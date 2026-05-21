Noua propunere de pace SUA-Iran stârnește tensiuni între Trump și Netanyahu: „Bibi este mereu îngrijorat”

Președintele american Donald Trump și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au discutat, marți, despre un nou efort de a ajunge la un acord cu Iranul într-o convorbire dificilă, au declarat trei surse pentru Axios.

Marți seară, Trump a avut o convorbire lungă și „dificilă” cu Netanyahu. Trump i-a spus lui Netanyahu că mediatorii lucrează la o „scrisoare de intenție” pe care atât SUA, cât și Iranul ar trebui să o semneze pentru a pune capăt oficial războiului și a lansa o perioadă de negocieri de 30 de zile pe teme precum programul nuclear al Iranului și deschiderea Strâmtorii Ormuz, a declarat o sursă americană informată despre apel.

Două surse israeliene au declarat că cei doi lideri nu sunt de acord cu privire la calea de urmat, în timp ce sursa americană care a informat despre apel a spus că „părul lui Bibi ardea după apel”.

Sursa a declarat că ambasadorul Israelului la Washington i-a informat pe parlamentarii americani că Netanyahu este îngrijorat. Un purtător de cuvânt al ambasadei a negat această caracterizare și a spus că „ambasadorul nu comentează conversațiile private”.

Două surse au remarcat că Netanyahu a fost foarte îngrijorat în etapele anterioare ale negocierilor, chiar dacă acordurile nu s-au materializat. „Bibi este mereu îngrijorat”, a declarat o sursă.

Un memorandum de pace revizuit a fost elaborat de Qatar și Pakistan cu contribuții din partea celorlalți mediatori regionali pentru a încerca să reducă decalajul dintre SUA și Iran, au declarat sursele. Acesta vine în contextul în care Trump ezită în privința ordonării unui atac masiv asupra Iranului și așteaptă un acord.

Netanyahu este foarte sceptic în privința negocierilor și dorește reluarea războiului pentru a degrada și mai mult capacitățile militare ale Iranului și a slăbi regimul prin distrugerea infrastructurii sale critice.

Trump continuă să spună că el crede că se poate ajunge la o înțelegere, dar că este gata să reia războiul dacă nu se întâmplă acest lucru.

„Singura întrebare este dacă mergem să terminăm sau vor semna un document. Să vedem ce se întâmplă”, a spus el miercuri la Academia Gărzii de Coastă. Mai târziu, miercuri, el a afirmat că SUA și Iranul sunt „chiar la granița” dintre a ajunge la un acord sau a relua războiul.

Trump a mai spus că Netanyahu „va face tot ce vreau eu să facă” în privința Iranului, deși a menționat și că au o relație bună. Cei doi lideri au avut și anterior dezacorduri temporare cu privire la Iran, dar au rămas strâns coordonați pe tot parcursul războiului.

Iranul a confirmat că revizuiește o propunere actualizată, dar nu a dat încă semne de flexibilitate.

Pakistanul, Qatarul, Arabia Saudită, Turcia și Egiptul au lucrat în ultimele zile la rafinarea propunerii de a acoperi decalajele, potrivit celor trei surse citate de Axios.

Potrivit a doi oficiali arabi și a unei surse israeliene, Qatarul a prezentat recent SUA și Iranului un nou proiect. O a patra sursă a declarat că nu există un proiect qatarez separat, ci că Doha încearcă doar să elimine decalajele față de propunerea pakistaneză anterioară.

Un oficial arab a declarat că qatarezii au trimis o delegație la Teheran la începutul acestei săptămâni pentru discuții cu iranienii despre cel mai recent proiect.

Ministerul iranian de Externe a declarat miercuri că negocierile sunt în curs de desfășurare „pe baza propunerii în 14 puncte a Iranului” și că ministrul de Interne al Pakistanului se află la Teheran pentru a ajuta la mediere. Aceasta este a doua vizită a oficialului în mai puțin de o săptămână.

Scopul noului efort este de a obține angajamente mai concrete din partea iranienilor cu privire la măsurile luate în ceea ce privește programul lor nuclear și mai multe detalii din partea SUA cu privire la modul în care fondurile iraniene înghețate vor fi eliberate treptat, a declarat un oficial arab.

Toate cele trei surse au subliniat că nu este clar dacă iranienii vor fi de acord cu noul proiect sau își vor schimba semnificativ pozițiile.

„Așa cum s-a menționat anterior, Qatarul a sprijinit și continuă să sprijine eforturile de mediere conduse de Pakistan, am pledat în mod constant pentru dezescaladare, de dragul regiunii și al poporului său”, a declarat un diplomat qatarez.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a declarat că, pentru ca discuțiile să aibă succes, SUA ar trebui să pună capăt „pirateriei” împotriva navelor iraniene și să fie de acord să elibereze fondurile înghețate, în timp ce Israelul ar trebui să încheie războiul din Liban.

Trump a spus că războiul s-ar putea relua „foarte repede” dacă „nu primim răspunsul corect”, dar a fost dispus să acorde discuțiilor câteva zile în plus. „Dacă pot salva oameni de la moarte așteptând câteva zile, cred că este un lucru minunat de făcut”.

O sursă israeliană a declarat că Netanyahu vrea să vină la Washington în următoarele săptămâni pentru o întâlnire cu Trump.

