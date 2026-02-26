Noul cod penal al talibanilor: 15 zile de închisoare pentru ruperea brațului unei femei, 5 luni pentru maltratarea unei cămile

Un bărbat afgan poate petrece 15 zile în închisoare pentru că i-a rupt brațul soției sale și cinci luni dacă maltratează o cămilă. Aceasta este legea pe care judecătorii din Afganistan sunt obligați să o aplice de la începutul anului, în baza unui nou cod penal aprobat discret, fără dezbateri politice sau anunțuri publice și care a generat puține reacții internaționale. În 119 articole, violența împotriva femeilor este legalizată și considerată un instrument de disciplină socială și de prevenire a păcatului sau a „viciului”. Mamele, fiicele și soțiile devin practic obiecte deținute de un soț sau de un „stăpân” , un cuvânt folosit literal în text, la fel ca „sclave”, termeni care dau fiori pe șira spinării organizațiilor pentru drepturile omului, care solicită abrogarea acestui cadru legal, potrivit El Pais.

Experții intervievați de sursa citată sunt de acord că noul cod este o „confirmare dureroasă” a vieții de zi cu zi a femeilor afgane de când talibanii au revenit la putere în august 2021. „Acesta codifică un sistem ideologic în care pedeapsa, supravegherea și coerciția sunt instrumente fundamentale de guvernare”, rezumă Institutul Georgetown pentru Femei, Pace și Securitate.

„Talibanii au tratat întotdeauna femeile ca într-un sistem de apartheid. Iar acest nou cod le oferă bărbaților puterea de a fi violenți împotriva lor și de a le tortura legal”, a declarat pentru El Pais Fawzia Koofi, fostă parlamentară afgană și lideră a organizației Femei pentru Afganistan.

De exemplu, articolul 32 oferă o idee despre lipsa de apărare predominantă, pentru că prevede că numai dacă soțul își lovește soția cu un băț și îi provoacă o vătămare gravă, cum ar fi „o rană sau o vânătaie”, iar femeia poate dovedi acest lucru în fața unui judecător, bărbatul va fi condamnat la 15 zile de închisoare. Alte tipuri de violență fizică, psihologică și sexuală împotriva femeilor nu sunt menționate.

„Într-un loc fără un sistem judiciar real, fără avocați ai apărării sau instituții care să protejeze femeile, cum poți crede că o femeie va merge în instanță știind că 15 zile mai târziu soțul ei va fi din nou liber și o poate ucide pentru că l-a denunțat?”, întreabă Koofi.

Un alt articol prevede că, dacă un bărbat maltratează un animal sau provoacă lupte între cămile, oi, păsări sau câini, va fi pedepsit cu cinci luni de închisoare. „E bine că cruzimea față de animale este pedepsită, dar acum este clar că integritatea fizică a unei păsări este mai apreciată decât cea a unei femei”, se plânge Koofi.

Stăpâni și sclavi

Din 2021, talibanii au emis peste 130 de ordonanțe care îngrădesc periculos drepturile și prezența socială a femeilor. Aceștia au interzis fetelor afgane cu vârsta peste 12 ani accesul la educație - o practică fără egal în lume - și le-au exclus de la majoritatea locurilor de muncă. 80% dintre femei sunt acum excluse atât din forța de muncă, cât și din educație, potrivit unui raport recent al UN Women.

Din toate aceste motive, ONU consideră că fundamentaliștii au instaurat un apartheid de gen, în care femeile afgane sunt persecutate, nu se pot deplasa liber, nu se pot îmbrăca după cum doresc, nu se pot adresa publicului si nu se pot bucura nici măcar de cele mai elementare activități de agrement.

Și acum toate acestea sunt lege. De exemplu, un articol prevede că, dacă o femeie merge în mod repetat la casa tatălui ei fără permisiunea soțului și nu se întoarce chiar dacă acesta o cere, ea poate fi condamnată la trei luni de închisoare. „Această prevedere le expune la violență domestică continuă și le privează de protecția familiei și a comunității, singura protecție rămasă femeilor victime atunci când lipsesc instrumentele formale și legale”, spune organizația afgană pentru drepturile omului Rawadari, care a tras un semnal de alarmă în ianuarie după obținerea versiunii finale a cadrului legal.

