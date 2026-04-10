„Nu suntem supuși planurilor SUA". Primul interviu televizat acordat de președintele cubanez Miguel Diaz-Canel presei americane

Miguel Diaz-Canel. Foto: Profimedia

Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a declarat, în primul său interviu televizat acordat presei americane, că nu va demisiona sub presiunea SUA, în timp ce Rusia a insistat că nu își va abandona și nu își va trăda niciodată aliatul, informează The Guardian.

Diaz-Canel a declarat, joi, pentru NBC News: „Avem un stat suveran liber, un stat liber. Avem autodeterminare și independență și nu suntem supuși planurilor Statelor Unite.”

„Guvernul SUA care a implementat această politică ostilă împotriva Cubei nu are nicio moralitate pentru a cere ceva de la Cuba”, a declarat Canel, în vârstă de 65 de ani, în remarci traduse în engleză. „Conceptul de revoluționari care renunță și se retrag – nu face parte din vocabularul nostru.”

Washingtonul a dus o campanie de presiune asupra Cubei, aflată sub conducerea comuniștilor, impunând o blocadă petrolieră asupra insulei, amenințând cu tarife vamale orice țară care încearcă să vândă petrol statului.

O criză energetică a paralizat Cuba din ianuarie, când principala sa aprovizionare din Venezuela a fost întreruptă după ce SUA l-au capturat pe Nicolás Maduro. Trump a lansat deschis ideea „preluării” Cubei , iar administrația sa îi etichetează pe liderii de la Havana drept o amenințare la adresa securității naționale a SUA.

În timp ce tensiunile dintre Washington se intensifică, ministrul adjunct de Externe rus, Serghei Riabkov, a vizitat joi Cuba, purtând discuții cu Diaz-Canel. Citat de agențiile de știri rusești, Riabkov a declarat că Moscova nu are nicio intenție să renunțe la interesele sale din emisfera vestică, indiferent de ce ar spune SUA.

Riabkov a declarat că ajutorul Moscovei pentru Cuba va depăși încărcătura mare de petrol pe care a trimis-o pe insulă luna trecută.

„Sunt sigur că evenimentele din ultimele săptămâni din relațiile noastre ne vor ajuta să mergem mai departe pentru a găsi soluții la cele mai dificile probleme... care decurg din blocada ilegală și absolut inacceptabilă a insulei de către SUA”, a declarat Riabkov, citat de Agerpres.

„Nu putem trăda Cuba. Asta e exclus. Nu o putem lăsa de capul ei. Este prea devreme să spunem care vor fi următorii pași. Dar este clar că nu ne vom limita aprovizionarea la încărcătura care se afla la bordul petrolierului Anatoli Kolodkin. Rusia nu are de gând să părăsească emisfera vestică, indiferent de ce ar spune Washingtonul.”

La sfârșitul lunii martie, petrolierul Anatoli Kolodkin, care transporta 730.000 de barili de țiței, a ajuns în Cuba, marcând prima livrare de petrol în trei luni.

În ciuda amenințărilor cu tarife vamale de la începutul lunii ianuarie asupra țărilor care vând sau furnizează petrol Cubei, administrația Trump a permis petrolierului să continue drumul.

Cuba produce doar 40% din combustibilul pe care îl consumă și a încetat să mai primească transporturi cheie de petrol venezuelean după ce SUA au atacat Venezuela la începutul lunii ianuarie și l-au arestat pe Maduro.

ANALIZĂ Strategia dublă a lui Donald Trump privind Cuba: presiune publică și contacte secrete

