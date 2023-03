O adolescentă de 17 ani a făcut stop cardiac în timpul unui concurs de majorete și a fost salvată miraculos de mama sa

O femeie din Carolina de Nord și-a salvat miraculos fiica în vârstă de 17 ani care suferise un stop cardiac, în timp ce se încălzea pentru o competiție de majorete, relatează NBC News, care citează Today.com.

Keianna Joe se pregătea pentru concursul de majorete, la care era prezentă mama ei, când s-a prăbușit la pământ. „Am văzut antrenorul ei ieșind în fugă pe ușa din spate a celeilalte clădiri țipând frenetic: „Chemați o ambulanță. Avem nevoie de ambulanță aici acum”, a declarat mama Keiannei, Andrea Joe, într-un interviu difuzat pe 15 martie.

Copila era pe podea, în stop cardiac, când mama ei, care este asistentă medicală, a ajuns la ea. După ce i-a verificat pulsul, fără să ezite, a început sa-i facă manevre de resuscitare. „Tocmai am preluat. Știu CPR, știu cum să fac asta. Acesta este copilul meu și trebuie să-l salvez”, a spus ea.

Timp de 10 minute Andrea Joe a încercat să o resusciteze, timp în care, mărturisea ea ulterior, a simțit o teroare pură uitându-se la fiica ei. „Imaginea ei întinsă acolo, fără mișcare, fără respirație, fără răspuns, a fost cel mai înfricoșător moment din viața mea”, a spus ea.

A fost adus un defibrilator portabil, care a indicat că Keianna avea nevoie de un șoc. „Aparatul a spus: „Este nevoie de șoc”. Și, vreau să spun, m-am antrenat cu aceste dispozitive înainte și nu mi-au spus niciodată „Este nevoie de șoc”, și-a amintit Joe.

Șocul, împreună cu manevrele de resuscitare, a ajutat inima adolescentei să bată din nou. Dr. Zeb Spector, care a tratat-o ​​pe Keianna la Duke Children’s Hospital din Durham, Carolina de Nord, a spus că mama ei a jucat un rol vital în salvarea ei. „Mama ei, fără ezitare, și-a șocat fiica și i-a salvat viața”, a spus el pentru Today.com.

Keianna a petrecut 10 zile în spital, unde medicii nu au putut să-și dea seama ce i-a cauzat stopul cardiac. Acum are un mic defibrilator implantat în piept. „Conducând acasă de la spital, am continuat să mă uit la ea”, a spus Joe. „Și am făcut-o să mă țină de mână și am plâns doar pentru că e cu mine. Ea este aici. Ea este chiar lângă mine. Și o am pe ea și este cel mai frumos sentiment.”

Keianna a spus că este „binecuvântată” și recunoscătoare pentru mama ei. „Mi-a fost foarte greu să fiu în spital și departe de familia mea”, a spus ea. „Dar singura persoană care a fost mereu alături de mine și apoi am știut că a fost mereu acolo a fost mama mea.”

Principala cauză de deces la sportivii de liceu este stopul cardiac, când inima încetează să mai bată brusc, a declarat anterior pentru sursa citată dr. Adam Kean de la Spitalul Riley pentru Copii din Indianapolis. Stopul cardiac este diferit de un atac de cord, care apare atunci când fluxul de sânge către inimă este blocat. „Chiar dacă este cauza nr. 1, este remarcabil de rară, ceea ce este important”, a adăugat Kean. „Estimăm că unul din 30.000 de copii moare de stop cardiac în fiecare an, iar asta pare incredibil de mic. Dar asta tot înseamnă aproximativ 2.000 de copii în Statele Unite în fiecare an.”

La adulți, stopul cardiac brusc se datorează de obicei bolii coronariene. Dar la copii și adolescenți, Kean a spus că este adesea cauzată de o afecțiune cardiacă preexistentă, cum ar fi cardiomiopatia hipertrofică, sindromul QT lung sau tahicardia ventriculară polimorfă catecolaminergică.

