O companie aeriană importantă își anulează toate zborurile la Dubai până la sfârșitul lunii

nori turbulente zbor avion aeronava
Compania aeriană olandeză KLM a anulat toate zborurile către Dubai până la 28 martie din cauza „instabilităţii geopolitice din Orientul Mijlociu”.

„Din cauza tulburărilor continue din Orientul Mijlociu, KLM a decis să anuleze toate zborurile către Dubai până pe 28 martie inclusiv.

Din cauza tulburărilor continue din Orientul Mijlociu, KLM nu va zbura nici către Riyadh și Dammam până joi, 12 martie, inclusiv. Monitorizăm îndeaproape situația”, a anunțat compania miercuri, pe site-ul ei.

„Pasagerii ale căror zboruri au fost anulate vor fi informați și pot rezerva din nou biletele fără costuri suplimentare sau pot solicita rambursarea acestora prin intermediul secțiunii My Trip”, a mai precizat KLM.

Anterior, oficialii din Dubai au declarat că două drone „au căzut în apropierea” Aeroportului Internaţional Dubai miercuri dimineaţă, iar patru persoane au fost rănite.

Patru răniţi, după ce două drone au căzut în apropierea aeroportului Dubai. Armata iraniană anunţă că doreşte să vizeze „centrele economice şi băncile” din regiune

