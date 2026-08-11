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Video „O chestiune de secunde”: Momentul în care trei polonezi reușesc să prindă într-o pătură un copil care cade de la etajul 5 al unui bloc

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Vecini
Momentul dramatic în care copilul de patru ani este salvat de vecini cu ajutorul unei pături. Foto: Captură video X
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Din articol
„O chestiune de secunde” Ancheta este în curs

Trei vecini au improvizat, eroic, o operațiune de salvare miraculoasă pentru a prinde o fetiță de patru ani care a căzut de la balconul de la etajul 5 într-un oraș din nord-estul Poloniei.

Serviciile de urgență au primit duminică după-amiază o sesizare cu privire la un copil care atârna de balconul unei clădiri din orașul Łomża, scrie TVP World.

Văzând fetița agățată de marginea clădirii, vecinii s-au grăbit să o ajute înainte de sosirea echipei de salvare.

Imagini dramatice surprinse de camerele de supraveghere arată momentul în care trei bărbați au prins-o pe fetiță în timp ce aceasta cade pe pătura pe care o întinseseră sub ea.

„Datorită reacției lor rapide, s-a evitat o tragedie”, a declarat Karolina Wojciekian, purtătoare de cuvânt a poliției locale.

Fetița a fost dusă la spital pentru examinare după cădere, dar medicii au constatat doar câteva vânătăi minore. Viața ei nu este în pericol.

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„O chestiune de secunde”

„Când am ieșit din clădire, am auzit oameni țipând. Am ridicat privirea și am văzut copilul, care era aproape dezbrăcat, purtând doar o cămașă. Fetița se mișca dintr-o parte în alta a balustradei”, a declarat unul dintre vecini pentru postul local de radio.

„I-am strigat să nu se miște, dar ea nu a răspuns”, a spus el.

Întreaga operațiune de salvare s-a desfășurat într-o clipită, lăsându-le bărbaților foarte puțin timp să așeze corect pătura.

„A fost o chestiune de secunde. Când m-am uitat din nou în sus și am văzut că fetița se mutase într-un alt loc, abia am avut timp să ne așezăm în poziție, astfel încât ea să cadă pe pătură”, a spus el.

Ancheta este în curs

Poliția a declarat că mama fetiței dormea în momentul incidentului, în timp ce tatăl ei lucra în străinătate. Ulterior, s-a constatat că mama avea o alcoolemie de 0,7 la mie (70 mg de alcool la 100 ml de sânge), ceea ce este considerat un nivel de intoxicație ușor până la moderat.

Autoritățile continuă să investigheze cazul. Dacă autoritățile o vor acuza pe mamă de punerea copilului în pericol de moarte sau de vătămare corporală gravă, aceasta ar putea primi o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare.

Editor : Sebastian Eduard

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