Video O ambasadă a Iranului îl ironizează pe Donald Trump cu un videoclip AI: liderul SUA, lovit de Iisus și aruncat într-o groapă în flăcări

Imaginea cu Trump în chip de Iisus a stârnit reacții negative în rândul bazei sale conservatoare și creștine. Foto: Captură video X/Iran Embassy in Tajikistan

Ambasada Iranului în Tadjikistan a publicat marți un videoclip generat de inteligența artificială în care Iisus Hristos îl lovește cu pumnul în față pe președintele american Donald Trump. Postarea vine în contextul în care liderul SUA a șters o imagine postată pe Truth Social în care este înfățișat într-o robă albă, cu mâna așezată pe fruntea unui bărbat întins pe ceea ce pare a fi un pat de spital, cu ochii închiși, conform The Hill.

Videoclipul îl prezintă pe Mântuitor coborând din ceruri deasupra lui Trump. O voce spune „A sosit momentul judecății tale” în timp ce Hristos se apropie de liderul de la Casa Albă, după care o altă voce strigă „Ce este asta?”.

Se vede cum Trump strigă „nu” înainte ca Hristos să-l lovească pe președintele american. Ulterior, cel de-al 47-lea lider al SUA se prăbușește într-o groapă în flăcări, sub privirea lui Hristos.

Acesta este unul dintre numeroasele videoclipuri difuzate de misiunile diplomatice iraniene în care sunt luați în derâdere Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Cele mai remarcabile au fost videoclipurile generate de inteligența artificială realizate de compania media iraniană Explosive Media, care îi înfățișează pe liderii americani, israelieni și iranieni sub forma unor minifigurine Lego. Videoclipurile îi ridiculizează pe Trump și Netanyahu, promovând în același timp capacitatea militară a Iranului.

Administrația Trump a dus, de asemenea, o campanie pe rețelele sociale, folosind imagini din seria de jocuri video „Grand Theft Auto” și din serialul „SpongeBob SquarePants” pentru a câștiga popularitate online și a evidenția realizările forțelor armate americane.

Un purtător de cuvânt al Explosive Media a apărat relația companiei cu guvernul iranian într-un interviu pentru podcastul BBC „Top Comment”. El l-a acuzat pe Trump că a finanțat o „lovitură de stat”, referindu-se la protestele de masă din ianuarie. Purtătorul de cuvânt a respins, de asemenea, afirmațiile potrivit cărora videoclipurile care îl înfățișează pe Netanyahu și Israelul sunt antisemite, adăugând că „videoclipurile noastre sunt antisioniste”.

Imaginea cu Trump în chip de Iisus a stârnit reacții negative în rândul bazei sale conservatoare și creștine.

Președintele american Donald Trump a publicat pe rețeaua Truth Social o imagine care îl înfățișează în chip de Iisus. Foto: Donald Trump/Truth Social

După ce postarea a fost ștearsă, Trump le-a spus luni reporterilor că „a crezut că eram eu în rolul unui medic”. Vicepreședintele JD Vance a declarat că postarea era o „glumă”, dar a fost ștearsă deoarece președintele american „și-a dat seama că mulți oameni nu îi înțelegeau umorul”.

Donald Trump, în brațele lui Hristos. Președintele SUA distribuie o nouă imagine generată cu AI, în ciuda controverselor recente

„Forma sa cea mai autentică”. Cum încearcă echipa lui Trump să țină pasul cu postările sale pe Truth Social, după lăsarea nopții

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
simion aur inquam george calin
3
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
4
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
donald trump
5
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
Te-ar putea interesa și:
Zeci de spanioli au fost înșelați cu 1,5 milioane de euro după ce s-au îndrăgostit de personaje fictive, create cu inteligență artificială
Avertisment după o hotărâre privind AI în SUA: ce scrii în chat ar putea fi folosit împotriva ta. Avocați: Discuțiile pot deveni probe
photo-collage.png - 2026-04-15T184504.651
Donald Trump, în brațele lui Hristos. Președintele SUA distribuie o nouă imagine generată cu AI, în ciuda controverselor recente
donald trump (3)
Donald Trump, ironizat și de medici după episodul „Iisus”: „O zi obișnuită de muncă, nu mă băgați în seamă”
Donald Trump și Xi Jinping
Xi Jinping l-ar fi asigurat pe Trump că Beijingul nu livrează arme Iranului. Ce spune președintele chinez despre blocada navală a SUA
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
Trump critică relația „tristă” cu Regatul Unit și amenință acordul comercial. Cum a reacționat Downing Street
