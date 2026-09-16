O clădire cu șase etaje s-a prăbușit în Gaza: opt morţi şi cel puţin 60 de dispăruţi

Opt persoane au murit şi peste 60 sunt date dispărute după ce o clădire cu şase etaje s-a prăbuşit în oraşul Gaza, a transmis miercuri Apărarea Civilă a enclavei pentru AFP, potrivit Agerpres.

„Cadavrele a opt martiri, inclusiv copii, şi 15 răniţi au fost recuperaţi din ruinele unei clădiri rezidenţiale cu şase etaje care s-a prăbuşit în vestul oraşului Gaza”, a declarat purtătorul de cuvânt al Apărării Civile, Mahmoud Bassal.

„Peste 60 de persoane rămân dispărute sub dărâmături”, a adăugat el, menţionând că respectiva clădire „suferise daune structurale din cauza multiplelor atacuri aeriene israeliene în timpul războiului”.

Marea majoritate a clădirilor din Fâşia Gaza au fost distruse de bombardamentele israeliene lansate ca răspuns la atacul din 7 octombrie 2023 al mişcării islamiste palestiniene Hamas dinspre teritoriul enclavei.

Războiul din Gaza a făcut peste 73.000 de morţi şi 174.000 de răniţi în rândul palestinienilor, conform Ministerului Sănătăţii din Gaza, care se află sub autoritatea Hamas şi ale cărui date sunt considerate fiabile de către ONU.

Editor : B.P.