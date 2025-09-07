Live TV

Noile rachete balistice dezvoltate de Ucraina: FP-7 cu o rază de 200 km, iar FP-9 poate lovi la peste 800 km

FP-7 and FP-9 ballistic missiles
Lansarea noilor rachete FP-7 și FP-9 reprezintă un pas important pentru industria de apărare ucraineană. Sursa foto: X
Caracteristicile rachetelor FP-7 și FP-9 Diferențe între rachete de croazieră și balistice Importanța pentru Ucraina Fire Point, sub investigație

Compania ucraineană de apărare Fire Point a anunțat joi că a dezvoltat două noi rachete balistice, FP-7 și FP-9, precum și sisteme de apărare aeriană, potrivit Kyiv Independent.

Firma este cunoscută pentru racheta de croazieră „Flamingo”, considerată de președintele Volodimir Zelenski drept „cea mai de succes” armă cu rază lungă de acțiune a Ucrainei.

Caracteristicile rachetelor FP-7 și FP-9

FP-7 este proiectată pentru lovituri la distanță medie. Are o rază declarată de 200 km, o viteză maximă de 1.500 m/s și o încărcătură de 150 kg. Poate zbura până la 250 de secunde și este lansată de pe platforme terestre.

FP-9 este destinată țintelor aflate mult mai adânc pe teritoriul rus. Conform companiei, are o rază de 855 km, o viteză de 2.200 m/s și poate transporta un focos de 800 kg până la o altitudine de 70 km. Precizia declarată este de aproximativ 20 de metri.

Diferențe între rachete de croazieră și balistice

Spre deosebire de rachetele de croazieră, propulsate de motoare cu reacție și care zboară pe o traiectorie joasă și relativ constantă, rachetele balistice sunt lansate în atmosferă pe traiectorii arcuite.

Acestea sunt ghidate doar în faza inițială a lansării, ceea ce le face în general mai puțin precise decât rachetele de croazieră. Totuși, avantajul lor este viteza extrem de mare, de peste 3.200 km/h în faza finală, ceea ce le face mult mai greu de interceptat. Doar cele mai avansate sisteme de apărare aeriană le pot doborî.

Importanța pentru Ucraina

Kievul a prioritizat dezvoltarea de rachete și drone cu rază lungă de acțiune pentru a distruge liniile de aprovizionare ruse, a lovi centre de comandă, rafinării și depozite aflate în adâncul teritoriului rus.

Pe 24 august, Zelenski a declarat că Ucraina nu coordonează utilizarea armelor cu rază lungă produse pe plan intern cu Statele Unite.

La rândul său, fostul președinte american Donald Trump a spus pe 21 august că Ucraina „nu are nicio șansă să câștige” fără atacuri directe asupra Rusiei, criticând administrația anterioară pentru aprobarea utilizării de către Kiev a sistemelor americane cu rază lungă.

Fire Point, sub investigație

Deși este considerată un lider în dezvoltarea capacităților de lovitură în adâncime, Fire Point se află sub investigația agenției anticorupție ucrainene. Cinci surse au declarat pentru Kyiv Independent că firma ar fi putut induce în eroare guvernul în privința prețurilor și a termenelor de livrare.

Lansarea noilor rachete FP-7 și FP-9 reprezintă un pas important pentru industria de apărare ucraineană, într-un moment în care Kievul caută să-și întărească arsenalul cu arme capabile să lovească adânc în teritoriul advers.

