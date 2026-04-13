O companie aeriană oferă o vacanță gratuită și 43.000 de euro „celui mai slab fotograf”, ca să facă poze proaste în Islanda

O companie aeriană islandeză oferă o excursie de 10 zile „celui mai slab fotograf”, pentru a demonstra că până și cei mai nepricepuți pot face fotografii incredibile cu Islanda.

Chiar dacă avem cu toții acces la camere foto în zilele noastre datorită telefoanelor mobile, acest lucru nu face ca realizarea unei fotografii bune să fie ușoară, arată Euronews.

În teorie, trebuie doar îndrepți obiectivul spre ceea ce vrei să fotografiezi și să apeși un buton . În realitate, cei mai slabi fotografi ajung să facă poze neclare, strâmbe sau cu un deget care acoperă jumătate din cadru.

Dar acum să fii un fotograf slab poate fi un avantaj. Compania aeriană Icelandair dorește să demonstreze că „chiar și cel mai slab fotograf poate face poze superbe în Islanda”.

Compania aeriană oferă o excursie de 10 zile în Islanda, cu zboruri dus-întors, cazare și bani de buzunar, precum și 43.000 de euro în schimbul fotografiilor și conținutului video produs ăn timpul vacanței.

Campania „cel mai slab fotograf” a Icelandair este deschisă doar celor fără experiență profesională în fotografie și fără un interes special pentru această artă.

Candidații trebuie să se simtă confortabil în fața camerei și să se prezinte în clipuri și fotografii și trebuie să le placă drumețiile și activitățile în aer liber.

De asemene, trebuie să aibă un pașaport valabil, să aibă peste 21 de ani și să poată călători în Islanda, Marea Britanie și SUA.

Doritorii trebuie să se înscrie pe reallybadphotographer.com.

Candidații vor avea de răspuns la șase întrebări despre abilitățile lor fotografice și, pentru a-și crește șansele, pot trimite un clip de 60 de secunde în care să explice de ce sunt ideali pentru titlul de „cel mai slab fotograf”.

