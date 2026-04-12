„Nu puteți dicta condiții”. Avioane pline de negociatori și prea puțin timp: cele 21 de ore de discuții dintre SUA și Iran

Vicepreședintele SUA, JD Vance, sosește pentru o întâlnire cu prim-ministrul pakistanez, în contextul negocierilor de pace dintre SUA și Iran, la Islamabad, pe 11 aprilie 2026. Foto: Profimedia

Era ca și cum cele două delegații implicate în negocierile de pace dintre Iran și SUA de la Islamabad ar fi sperat că simplul număr al negociatorilor sosiți în Pakistan ar putea compensa dezavantajul de a dispune doar de un număr limitat de ore pentru a soluționa o dispută veche de 20 de ani privind ambițiile nucleare ale Iranului, la care se adaugă acum noi probleme complexe, precum controlul viitor al strâmtorii Ormuz și despăgubirile pe care SUA ar trebui să le acorde Iranului pentru atacul său, notează The Guardian.

Iranul a trimis două avioane pline cu negociatori. Printre aceștia se aflau numeroși membri ai Corpului Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), prezenți pentru a se asigura că niciunul dintre avantajele obținute pe teren nu va fi cedat la masa negocierilor. Diplomații s-au împărțit pe dosare politice, juridice, de securitate, economice și militare. O explicație tehnică redactată de iranieni cu privire la siguranța instalațiilor nucleare avea peste 100 de pagini.

Statele Unite, adesea acuzate că lasă negocierile pe seama trimisului special „fără experiență” Steve Witkoff, au trimis nu doar pe vicepreședinte, JD Vance, ci și aproape 300 de alți oficiali. Era ca și cum și-ar fi dat seama în sfârșit că echipa de negociatori iranieni, incluzând personalități precum Ali Bagheri Kani, secretarul adjunct al Consiliului Suprem de Securitate Națională și negociatorul-șef în cadrul negocierilor nucleare anterioare, și Abbas Araghchi, negociatorul-șef din 2015 și actualul ministru de Externe, ar putea fi la curent cu toate detaliile.

Vance a discutat cu Donald Trump de cel puțin douăsprezece ori pe parcursul negocierilor și chiar o dată cu Benjamin Netanyahu din Israel, o conversație despre care Araghchi s-a grăbit să afirme că a dus la o înăsprire a poziției SUA. Dar probabil că era nerealist să ne așteptăm ca problemele care au necesitat doi ani de negocieri la Viena, între 2013 și 2015, în legătură cu acordul nuclear, să fie rezolvate într-o singură sesiune maraton, mai notează sursa citată.

Robert Malley, un veteran al negocierilor nucleare cu Iranul din timpul mandatului lui Joe Biden, a remarcat concis: „Douăzeci și una de ore au fost cu 20 de ore prea multe dacă scopul era să se reitereze o cerere pe care Iranul o respinsese deja. Au fost cu multe ore în minus dacă scopul era să se negocieze.”

Un alt veteran al Departamentului de Stat al SUA, Aaron David Miller, a remarcat că, dacă administrația credea că, după doar 21 de ore de negocieri, Iranul ar fi renunțat la îmbogățirea uraniului – ceea ce a sugerat Vance –, atunci a interpretat complet greșit situația și atitudinea delegației iraniene.

În acest context, a fost regretabil faptul că vicepreședintele american a vorbit despre venirea sa la Islamabad pentru a vedea „dacă am putea ajunge la o situație în care iranienii să fie dispuși să accepte condițiile noastre”. Fostul ministru iranian de externe Javad Zarif, un susținător curajos al negocierilor cu SUA chiar și în timp de război, nu a fost singurul din Iran care a afirmat că această frază dezvăluie o aroganță neschimbată a SUA, de tipul „ori acceptați, ori plecați”. „Nicio negociere, cel puțin cu Iranul, nu va avea succes pe baza condițiilor noastre/ale voastre”, a spus el. „SUA trebuie să învețe: nu puteți dicta condiții Iranului. Nu este prea târziu să învățați. Încă.” 

Dar acest lucru ridică întrebări cu privire la finalizarea sau continuarea procesului de negocieri, precum și la obiectivele pe care cele două părți au încercat să le atingă în timpul weekendului petrecut la Islamabad. În ceea ce privește prima întrebare, Pakistanul, gazda negocierilor și mediatorul, face apel la ambele părți să nu închidă ușa diplomației și să nu reia luptele. În schimb, ministrul israelian al energiei, Eli Cohen, susține că lipsa unui acord înseamnă că este posibilă lansarea unui atac asupra Iranului.

Vance a fost mai nuanțat. „Plecăm de aici cu o propunere foarte simplă, o abordare care reprezintă cea mai bună și ultima noastră ofertă. Vom vedea dacă iranienii o vor accepta”, a spus el, sugerând că discuțiile vor continua.

