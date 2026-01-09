Live TV

profimedia-0946705467
Președintele venezuelean Nicolas Maduro (dreapta) îl salută pe președintele cubanez Miguel Diaz-Canel în timpul unei reuniuni a liderilor statelor membre ale Alianței Bolivariene pentru Popoarele Americii Noastre și Tratatului de Comerț și Promovare (ALBA-TCP) la Caracas, Venezuela, 14 decembrie 2024. Foto: Profimedia
Imaginile cu Nicolás Maduro încătușat și escortat la un centru de detenție din Brooklyn, New York, sunt greu de privit de către liderii politici din Havana. „Cuba va fi un subiect despre care vom ajunge să discutăm”, a declarat președintele Donald Trump la doar câteva ore după operațiunea din 3 ianuarie 2026 de arestare a președintelui venezuelean. Secretarul de stat Marco Rubio a repetat avertismentul lui Trump: „Dacă aș locui în Havana și aș face parte din guvern, aș fi îngrijorat”, scrie The Conversation într-o analiză semnată de profesorul Joseph J. Gonzalez, specializat în studii globale, despre implicațiile operațiunii SUA de la Caracas în ceea ce privește viitorul Cubei.

În calitate de istoric al Statelor Unite și al Cubei, Joseph J. Gonzalez consideră că relațiile Washingtonului cu Havana au intrat într-o nouă fază sub administrația Trump. S-au dus „dezghețul cubanez” al lui Barack Obama și sancțiunile mai puțin restrictive ale lui Joe Biden. În locul lor, administrația Trump a adoptat aparent o politică de schimbare a regimului prin presiune maximă.

Dacă administrația își va atinge scopul, 2026 va fi ultimul an al regimului comunist în Cuba – și intenționează să realizeze acest lucru fără intervenția forțelor armate americane.

„Nu cred că trebuie să luăm măsuri”, a declarat Trump pe 4 ianuarie, adăugând: „Cuba pare gata să cadă”.

Prietenul cu beneficii al Cubei

Trump ar putea avea dreptate. Capturarea lui Maduro a eliminat efectiv cel mai apropiat aliat al Cubei.

Predecesorul și mentorul lui Maduro, Hugo Chávez, era un admirator declarat al liderului revoluționar cubanez Fidel Castro.

La scurt timp după preluarea puterii în 1999, guvernul lui Chávez a început să furnizeze petrol în condiții favorabile Cubei, în schimbul medicilor și, în cele din urmă, al instruirii forțelor de securitate din Venezuela. Nu a fost o coincidență faptul că 32 dintre ofițerii de securitate uciși în timp ce îl apărau pe Maduro de forțele americane care se apropiau erau cubanezi.

Maduro i-a succedat lui Chávez la președinție în 2013 și a continuat sprijinul țării pentru Cuba. În 2022, un membru al opoziției venezuelene a afirmat că Caracas a contribuit cu 60 de miliarde de dolari la economia cubaneză între 2002 și 2022.

Generozitatea lui Maduro s-a dovedit a fi nesustenabilă. La începutul anilor 2010, Venezuela a intrat într-o criză economică severă provocată de proasta gestionare economică, dependența excesivă de petrol și sancțiunile SUA.

Sprijinul Venezuelei pentru Cuba s-a redus la minimum până în 2016. Cu toate acestea, guvernul lui Maduro a continuat să furnizeze Cuba cu petrol în secret, evitând sancțiunile SUA, în cantități mult sub necesarul Cubei.

Vremuri grele în Cuba

Sărăcia Venezuelei și presiunea SUA înseamnă că cubanezii se confruntă acum cu o lipsă la un nivel nemaiîntâlnit de la „perioada specială” de criză economică din 1991 până în 1995, provocată de prăbușirea Uniunii Sovietice și de sfârșitul subvențiilor generoase acordate de blocul comunist.

Din 2020, PIB-ul Cubei a scăzut cu 11%, în timp ce valoarea peso-ului cubanez continuă să scadă.

Cubanezii nu mai au acces la electricitate sau apă în mod fiabil. Bolile transmise de țânțari, odată rare, sunt acum răspândite, deoarece guvernul nu își permite să pulverizeze pesticide.

Sistemul medical oferă doar îngrijiri rudimentare, iar spitalele au medicamente puține sau deloc.

