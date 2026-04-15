Ambasada Iranului în Tadjikistan a publicat marți un videoclip generat de inteligența artificială în care Iisus Hristos îl lovește cu pumnul în față pe președintele american Donald Trump. Postarea vine în contextul în care liderul SUA a șters o imagine postată pe Truth Social în care este înfățișat într-o robă albă, cu mâna așezată pe fruntea unui bărbat întins pe ceea ce pare a fi un pat de spital, cu ochii închiși, conform The Hill.

Videoclipul îl prezintă pe Mântuitor coborând din ceruri deasupra lui Trump. O voce spune „A sosit momentul judecății tale” în timp ce Hristos se apropie de liderul de la Casa Albă, după care o altă voce strigă „Ce este asta?”.

Se vede cum Trump strigă „nu” înainte ca Hristos să-l lovească pe președintele american. Ulterior, cel de-al 47-lea lider al SUA se prăbușește într-o groapă în flăcări, sub privirea lui Hristos.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acesta este unul dintre numeroasele videoclipuri difuzate de misiunile diplomatice iraniene în care sunt luați în derâdere Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Cele mai remarcabile au fost videoclipurile generate de inteligența artificială realizate de compania media iraniană Explosive Media, care îi înfățișează pe liderii americani, israelieni și iranieni sub forma unor minifigurine Lego. Videoclipurile îi ridiculizează pe Trump și Netanyahu, promovând în același timp capacitatea militară a Iranului.

Administrația Trump a dus, de asemenea, o campanie pe rețelele sociale, folosind imagini din seria de jocuri video „Grand Theft Auto” și din serialul „SpongeBob SquarePants” pentru a câștiga popularitate online și a evidenția realizările forțelor armate americane.

Un purtător de cuvânt al Explosive Media a apărat relația companiei cu guvernul iranian într-un interviu pentru podcastul BBC „Top Comment”. El l-a acuzat pe Trump că a finanțat o „lovitură de stat”, referindu-se la protestele de masă din ianuarie. Purtătorul de cuvânt a respins, de asemenea, afirmațiile potrivit cărora videoclipurile care îl înfățișează pe Netanyahu și Israelul sunt antisemite, adăugând că „videoclipurile noastre sunt antisioniste”.

Imaginea cu Trump în chip de Iisus a stârnit reacții negative în rândul bazei sale conservatoare și creștine.

Președintele american Donald Trump a publicat pe rețeaua Truth Social o imagine care îl înfățișează în chip de Iisus. Foto: Donald Trump/Truth Social

După ce postarea a fost ștearsă, Trump le-a spus luni reporterilor că „a crezut că eram eu în rolul unui medic”. Vicepreședintele JD Vance a declarat că postarea era o „glumă”, dar a fost ștearsă deoarece președintele american „și-a dat seama că mulți oameni nu îi înțelegeau umorul”.

