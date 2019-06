Nunta ținută în secret dintre o regină a frumuseții din Moscova și fostul rege al Malaysiei. Au apărut primele fotografii

O fostă Miss Moscova, care s-a căsătorit cu Regele din Malaysia, a postat pe o rețea socială prima fotografie de la nuntă, punând astfel capăt speculațiilor și zvonurilor legate de cuplu, toate amplificate de abdicarea regelui din luna ianuarie.

Rihana Oksana Petra, 25 de ani, a ales Instagramul și nu o revistă glossy pentru a-și dezvălui fotografiile celor două ceremonii de nuntă care au avut loc în Malaysia și Rusia. Rihana s-a căsătorit cu sultanul Mohammad V Faris Petra, de 49 de ani, relatează The Telegraph.

Foto: Instagram/ Rihana Oksana Petra

Ea a postat, de asemenea, și prima fotografie a băiețelului lor, Tengku Ismail Leon, care s-a născut în mai, dar și poze făcute în timpul sarcinii, pe care a descris-o drept „cea mai dificilă perioadă din viața mea", după ce a petrecut ultimele trei luni ale perioadei în spital.

Zvonurile despre căsătoria celor doi au apărut anul trecut și s-au amplificat la începutul acestui an, după ce regele a abdicat, lucru care s-a întâmplat prima dată în istoria țării.

Palatul Regal nu a făcut nicio declarație oficială despre căsătorie și nu a oferit nicio explicație pentru abdicare.

„Înălțimea sa a lucrat pentru a-și îndeplini toate responsabilitățile care i-au fost încredințate ca șef de stat, servind drept pilon al stabilității”, se precizează într-un comunicat.

În primul sa postare pe Instagram, Rihana, fostă regină a frumuseții care s-a convertit la islam pentru soțul ei, spune că acum este „fericită să împărtășească momentele din viața mea" cu fanii ei. Ea a spus și cum și-a cunoscut soțul. „Ne-am întâlnit în primăvara anului 2017 în Europa. La acea vreme colaboram cu prietenul nostru comun, bijutierul Jacob Arabo. După eveniment, am mers la cină, unde am întâlnit un bărbat care s-a prezentat drept rege al Malausiei.Am luat-o ca o glumă și am glumit spunându-i că sunt regina Moscovei. Am vorbit toată seara și am schimbat numere de telefon”, a spus Rihana.

La începutul acestui an, presa din Malaysia a scris despre tensiuni între palat și guvern. Malaysia are nouă case regale care ocupă tronul prin rotație. Regele Mohamed V, care și-a început domnia în decembrie 2016, urma să stea pe tron până decembrie 2021.