Planul declarat al lui Trump pe termen scurt este acela de a institui un blocaj în strâmtoarea Ormuz, încercând să pună mâna pe cel mai puternic atu al Iranului la negocieri, pentru a împiedica exportul petrolului iranian. O astfel de măsură, după cum subliniază mulți diplomați iranieni, nu ar face decât să sporească presiunea asupra prețului petrolului.

În ceea ce privește obiectivele pe care cele două părți au încercat să le atingă în cele 21 de ore de negocieri, la un anumit nivel, ele s-au prezentat pentru a-și testa reciproc hotărârea, după aproape 40 de zile de lupte. Înaintea discuțiilor, Iranul a făcut o mică concesie, în sensul că nu a obținut încetarea completă a focului în Liban, pe care o ceruse, și nici eliberarea activelor sale înghețate, înainte de întâlnirea cu Vance. În schimb, Netanyahu a acceptat să poarte discuții directe cu Libanul marți, pentru prima dată în 30 de ani.

Obiectivul Iranului era să elaboreze un memorandum de înțelegere înainte de finalizarea unui acord de pace, pe o perioadă mai lungă de două săptămâni, ceea ce însemna că armistițiul de două săptămâni urma să fie prelungit.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian, Esmaeil Baghaei, a recunoscut că, având în vedere calendarul stabilit la Islamabad, era puțin probabil să se ajungă la un acord-cadru și a menționat două sau trei chestiuni care rămân nerezolvate. Aceste chestiuni nu sunt de natură tehnică, ci fundamentală: încetarea ofensivei israeliene în Liban; un protocol privind viitoarea reglementare a traficului maritim în strâmtoarea Ormuz; și viitorul stocului de uraniu puternic îmbogățit al Iranului, inclusiv dacă ar fi suficient ca Iranul să dilueze uraniul sub supravegherea strictă a inspectoratului nuclear al ONU în interiorul statului sau dacă, dimpotrivă, acesta trebuie exportat într-o țară terță, cum ar fi Rusia. 

Referindu-se la dreptul Iranului de a îmbogăți uraniu pe teritoriul propriu, Vance a declarat: „Adevărul este că avem nevoie de un angajament ferm din partea lor că nu vor încerca să obțină o armă nucleară și că nu vor căuta mijloacele care le-ar permite să realizeze rapid o astfel de armă”.

„Rapid” poate fi semnificativ, întrucât, potrivit unei interpretări, îmbogățirea la o puritate de 3,67% – nivelul maxim de puritate stabilit în acordul nuclear din 2015 al lui Barack Obama – lasă Iranul la mare distanță de puritatea necesară pentru arme nucleare. Capacitatea practică a Iranului de a îmbogăți uraniu este în prezent nulă din cauza atacurilor anterioare ale SUA asupra instalațiilor sale nucleare, astfel încât dezbaterea privind dreptul la îmbogățire este în mare parte teoretică și ține de suveranitatea națională.

Ceea ce este mai puțin teoretic este viitorul imediat al strâmtorii Ormuz, acea „pilulă otrăvită” pe care echipa lui Trump a servit-o lumii prin incapacitatea sa de a anticipa reacția Iranului la un atac despre care a afirmat că ar dura doar câteva zile.

În prezent, Iranul selectează în mod arbitrar naționalitatea navelor care tranzitează strâmtoarea. Sâmbătă, potrivit Tanker Tracker, 2 milioane de barili de petrol irakian și 4 milioane de barili de petrol saudit au traversat strâmtoarea. Permisiunile ad-hoc, acordate pe bază de favoare, pot oferi Iranului o nouă armă economică și diplomatică, dar nu constituie o bază durabilă pe care să se desfășoare comerțul mondial. În primul rând, Iranul pur și simplu nu dispune de aparatul administrativ necesar pentru a impune tarife selective sau pentru a supraveghea strâmtoarea, lucru pe care ar trebui să îl facă în colaborare cu Oman, situat de cealaltă parte a strâmtorii.

Însă Iranului îi este greu să renunțe la noua sa armă, întrucât aceasta a reprezentat sursa salvării sale în acest război. Mohammad Taghi Naghdali, membru al parlamentului iranian, a declarat: „Strâmtoarea Ormuz este pentru noi ceva mai important decât bomba atomică, o bombă atomică care funcționează continuu la nivel global și demonstrează profunzimea strategică a Republicii Islamice”. El a spus că opțiunile erau fie revenirea la război, fie menținerea osului în gâtul lumii.

Problemele profunde ale Iranului nu au dispărut. Inflația se îndreaptă spre o rată de trei cifre. Trebuie găsită o soluție pentru a ridica blocajul internetului, altfel întreprinderile vor da faliment, iar societatea civilă își va pierde răbdarea. Țara rămâne izolată, iar conducerea sa se află în permanență sub amenințarea unui asasinat. Faptul că Iranul a reușit să supraviețuiască până acum este o realizare uimitoare, dar supraviețuirea, la fel ca patriotismul, s-ar putea să nu fie suficientă.

