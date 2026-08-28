Noul şef al Consiliului Naţional de Securitate al Iranului îl amenință pe Benjamin Netanyahu cu trimiterea „în iad”

Noul numitul şef al Consiliului Naţional de Securitate al Iranului, Mohsen Rezaei, a ameninţat că-l va trimite pe Benjamin Netanyahu, „prim-ministrul regimului sionist, în iad”, relatează dpa.

Într-un interviu televizat de joi seară, Rezaei a respins de asemenea informaţiile că Iranul a plănuit să-l ucidă pe Barron Trump, unul dintre fiii preşedintelui american, pretinzând că Netanyahu a încercat să-l sperie pe Donald Trump, răspândind informaţii false.

De fapt, notează dpa, un post de televiziune iranian a difuzat un videoclip în urmă cu câteva zile care se intitula: „Unde poate fi ucis Barron Trump?”.

Afirmația vine în contextul în care Benjamin Netanyahu a exclus posibilitatea de a ajunge la un acord cu liderii iranieni, pe care i-a numit „sălbatici”, şi a reiterat că, dacă Iranul atacă Israelul, va răspunde mai puternic ca oricând.

Mohsen Rezaei a fost numit în această funcţie importantă la începutul lui august. El este perceput drept adept al unei linii dure şi un sceptic în privinţa negocierilor cu SUA.

El şi-a început cariera în Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice la începutul războiului iraniano-irakian din anii 1980 - 1988 şi a devenit apoi comandant al acestei forţe. Făcând referire la „experienţa valoroasă” a lui Rezaei, liderul suprem Mojtaba Khamenei l-a descris ca pe un pionier al „Apărării Sacre” de opt ani, termenul folosit de Iran pentru a desemna Războiul Iran-Irak.

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Editor : A.M.G.