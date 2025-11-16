Live TV

„Nu am rezista două ore într-un război convențional". Strategia dublă pe care Venezuela ar adopta-o în cazul unui atac al SUA

Data publicării:
Bolivarian National Militia Holds Training in Venezuela​​​​​​​
Miliție din Armata Bolivariană a Venezuelei. Foto: Profimedia
Din articol
Anarhie pe străzi Salariile soldaților sunt mici Echipamentul este vechi

Venezuela desfășoară arme - inclusiv echipamente fabricate în Rusia, vechi de zeci de ani - și plănuiește să organizeze o rezistență de tip gherilă sau să semene haos în cazul unui atac aerian sau terestru american, potrivit unor surse care au cunoștință despre eforturi și documente de planificare văzute de Reuters.

Abordarea este o recunoaștere tacită a lipsei de personal și echipamente a țării sud-americane.

Președintele american Donald Trump a sugerat posibilitatea unor operațiuni terestre în Venezuela, spunând că „următorul lucru va fi terenul”, în urma multiplelor atacuri asupra unor nave presupuse a fi de trafic de droguri din Caraibe și a unei ample consolidări a forțelor americane în regiune. Ulterior, el a negat că ar lua în considerare atacuri în Venezuela.

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, aflat la putere din 2013, spune că Trump încearcă să-l înlăture de la putere și că cetățenii și armata venezueleană se vor opune oricărei astfel de încercări.

Armata americană o depășește pe cea a Venezuelei, care este afectată de lipsa de instruire, salariile mici și deteriorarea echipamentelor, au declarat șase surse familiarizate cu capacitățile militare ale Venezuelei.

Unii comandanți de unități au fost chiar forțați să negocieze cu producătorii locali de alimente pentru a-și hrăni trupele, pentru că proviziile guvernamentale sunt insuficiente, au declarat pentru Reuters două surse care au cunoștințe despre forțele de securitate ale statului.

Această realitate a determinat guvernul lui Maduro să mizeze pe două strategii potențiale - inclusiv un răspuns de tip gherilă menționat public, deși fără detalii, de către oficiali de rang înalt, și un altul pe care oficialii nu l-au recunoscut.

Anarhie pe străzi

Apărarea de tip gherilă, pe care guvernul a numit-o „rezistență prelungită” și a menționat-o în emisiunile televiziunii de stat, ar implica mici unități militare în peste 280 de locații care să comită acte de sabotaj și alte tactici de gherilă, potrivit surselor și documentelor de planificare vechi de câțiva ani pentru tactică, văzute de Reuters.

A doua strategie, numită „anarhizare”, ar folosi serviciile de informații și susținătorii înarmați ai partidului de guvernământ pentru a crea dezordine pe străzile capitalei Caracas și a face Venezuela neguvernabilă pentru forțele străine, a declarat o sursă cu cunoștințe despre eforturile de apărare și o altă sursă apropiată opoziției.

Nu a fost clar când ar putea guvernul să implementeze fiecare dintre tactici, despre care sursele au spus că sunt complementare, în cazul unui atac american.

Orice strategie de rezistență are șanse mari de succes, au recunoscut sursele.

„Nu am rezista două ore într-un război convențional”, a declarat o sursă apropiată guvernului.

O altă sursă cu cunoștințe despre apărarea și securitatea din Venezuela a declarat că țara nu este „pregătită sau profesionalizată pentru un conflict”, în ciuda afirmațiilor contrare ale guvernului. „Nu suntem pregătiți să înfruntăm una dintre cele mai puternice și bine antrenate armate din lume”, a spus sursa.

Ministerul comunicațiilor, care se ocupă de solicitările presei în numele guvernului venezuelean, nu a răspuns la întrebări.

Oficialii guvernamentali au respins public amenințarea militară americană. „Ei cred că printr-un bombardament vor pune capăt la tot. Aici, în țara asta?”, a afirmat ironic ministrul de Interne Diosdado Cabello la televiziunea de stat la începutul lunii noiembrie, în timp ce Maduro i-a lăudat în repetate rânduri pe „soldații patriei” ca moștenitori ai eroului independenței, Simon Bolivar.