Între timp, producția industrială și agricolă a scăzut drastic, la fel și importurile de alimente.

Și, deși foametea nu a apărut încă, insecuritatea alimentară a crescut, majoritatea cubanezilor având o dietă limitată și sărind peste mese. Infracționalitatea stradală a devenit, de asemenea, obișnuită pe străzile Cubei, odată sigure.

De la preluarea lui Maduro, administrația SUA a schițat politici care par să vizeze creșterea presiunii economice asupra economiei Cubei și provocarea unei schimbări de regim. De exemplu, SUA au clarificat că nu vor mai permite Venezuelei să furnizeze petrol Cubei.

Aparent, administrația speră că, fără petrol, guvernul cubanez se va prăbuși pur și simplu. Sau poate Trump se așteaptă ca cubanezii, la fel de frustrați cum sunt, să-și răstoarne stăpânii comuniști fără ajutorul SUA.

Un regim fără sprijin popular

În orice caz, există o potențială eroare în raționamentul administrației: comuniștii cubanezi au supraviețuit crizelor de acest gen timp de peste 60 de ani. Cu toate acestea, există dovezi că, odată cu declinul economiei cubaneze, scade și sprijinul pentru regim.

Din 2020, peste 1 milion de cubanezi au părăsit țara, în principal către SUA și țările vorbitoare de limbă spaniolă. Profesorul Gonzales citează un coleg care are acces la cercetările guvernului, potrivit căruia numărul este mai aproape de 2 milioane.

Cei care au rămas nu mai sunt satisfăcuți.

Într-un sondaj de opinie publică din 2024, o majoritate covârșitoare a cubanezilor și-a exprimat nemulțumirea profundă față de Partidul Comunist Cubanez și conducerea președintelui Miguel Díaz-Canel.

Cubanezii și-au exprimat nemulțumirile și în stradă.

În iulie 2021, au izbucnit proteste în toată Cuba, cerând mai multă libertate și un nivel de trai mai bun. Guvernul i-a arestat rapid pe protestatari și i-a condamnat la pedepse lungi cu închisoarea.

Cu toate acestea, protestele sporadice au continuat, adesea rapid și fără avertisment, atrăgând represiuni dure. În special, mișcarea San Isidro, formată în 2018 pentru a protesta față de restricțiile privind exprimarea artistică, are un sprijin puternic în rândul tinerilor cubanezi.

Schimbarea atitudinii față de America

Pe măsură ce cubanezii s-au întors împotriva guvernului lor, au devenit mai receptivi la SUA.

Gonzales își amintește că în timpul primei sale vizite, în 1996, cubanezii au dat vina pe embargoul SUA, în vigoare de la începutul anilor 1960, pentru privațiunile pe care le-au suferit în perioada specială.

În ultimul deceniu, însă, profesorul a auzit cubanezi – cel puțin cei sub 50 de ani – exprimându-și mai multă furie față de guvernul lor decât față de embargoul SUA.

„Să nu ne înșelăm: cubanezii vor ca embargoul SUA să ia sfârșit. Dar nu mai cred în încercarea guvernului lor de a da vina pe Washington pentru toate problemele economice și politice ale Cubei”, scrie Gonzales.

O parte din această schimbare se datorează emigrării extraordinare a cubanezilor: toți cubanezii pe care îi știe profesorul Gonzales au un membru al familiei sau un prieten în SUA. Internetul a contribuit și el la această schimbare; cubanezii pot acum citi știri din străinătate pe smartphone-urile lor.

Eliberatori bineveniți?

De la capturarea lui Maduro, Joseph J. Gonzalez a trimis mesaje prietenilor din Cuba pentru a le afla părerea. Toți cei șase prieteni cubanezi pe care a reușit să îi contacteze, cu excepția unuia, i-au spus că sunt receptivi la intervenția SUA în Cuba, cu condiția ca aceasta să înlăture regimul care le face viața mizerabilă.

„Dacă yankeii ar apărea astăzi, probabil că majoritatea dintre noi i-am întâmpina ca pe niște eliberatori”, i-a spus unul dintre ei.

Profesorul subliniază că eșantionul său este mic, dar consideră că astfel de reacții, venite din partea unor cubanezi relativ elitiști care lucrează atât în sectorul privat, cât și în cel public, nu pot fi o veste bună pentru ceea ce a mai rămas din regimul Castro.

