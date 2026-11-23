O pedeapsă de 74 de lovituri de bici a fost pusă în aplicare asupra cântăreţei iraniene Parastoo Ahmadi şi a altor patru persoane în cursul zilei de luni, a transmis agenţia de presă Emtedad, care l-a citat pe avocatul artistei, informează DPA.

Cântăreaţa şi cei patru membri ai trupei sale au fost condamnaţi în luna iunie 2026 din cauza unui concert difuzat pe YouTube în decembrie 2024, când Parastoo Ahmadi şi grupul ei au cântat într-un han tradiţional de pe marginea drumului - caravanserai -, încălcând astfel mai multe legi din Iran.

Spectacolele publice susţinute de femei cântăreţe sunt interzise în Republica Islamică Iran. În plus, Parastoo Ahmadi a susţinut acel concert fără să poarte vălul islamic şi a fost îmbrăcată într-o rochie.

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În prezent, înregistrarea concertului a strâns peste 3,2 milioane de vizualizări pe YouTube.

Proteste tot mai intense împotriva legilor islamice stricte

Protestele femeilor din Iran faţă de legile islamice stricte din această ţară s-au intensificat tot mai mult.

În 2022, mulţimi mari de oameni au ieşit pe străzi şi au strigat sloganul "Femeie, Viaţă, Libertate" pentru a manifesta împotriva politicilor represive ale regimului de la Teheran. Demonstraţiile au fost reprimate violent.

Cu toate acestea, multe femei din marile oraşe iraniene continuă să sfideze codurile vestimentare islamice, ca formă de protest şi de afirmare a autonomiei personale.

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Editor : Sebastian Eduard