„Acest nou cod penal taliban calcă în picioare legea afgană și acordă bărbaților autoritate de supraveghere și disciplinară. Femeile sunt tratate aproape ca niște sclave, fără niciun control asupra propriilor vieți și corpuri”, a declarat pentru El Pais Zahra Joya, jurnalistă afgană și fondatoare a Rukhshana, o instituție media axată pe drepturile femeilor din țara sa.

Codul penal conturează, de asemenea, o societate împărțită în patru straturi: savanți, elite, clasa de mijloc și clasa de jos. Pentru aceeași infracțiune, pedeapsa variază în funcție de statutul infractorului, îngropând efectiv drepturi fundamentale precum egalitatea în fața legii.

Nigara Mirdad, o fostă diplomată afgană, subliniază că acest lucru este incompatibil cu tratatele internaționale semnate de țară, de exemplu, Declarația privind Drepturile Omului în Islam, aprobată la Cairo în 1990 de țările Organizației Cooperării Islamice (OIC), care are ca bază Sharia sau legea islamică și reafirmă demnitatea și protecția tuturor ființelor umane.

„Noul cod penal oficializează discriminarea împotriva minorităților și suprimarea libertăților individuale fundamentale și crește serios riscul intensificării și instituționalizării violenței împotriva femeilor”, rezumă Rawadari, care a făcut apel la comunitatea internațională, la ONU și la alte organisme internaționale să utilizeze toate instrumentele juridice de care dispun pentru a preveni aplicarea acestui cod penal.

Per ansamblu, noul cadru legal expune oamenii, în special femeile și copiii, la violență arbitrară din partea rudelor, vecinilor și chiar a străinilor și transformă abuzul într-o obligație religioasă și legală, mai degrabă decât într-o crimă. „Orice musulman care este martor la ceea ce este considerat un «păcat» este autorizat să impună o pedeapsă corectivă pe loc pentru a «preveni viciul»”, se arată în text, subliniind clar că soții și „stăpânii” sunt împuterniciți în mod explicit să își pedepsească soțiile.

În cazul copiilor, anumite forme de violență fizică din partea profesorilor sunt pedepsite, în special atunci când se observă „fracturi osoase”, „rupturi de piele” sau „vânătăi corporale”, dar alte abuzuri fizice, psihologice și sexuale nu sunt interzise în mod explicit.

Tăcere internațională

Noul cadru juridic a fost aprobat cu două zile înainte de vizita la Kabul de către Rosemary DiCarlo, subsecretar general al ONU și șefa Departamentului pentru Afaceri Politice și de Consolidare a Păcii, care s-a întâlnit cu autoritățile talibane de facto și nu a menționat aprobarea acestui nou cod.

„Nu știu ce așteaptă lumea”, deplânge Koofi. „Femeile și fetele cu care vorbesc în fiecare zi sunt frustrate și furioase, nu din cauza acțiunilor talibanilor, pentru că știm cine sunt, ci pentru că aliații noștri le ignoră complet și încearcă să le salveze carierele în loc să le salveze pe ele”, adaugă ea.

Oficialul a subliniat că, dacă un copil afgan crește conștient de puterea de a comite acte de violență, pe termen lung această situație ar putea deveni „o provocare majoră la adresa securității globale”. „Comunitatea internațională uită legătura dintre încălcarea gravă a drepturilor femeilor, care trebuie considerată o crimă împotriva umanității, și securitatea și protecția lumii”, a remarcat ea.

Raportorul special al ONU pentru drepturile omului în Afganistan, Richard Bennett, este singurul oficial ONU care a reacționat până acum, recunoscând că consecințele acestui nou cod penal sunt „extrem de îngrijorătoare ”. El urmează să prezinte, joi, la Geneva, un nou raport privind drepturile femeilor afgane.

Pentru experți, acest regulament ridică și alte probleme fundamentale, cum ar fi prezența ONU în Afganistan, în condițiile în care guvernul de facto depășește toate limitele fundamentale. „Dar dacă ONU pleacă, nu va exista ajutor umanitar pentru sute de mii de oameni într-o țară în care 40% din populație trăiește în sărăcie extremă. Este o dilemă dificilă”, a declarat pentru publicația spaniolă un avocat specializat în Afganistan, care a preferat să rămână anonim.

Citește și:

„Trimiteți-vă fiicele sau nu veți primi ajutor”: talibanii fac din școlile religioase singura opțiune pentru fetele din Afganistan

Talibanii interzic cărțile scrise de femei, iar 18 discipline sunt declarate „în conflict cu Sharia” în universitățile afgane

Editor : Ș.R.