Nvidia și Jensen Huang, dați în judecată după dezvăluirile despre aventura cu o presupusă spioană chineză. FBI investighează cazul

Nvidia și directorul său general, Jensen Huang, au fost dați în judecată de acționari, care îi acuză că au ascuns informații și au indus investitorii în eroare în legătură cu presupusa relație extraconjugală a șefului companiei cu o femeie suspectată de spionaj în favoarea Chinei. Între timp, FBI investighează cazul, iar scandalul a șters deja aproximativ 190 de miliarde de dolari din valoarea de piață a companiei, relatează The Guardian.

Potrivit plângerii depuse la o instanță federală din California, Nvidia și Huang ar fi indus în eroare acționarii în legătură cu presupusa relație a directorului general cu Alice Huang, fostă directoare în cadrul companiei Megaspeed, cu sediul în Singapore.

Acționarii susțin că nici compania, nici directorul său general nu au dezvăluit faptul că această situație ridica probleme de securitate națională, care amenințau reputația și perspectivele de afaceri ale producătorului de cipuri.

New York Times a relatat luna trecută despre presupusa relație și a scris că autoritățile americane au ajuns la concluzia că Alice Huang era o colaboratoare a serviciilor de informații chineze.

Într-un comentariu transmis luna trecută publicației New York Times, Nvidia a descris interacțiunile directorului său general cu Alice Huang drept „nici neobișnuite, nici neașteptate”, adăugând că „întâlnirile cu clienții fac parte din atribuțiile unui director general; Jensen discută în fiecare an cu mii de directori ai companiilor cliente”. Duminică, Huang a recunoscut că i-a fost „infidel” soției sale, fără să dezvăluie identitatea persoanei cu care a avut relația.

În proces, acționarii susțin că declarația transmisă publicației New York Times era „în mod semnificativ falsă și înșelătoare la momentul formulării sale, deoarece Jensen Huang a avut o relație extraconjugală cu Alice Huang”.

De asemenea, reclamanții acuză compania că a făcut declarații false și înșelătoare despre relația sa cu Megaspeed. Potrivit relatărilor din presă, această companie a fost investigată în urma suspiciunilor că ar fi redirecționat cipuri Nvidia către China, încălcând restricțiile americane privind exporturile.

Nvidia a pierdut aproximativ 190 de miliarde de dolari din valoarea de piață

Nvidia a anunțat că desfășoară o investigație independentă privind informațiile potrivit cărora Huang ar fi fost „ținta unei operațiuni a unui serviciu de informații străin”.

Acțiunile companiei au scăzut luni cu 4,3% la închiderea ședinței de tranzacționare, ceea ce a redus valoarea de piață a Nvidia cu aproximativ 190 de miliarde de dolari. Procesul a fost intentat la cinci minute după închiderea bursei americane. De asemenea, mai multe firme de avocatură din Statele Unite au anunțat că investighează dacă Nvidia și-a indus în eroare investitorii și le-au cerut acționarilor să le contacteze.

Huang a cofondat Nvidia în 1993 și a condus compania californiană în perioada în care aceasta a devenit cel mai valoros producător de cipuri din lume, transformându-l într-unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale expansiunii inteligenței artificiale.

Trump confirmă că FBI investighează cazul

Donald Trump a declarat luni că FBI investighează relația extraconjugală a lui Huang, dar a precizat că nu crede că directorul general al Nvidia are motive de îngrijorare.

„Știu că FBI analizează cazul din perspectiva unei alte chestiuni și cred că el va fi în regulă”, a declarat Trump în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă. „Am vorbit cu el chiar astăzi, doar ca să văd dacă se simte bine, cum îi merge. Mi-a spus că nu avea absolut nicio idee că persoana în cauză era spioană”.

Într-o scrisoare deschisă publicată pe site-ul Nvidia, Huang a transmis: „Susțin investigația și voi coopera pe deplin. Îmi iubesc țara și compania. Sunt hotărât să protejez Nvidia și să sprijin securitatea națională a Americii.”

Editor : M.I.