodgian.

Acordul de armistițiu a fost inițial mediat de Malaezia, iar ulterior președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va retrage privilegiile comerciale acordate celor două țări dacă acestea nu ajung la o înțelegere. Acordul a fost semnat în octombrie, în cadrul summitului Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

