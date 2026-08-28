Live TV

Noul şef al Consiliului Naţional de Securitate al Iranului îl amenință pe Benjamin Netanyahu cu trimiterea „în iad”

Data publicării:
Mohsen Rezaei
Mohsen Rezaei, figură marcantă a elitei militare iraniene, preia o poziție-cheie în structura de securitate a țării. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Noul numitul şef al Consiliului Naţional de Securitate al Iranului, Mohsen Rezaei, a ameninţat că-l va trimite pe Benjamin Netanyahu, „prim-ministrul regimului sionist, în iad”, relatează dpa.

Într-un interviu televizat de joi seară, Rezaei a respins de asemenea informaţiile că Iranul a plănuit să-l ucidă pe Barron Trump, unul dintre fiii preşedintelui american, pretinzând că Netanyahu a încercat să-l sperie pe Donald Trump, răspândind informaţii false.

De fapt, notează dpa, un post de televiziune iranian a difuzat un videoclip în urmă cu câteva zile care se intitula: „Unde poate fi ucis Barron Trump?”.

Afirmația vine în contextul în care Benjamin Netanyahu a exclus posibilitatea de a ajunge la un acord cu liderii iranieni, pe care i-a numit „sălbatici”, şi a reiterat că, dacă Iranul atacă Israelul, va răspunde mai puternic ca oricând.

Mohsen Rezaei a fost numit în această funcţie importantă la începutul lui august. El este perceput drept adept al unei linii dure şi un sceptic în privinţa negocierilor cu SUA.

El şi-a început cariera în Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice la începutul războiului iraniano-irakian din anii 1980 - 1988 şi a devenit apoi comandant al acestei forţe. Făcând referire la „experienţa valoroasă” a lui Rezaei, liderul suprem Mojtaba Khamenei l-a descris ca pe un pionier al „Apărării Sacre” de opt ani, termenul folosit de Iran pentru a desemna Războiul Iran-Irak.

Citește și:

Liderul din umbră al Teheranului: absența lui Mojtaba Khamenei stârnește scepticism printre iranieni. „De unde știm că nu a fost ucis?”

Iranul, după șase luni de război: „În fiecare zi devenim mai săraci”. Regimul amenință cu noi măsuri represive

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kirilo budanov
1
Numele lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski, apare în înregistrări legate...
dronă maritimă în marea neagra
2
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă maritimă lângă Neptun...
Eclipsă parțială de Lună pe 28 august 2026, vizibilă din România. Foto Getty Images
3
Eclipsă parțială de Lună în această noapte, vizibilă și din România. La ce oră începe și...
donald trump si harta sua si canada cu numele lacul america
4
Mesajul lui Mark Carney după ce Donald Trump a semnat decretul care redenumește oficial...
valuri
5
Un bărbat s-a înecat în mare la Eforie Nord. Fusese scos de salvamari de 3 ori din...
Ioana Țiriac, uimită de locul în care a ales să trăiască Sorana Cîrstea
Digi Sport
Ioana Țiriac, uimită de locul în care a ales să trăiască Sorana Cîrstea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1121542505
Liderul din umbră al Teheranului: absența lui Mojtaba Khamenei stârnește scepticism printre iranieni. „De unde știm că nu a fost ucis?”
RACHETA - iran sua tensiuni
Iranul, după șase luni de război: „În fiecare zi devenim mai săraci”. Regimul amenință cu noi măsuri represive
SUA vs Iran
Iranul consideră sancțiunile SUA drept „un act de terorism de stat” și cere Consiliului de Securitate al ONU să respingă măsurile
profimedia-1116522663
„Ziua Z economică” a SUA împotriva Iranului. Partenerii Teheranului, amenințați cu sancțiuni. Aurul și transportul maritim, în vizor
stramtoarea ormuz iran
Din pilon al „noii ordini de securitate a Iranului” în atu a cărui valoare strategică se erodează: paradoxul strâmtorii Ormuz
Recomandările redacţiei
garda de coasta
Nava care a luat foc în Marea Neagră ar fi fost lovită de o „dronă...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan ar urma să desemneze un premier săptămâna viitoare...
Regele Harald al V-lea al Norvegiei și Prințul Haakon.
Cine este Haakon, prințul care a vrut să stea departe de viața regală...
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan susține că propunerea PNL de premier rămâne Siegfried...
Ultimele știri
Cseke Attila: Ministerul Sănătăţii atinge o rată de absorbţie a fondurilor europene din PNRR de 91%
Trupele germane se pregătesc pentru un posibil război pe flancul estic al NATO. „Războiul nu a fost niciodată atât de aproape”
Se montează ultimul element al podului peste Siret de pe Drumul Expres Brăila-Galați. Când ar putea fi deschisă circulația
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Tânăra supranumită „Zombi Angelina Jolie” și-a schimbat complet viața după închisoare. Cum arată acum Sahar...
Cancan
Victoria Ionescu, îngropată cu porecla pe cruce. Cine este 'Natasha', de fapt
Fanatik.ro
Fosta soție a lui Cristi Borcea, mai fericită ca niciodată cu actualul partener. Ce mesaj inedit i-a urat...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
”Este Filipe Coelho ghinionist?”. Pavel Badea a spus de câte ori trebuia să fie dat afară până acum...
Adevărul
Adolescentul agresor din Galați care a înjunghiat un bărbat de 7 ori în parc era fotbalist și a fost dat...
Playtech
Ai voie să tai copacul din propria curte? Când îți trebuie aprobare și ce amenzi poți risca în 2026
Digi FM
ANAF scoate la licitație un apartament cu două camere la un preț surprinzător. Detaliul important ascuns în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nicolae Negrilă l-a găsit decedat pe Nae Ungureanu: "Era gheață când am pus mâna pe el". Ce probleme avea
Pro FM
Schimbare totală de imagine. Cum a apărut Bianca Censori la mall alături de fiica sa vitregă și nepoata lui...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a fost aleasă Jordana Brewster să-i fie soră lui Vin Diesel în „Fast & Furious”. Actorul rupe tăcerea...
Adevarul
Locurile din România unde „cocoșul cântă în trei limbi”. Ce secrete ascund cele cinci puncte unde se...
Newsweek
Ieșirea anticipată la pensie poate fi anulată dacă nu îți convine suma. Cât timp ai să retragi dosarul?
Digi FM
Povestea din spatele hitului „I Will Always Love You”. Cui i-a dedicat, de fapt, Dolly Parton piesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Îți ascunzi mereu furia, tristețea sau anxietatea? Ce se poate întâmpla în creier și în corp, potrivit...
Digi Animal World
Obiecte din casă care pot fi mortale pentru pisici. Specialiștii îi avertizează pe stăpâni: „Țineți-le...
Film Now
Lista scurtă pentru noul James Bond. Cei 6 actori rămași în cursă și favoritul surpriză
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja