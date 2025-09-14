Live TV

Noua șefă a guvernului din Nepal promite să răspundă la revendicările protestatarilor pentru „sfârșirea corupției”

Noua şefă a guvernului nepalez, Sushila Karki, a promis duminica aceasta că va răspunde revendicărilor protestatarilor care cer „sfârşitul corupţiei”, în urma revoltelor de la începutul acestei săptămâni. Acestea s-au soldat cu cel puţin 72 de morţi, conform unui nou bilanţ citat de AFP.

„Trebuie să lucrăm în conformitate cu gândirea Generaţiei Z”, a declarat Sushila Karki în primele sale declaraţii publice de la preluarea mandatului, vineri, în urma demisiei prim-ministrului KP Sharma Oli.

„Ceea ce cere acest grup este sfârşitul corupţiei, buna guvernare şi egalitatea economică”, a declarat fosta preşedintă a Curţii Supreme, în vârstă de 73 de ani. Ea a adăugat: "Dumneavoastră şi cu mine trebuie să fim hotărâţi să atingem acest obiectiv".

Capitala Kathmandu a fost scena unor proteste violente antiguvernamentale luni şi marţi, soldate cu cel puţin 72 de morţi şi 191 de răniţi, potrivit unui nou raport publicat duminică de secretarul şef al guvernului, Eaknarayan Aryal.

Raportul anterior estima numărul morţilor la 51.

Sushila Karki a ţinut duminică un minut de reculegere în memoria victimelor acestor tulburări, cele mai grave de la abolirea monarhiei în 2008, declanşate de reprimarea poliţiei asupra demonstraţiilor ai căror participanţi au denunţat blocarea reţelelor de socializare şi corupţia elitelor.

Sushila Karki a adăugat că ea şi guvernul său interimar "nu vor rămâne în funcţie mai mult de şase luni", alegerile parlamentare fiind programate pentru 5 martie 2026.

Noua şefă a executivului a participat ulterior la o serie de întâlniri la complexul guvernamental Singha Durbar din capitala Kathmandu, unde mai multe clădiri au fost incendiate în timpul protestelor de marţi.

