„Noul simbol al statutului”. Miliardarii din tehnologie își construiesc buncăre extavagante, de milioane de dolari

Unii dintre proprietarii și directorii marilor companii de tehnologie din SUA au investit sume mari în pregătirile pentru o eventuală apocalipsă. Unii dintre ei și-au construit buncăre, iar proprietarii companiilor care fac astfel de construcții de lux spun că interesul a crescut în timpul conflictului dintre Israel și Iran, relatează Business Insider.

„Când izbucnește un război sau când America bombardează Iranul, afacerea noastră are o creștere bruscă”, a spus Ron Hubbard, fondator și CEO al Atlas Survival Shelters.

Larry Hall, proprietarul companiei de buncăre de lux Survival Condo, a spus, de asemenea, că a observat o creștere a interesului în timpul recentelor conflicte geopolitice, inclusiv cel dintre Israel și Iran.

Hubbard crede că majoritatea miliardarilor au un fel de adăpost, deși relativ puțini au buncăre extravagante care costă zeci de milioane de dolari. Hall a spus că a construit un complex de buncăre cu piscină, iar altele au poligon de tragere sau sală de bowling. El a spus că negociază în prezent vânzări de buncăre între 1 milion și 2 milioane de dolari.

Din punctul de vedere al lui Hall, buncărele au devenit un „nou simbol al statutului elitei” în era post-pandemică.

Unele dintre cele mai mari nume din domeniul tehnologiei din SUA și-au cumpărat adăposturi subterane și colecții de arme în ultimul deceniu.

Cofondatorul LinkedIn, Reid Hoffman, a declarat pentru New Yorker în 2017 că, în opinia sa, mai mult de jumătate dintre colegii săi miliardari din Silicon Valley au un tip de ascunzătoare pentru apocalipsă.

CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, nu a confirmat relatările conform cărora ar avea un buncăr, dar a declarat într-un episod recent al podcastului „This Past Weekend w/ Theo Von” că are un „tunel subteran” la ferma sa din Hawaii.

În 2023, Wired a relatat că Zuckerberg își construia un adăpost subteran de 465 metri pătrați la fermă. Un an mai târziu, agenția locală de știri Hawaii News Now a relatat că documentele de planificare depuse la primărie includeau un „adăpost împotriva furtunilor” care măsoară aproape 435 metri pătrați.

Zuckerberg a minimalizat, de asemenea, relatările despre buncăr în timpul unui interviu acordat Bloomberg în decembrie, spunând că spațiul este „un subsol”.

„Există doar mult spațiu de depozitare și un adăpost pentru uragane. Cred că s-a exagerat, ca și cum întreaga fermă ar fi un fel de buncăr pentru apocalipsă, ceea ce nu este adevărat”, a spus Zuckerberg.

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a negat, de asemenea, că ar avea un buncăr, spunând în schimb că are „structuri”. Nu a spus despre ce structuri ar fi vorba, dar a menționat că niciuna dintre ele nu ar fi utilă dacă inteligența artificială „ar merge prost”. De asemenea, el a declarat pentru New Yorker în 2016 că are un teren în Big Sur, California, unde s-ar putea refugia dacă ar fi nevoie.

Cofondatorul PayPal, Peter Thiel, a încercat să construiască un complex cu 10 dormitoare în Noua Zeelandă, dar guvernul local i-a respins planurile după ce ecologiștii s-au plâns. Au existat suspiciuni că unele părți din proprietate urmau să fie transformate într-un buncăr.

Hall s-a declarat „uluit” de unele dintre locațiile unde ar fi fost construite buncăre, deoarece California și Noua Zeelandă se află în apropierea limitelor plăcilor tectonice active.

„Sunt cele două locuri în care nu vrei să construiești buncăre și, totuși, se presupune că acești miliardari construiesc în acele două locuri”, a spus el.

Sunt și alte pregătiri pentru apocalipsă pe care le fac miliardarii. Altman a declarat pentru New Yorker că are „arme, aur, iodură de potasiu, antibiotice, baterii, apă, măști de gaze de la Forțele de Apărare Israeliene”.

CEO-ul Reddit, Steve Huffman, a declarat pentru New Yorker că a cumpărat arme, muniție și motociclete. Și a mers cu un pas mai departe - a spus că în 2015 a făcut o operație cu laser la ochi pentru a-și îmbunătăți vederea și a-și spori astfel șansele de supraviețuire.

