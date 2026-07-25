Numele Bolsonaro revine în cursa pentru președinția Braziliei. Cine va candida

Susţinut deja de preşedintele argentinian Javier Milei, fiul lui Jair Bolsonaro va încerca să-şi imite tatăl, candidând la preşedinţie în luna octombrie. Flavio Bolsonaro a fost desemnat sâmbătă de principalul partid de dreapta din Brazilia pentru a-l înfrunta la alegerile din octombrie pe preşedintele de stânga Luiz Inacio Lula da Silva, anunță France24.

„Aici curge sângele familiei Bolsonaro”, a declarat, bătându-se uşor pe braţ, senatorul şi fiul fostului preşedinte Jair Bolsonaro (2019-2022), încarcerat pentru tentativă de lovitură de stat, în cadrul unei convenţii a Partidului Liberal de la Sao Paulo.

Jair Bolsonaro, liderul de extremă dreapta, l-a desemnat pe fiul său cel mare, senator, drept succesor al său, după ce a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru complot în vederea unei lovituri de stat, în urma înfrângerii suferite în fața președintelui de stânga Luiz Inacio Lula da Silva la alegerile din 2022 din Brazilia.

În cadrul unei convenții organizate la São Paulo, Partidul Liberal (PL) îl va desemna oficial pe Flavio Bolsonaro, în vârstă de 45 de ani, drept candidatul său care îl va înfrunta pe Lula, care candidează pentru un nou mandat la vârsta de 80 de ani.

Îmbrăcați în tricourile echipei naționale a Braziliei, care au devenit un simbol al mișcării Bolsonaro, susținătorii au bătut tobe și au fluturat steaguri în interiorul unui depozit situat lângă Stadionul Pacaembu din Sao Paulo.

„Ne-ar fi plăcut să îl avem pe Jair Bolsonaro drept candidat, dar astăzi Flavio este cea mai bună alegere”, a declarat pentru AFP Fernando Moeno, un ofițer de poliție militară pensionat, în vârstă de 50 de ani, prezent la convenție.

Flavio promite schimbare: vrea să elibereze Brazilia de criminalitate, inflație, impozite ridicate și de Lula, care candidează pentru un al patrulea mandat.

„Ne aflăm într-un avion fără pilot”, a declarat el săptămâna trecută.

Senatorul se afla la egalitate cu Lula în sondaje până când a fost lovit de o serie de scandaluri: legături cu un bancher discreditat, o dispută familială și noile tarife impuse de aliatul său, președintele american Donald Trump.

Preşedintele ultraliberal argentinian Javier Milei i-a acordat, de asemenea, sprijinul său sâmbătă, avertizând asupra „riscului” pe care, în opinia sa, îl reprezintă rivalul său, şeful statului brazilian Lula.

„Cred cu tărie că nu există nimeni altcineva (în afară de Flavio Bolsonaro) capabil să pună capăt riscului Lula care planează asupra Braziliei”, a declarat el în cadrul convenţiei de la São Paulo, care a oficializat candidatura fiului fostului preşedinte încarcerat Jair Bolsonaro.

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Editor : C.A.