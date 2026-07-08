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O alunecare de teren în nord-vestul Chinei a îngropat peste 30 de oameni. Bilanţ: 21 de morţi

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Rescuers work at the site of a landslide that took place at a village in Nanhe township of Tanchang County, Longnan City, northwest China's
Echipele de căutare sunt pe teren, încercând să găsească supraviețuitori. Foto: Profimedia
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Din articol
Furtuni violente 

Bilanţul unui alunecări de teren din provincia Gansu, în nord-vestul Chinei, care îngropase 33 de persoane, se ridică la 21 de morţi, a raportat miercuri postul naţional de televiziune CCTV.

Echipele de salvare s-au deplasat în număr mare la locul alunecării de teren, care a avut loc marţi dimineaţă în jurul orei 06:56 într-un sat din districtul Dangchang, a indicat agenţia oficială de presă Xinhua, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Operaţiunile de căutare şi salvare la locul alunecării de teren din districtul Dangchang s-au încheiat: (catastrofa) a făcut 21 de morţi”, a adăugat CCTV, citând autorităţile locale.

Guvernul a alocat un ajutor de urgenţă de 30 de milioane de yuani (3,9 milioane de euro) pentru lucrările de reconstrucţie din zona afectată, conform postului de televiziune.

Acest tip de catastrofe naturale este frecvent în China, în special vara, când anumite regiuni se confruntă cu precipitaţii intense, în timp ce altele se sufocă sub o căldură copleşitoare.

Furtuni violente 

Alunecarea de teren de marţi s-a produs într-un moment în care în sudul şi centrul Chinei s-au declanşat furtuni violente şi ploi torenţiale care au provocat aproximativ 17 morţi şi sute de răniţi.

Zeci de mii de persoane au fost evacuate în regiunea Guangxi (sud), unde în jur de 40 de râuri şi cursuri de apă s-au revărsat şi unde torenţi de apă ieşeau prin pereţii prăbuşiţi ai barajului unui rezervor, potrivit CCTV.

Preşedintele chinez Xi Jinping a apelat la o mobilizare „totală” a eforturilor de salvare.

Ploile torenţiale vor continua să cadă şi miercuri în anumite zone costiere şi sudice din Guangxi, precum şi în sud-vestul provinciei vecine Guangdong, o importantă bază manufacturieră, a declarat marţi Li Guoying, ministrul chinez al resurselor de apă.

„Siguranţa rezervoarelor şi a digurilor din zonele afectate este pusă la grea încercare”, a subliniat el.

Editor : B.P.

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