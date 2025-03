O actriță canadiană din „American Pie” a fost reținută la frontiera SUA și ținută în „condiții inumane” timp de aproape două săptămâni

Actrița și producătoarea Jasmine Mooney, care a jucat un rol în franciza American Pie, spune că a fost arestată la frontiera sudică și ținută în detenție timp de aproape două săptămâni în condiții „inumane” de către autoritățile de frontieră americane din cauza unei vize incomplete.

Jasmine Mooney, actriță care este și co-fondatoare a mărcii de băuturi Holy! Water, a fost reținută pe 3 martie în San Diego, California. Se pare că viza de muncă pentru SUA a cetățeanului canadian în vârstă de 35 de ani a fost revocată în noiembrie, în timp ce călătorea de la Vancouver la Los Angeles, iar ea încerca să depună o nouă cerere, scrie The Guardian.

Mama ei, Alexis Eagles, care locuiește în Columbia Britanică, spune că Mooney a fost reținută la punctul de trecere a frontierei San Ysidro dintre Mexic și San Diego, cel mai aglomerat punct de trecere a frontierei terestre din lume, pe 3 martie, cu o cerere incompletă pentru o viză de muncă. Eagles a declarat pentru Vancouver Sun că, în loc să își trimită fiica în Canada sau să o sfătuiască să își repare cererea, ofițerii Serviciului vamal și de protecție a frontierelor din SUA au arestat-o.

Mooney nu fusese acuzată de nicio infracțiune și nu are antecedente penale.

Ea a petrecut trei nopți în centrul de detenție, apoi a fost transferată. „Am aflat în cele din urmă că aproximativ 30 de persoane, inclusiv Jasmine, au fost scoase din celulele lor la ora 3 dimineața și transferate la centrul de detenție San Luis din Arizona”, a declarat Eagles.

„Ei au fost adăpostiți împreună într-o singură celulă de beton, fără lumină naturală, cu lumini fluorescente care nu sunt niciodată stinse, fără saltele, fără pături și cu instalații sanitare limitate.”

De fiecare dată când Mooney era transferată, era încătușată și în lanțuri, a susținut mama ei.

Mooney a declarat pentru ABC 10 că a fost îngrozită de condițiile din interiorul centrului privat de detenție din San Luis unde era ținută.

„M-am învelit cu o folie de aluminiu, ca un cadavru”

„Nu am văzut în viața mea ceva atât de inuman”, a spus ea. „Am fost pusă într-o celulă și a trebuit să dorm pe o saltea fără pătură, fără pernă, cu o folie de aluminiu înfășurată pe corpul meu ca un cadavru timp de două zile și jumătate.”

Actrița a declarat că avea o viză de muncă de trei ani în SUA, despre care mama sa a spus că i-a fost revocată în timp ce încerca să se întoarcă la Los Angeles, unde locuia, după o vacanță în Canada. Nu a fost clar de ce viza anterioară a lui Mooney a fost revocată sau de ce se afla la frontiera de sud în această lună. Cu toate acestea, ea a declarat pentru ABC că a obținut prima viză la punctul de trecere a frontierei San Ysidro, la sfatul unui avocat din Los Angeles, care s-a întâlnit cu ea la frontieră, și, prin urmare, este posibil să fi crezut că va funcționa și a doua oară în acel loc.

The Guardian a contactat Serviciul vamal și de protecție a frontierelor al SUA pentru comentarii.

Mooney a fost eliberată în cursul weekendului și a aterizat pe aeroportul internațional din Vancouver puțin după miezul nopții de sâmbătă dimineață.

„Sinceră să fiu, încă procesez totul”, a declarat Mooney reporterilor care o așteptau în zona de sosiri internaționale a aeroportului. „Nu am mai dormit de ceva timp și nu am mai mâncat de ceva timp alimente adecvate”, a declarat ea pentru CTV News.

„Vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre de susținere. Îmi pare rău dacă nu am putut să răspund tuturor - tocmai am ajuns acasă după ce am simțit că am scăpat de un experiment psihologic profund deranjant”, a adăugat ea într-o postare pe contul său de Instagram.

Editor : S.S.