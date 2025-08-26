O alergătoare de 92 de ani are mușchii unei tinere de 20 de ani și continuă să doboare recorduri. Care este secretul succesului ei

La 92 de ani, Emma Maria Mazzenga pare să aibă capacitatea cardio-pulmonară a unei persoane de 50 de ani și fibrele musculare ale unei tinere de 20 de ani. Cercetători din Italia și SUA studiază acum mușchii, nervii și celulele din corpul lui Mazzenga, care deține recordul mondial la patru probe diferite de alegări pentru categoria ei de vârstă, pentru a înțelege secretul condiției sale fizice excepționale.

Într-una dintre cursele în care a alergat, Mazzenga s-a aruncat în față ca să își depășească adversara la linia de sosire. „Femeia de lângă mine era pe cale să mă întreacă”, a povestit Mazzenga, care a reușit să câștige acea cursă în 2012 – avea 79 de ani.

Chiar și acum, la 92 de ani, Mazzenga, care trăiește în orașul Padova din Italia, continuă să alerge. Sprintera de elită deține recorduri mondiale la patru probe diferite la categoria ei de vârstă și aproape că nu mai are cu cine să concureze.

„În Italia, sunt doar eu. La campionatele mondiale, eram eu și o americancă”, a povestit Mazzenga pentru Washington Post. Anul trecut, ea a stabilit un nou record la 200 de metri feminin pentru categoria de vârstă 90+: 51,47 de secunde. O lună mai târziu, ea și-a îmbunătățit recordul cu o secundă.

Marta Colosio, cercetătoare de la Universitatea Marquette și principala autoare a acestui studiu de caz, a spus că nu a reușit să găsească nicio altă persoană de 90 de ani care să se compare cu Mazzenga.

„Îmbătrânește, dar poate face lucruri pe care alți oameni la 91 de ani nu le pot face”, a spus Colosio.

Mușchi, nervi și circulația sângelui ca la 20 de ani

Mazzenga este o fostă profesoară de științe care preda la liceu și este abonată în continuare la reviste științifice. A acceptat imediat ce i s-a propus să facă parte din studiul realizat la Universitatea din Pavia.

Analizați la microscop, mușchii lui Mazzenga au oferit atât informații care erau de așteptat, cât și unele extraordinare. Fibrele musculare cu contracție rapidă, care sunt asociate cu viteza, arătau ca cele ale unei persoane sănătoase de 70 de ani – o condiție bună pentru vârsta ei, dar nu excepțională.

Însă, fibrele ei musculare cu contracție lentă, asociate cu activitățile de anduranță, arătau ca cele ale unei persoane de 20 de ani, precum și circulația sângelui și căile nervoase din mușchi.

Corpul lui Mazzenga este foarte eficient în alimentarea mușchilor cu oxigen, iar mitocondriile din mușchi sunt într-o condiție foarte bună.

„Prin genetică sau stil de viață – sau o combinație între cele două – ea are capacitatea de a menține comunicarea între creier, nervi și mușchi la un nivel mult mai sănătos decât ceea ce vedem de obicei la o persoană de 90 de ani”, a explicat Chris Sundberg, coautor al studiului din partea Universității Marquette.

Părțile din mușchii ei care funcționează extrem de bine par să „compenseze” pentru fibrele musculare cu contracție rapidă. „Mai avem multe alte experimente pregătite pentru a obține o imagine completă despre ceea ce se întâmplă în mușchii ei.”

La 92 de ani, aleargă de două-trei ori pe săptămână. „Nu stau niciodată toată ziua în casă”

Mazzenga a început să alerge la Universitatea din Padova pe când avea 19 ani și studia biologia. A continuat să alerge în competiții și după ce a absolvit facultatea în 1957, dar s-a oprit după patru ani când mama ei s-a îmbolnăvit. Doi ani mai târziu, ea s-a căsătorit și a avut doi copii.

Mazzenga a început din nou să alerge abia 25 de ani mai târziu, la vârsta de 53 de ani. Acum, ea aleargă de două sau trei ori pe săptămână și iese zilnic la plimbare. „Nu stau niciodată toată ziua în casă.”

Sfatul lui Mazzenga pentru alți amatori de sport în vârstă: Cunoaște-ți limitele. Consultă doctorul ca să vezi dacă ești destul de sănătos pentru a începe să alergi. Apoi, rămâi constant și aleargă de mai multe ori pe săptămână.

„Sporturile mi-au oferit atât de mult”, a spus Mazzenga. „Aș spune că a fost o salvare. Nu-mi place să aștept pur și simplu să vină seara. Am nevoie de acțiune.”

Cheia succesului atleților de elită de peste 70 de ani este constanța, potrivit profesorului de nutriție și științe ale mișcării Bas Van Hooren de la Universitatea Maastricht din Olanda.

„Multe din efectele negative pe care le observăm odată cu înaintarea în vârstă pot fi reduse semnificativ dacă păstrăm nivelul activității fizice foarte ridicat”, a spus Van Hooren. „Nu este niciodată prea târziu să începi.”

Mâncărurile „foarte simple” pe care le consumă o atletă de 92 de ani

Totuși, pentru a ne menține sănătatea la bătrânețe este nevoie de mai mult decât de activitate fizică, potrivit lui Luigi Ferrucci, director științific al Institutului Național pentru Îmbătrânire din Baltimore, SUA, care nu a fost implicat în acest studiu.

„Exercițiul fizic este un bun punct de pornire, dar trebuie să faci mult mai mult. Trebuie să ai grijă de întreg corpul tău”, a spus Ferrucci, care a scos în evidență importanța unei alimentații sănătoase și unei minți active.

Mazzenga a spus că gătește „lucruri foarte simple”, precum friptură, pește, ouă prăjite și „puține paste, puțin orez”, dar evită să mănânce în cele trei ore înainte să meargă la alergat.

Mazzenga se antrenează pentru cursele de 100 și 200 de metri ce vor avea loc în septembrie în Catania, Italia. După competiție, ea se va întoarce în Pavia pentru mai multe teste și, apoi, în noiembrie, va începe să se pregătească de cursele în sală din sezonul de iarnă.

„Având în vedere vârsta mea, nu este ceva sigur”, a spus Mazzenga. „Fac planuri de la o lună la alta, nu mai departe.”