Salariile soldaților sunt mici

Maduro s-a bucurat de o loialitate militară puternică, urmând strategia predecesorului său, Hugo Chavez, care a plasat ofițeri în funcții guvernamentale precum miniștri sau șefi de companii de stat pentru a-și asigura loialitatea.

Conducerea militară a susținut victoria lui Maduro în alegerile din 2024, în ciuda dovezilor, susținute de mulți observatori internaționali, care arătau că candidatul opoziției câștigase în mod covârșitor.

Trupele venezuelene, însă, trebuie să se confrunte cu condiții de muncă precare și ar putea exista dezertări în cazul unui atac, au declarat sursele.

Soldații de rând câștigă aproximativ 100 de dolari pe lună în moneda locală - mult sub costul lunar estimat de 500 de dolari al unui coș alimentar de bază, potrivit datelor din aprilie de la Centrul pentru Documentare și Analiză Socială al Federației Profesorilor din Venezuela.

În ultimii ani, principala lor experiență a fost confruntarea cu civili neînarmați în timpul protestelor stradale, a declarat sursa apropiată opoziției.

Maduro a declarat că există 8 milioane de civili care se antrenează în miliții pentru a apăra Venezuela, iar unii civili au declarat pentru Reuters în ultimele luni că sunt pregătiți și dispuși să moară pentru a-și apăra patria împotriva unei forțe străine.

Însă o sursă cu cunoștințe despre apărare și securitate a estimat că, într-un scenariu de anarhizare, ar participa doar între 5.000 și 7.000 de persoane, inclusiv personal de informații, susținători înarmați ai partidului de guvernământ și membri ai milițiilor.

Între timp, aproximativ 60.000 de membri ai Armatei și Gărzii Naționale sunt desfășurați de guvern pentru „războiul de rezistență” de tip gherilă, a declarat sursa.

Echipamentul este vechi

Echipamentul militar - o mare parte fabricat în Rusia și vechi de zeci de ani - lipsește, au declarat sursele pentru Reuters.

Venezuela a cumpărat aproximativ 20 de avioane de vânătoare Suhoi de la compania rusă în anii 2000, dar „pe lângă avioanele americane B-2, acestea sunt nimic”, a declarat sursa cu cunoștințe în domeniul apărării și securității, adăugând că elicopterele, tancurile și rachetele de fabricație rusească din Venezuela, capabile să distrugă avioanele care zboară la joasă altitudine, sunt, de asemenea, depășite.

Ministerul rus de Externe a declarat săptămâna trecută că este pregătit să răspundă solicitărilor de asistență ale Venezuelei, îndemnând totodată la evitarea escaladării tensiunilor. Maduro a făcut apel la Moscova pentru repararea avioanelor Suhoi, modernizarea sistemelor radar și livrarea de sisteme de rachete.

Grupurile de opoziție venezuelene, ONG-urile, Washingtonul și unele guverne din America Latină au acuzat administrația Maduro și armata venezueleană de legături cu traficul de droguri, în special în vestul țării, unde operează grupări de gherilă columbiene, precum Armata de Eliberare Națională, iar coca, ingredientul de bază al cocainei, este cultivată pe scară largă.

Guvernul a negat în mod constant astfel de legături și declară că combate traficanții de droguri din Columbia.

Însă Maduro ar putea încerca să transmită un mesaj despre riscurile unei invazii prin aparițiile sale la televiziunea de stat, unde își etalează în mod regulat echipamentul militar, a declarat Andrei Serbin Pont, analist în domeniul apărării și securității.

„Mesajul de bază nu este capacitatea militară propriu-zisă, ci descurajarea prin haos: amenințarea ca acest echipament să ajungă în mâinile grupurilor armate, gherilelor, paramilitarilor sau foștilor militari reorganizați, agravând violența și instabilitatea în timpul unei potențiale tranziții”, a spus Serbin.

