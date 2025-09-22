O companie aeriană trebuie să-i plătească 11 milioane de dolari unui pasager care a făcut AVC în timpul zborului

American Airlines a fost obligată de instanță să plătească despăgubiri de peste 11 milioane de dolari unui pasager care a suferit un accident vascular cerebral la bordul unui avion.

Jesus Plasencia călătorea cu soția sa, Ana Maria Marcela Tavantzis, în noiembrie 2021 la bordul zborului American 68 de la Miami la Madrid, relatează Business Insider.

Documentele instanței arată că, în timp ce avionul era încă la poartă, Plasencia și-a pierdut pentru scurt timp capacitatea de a vorbi și a nu a putut să ridice cu mâna telefonul mobil.

Soția sa, îngrijorată că acesta prezenta simptome de accident vascular cerebral, a alertat o însoțitoare de bord și pilotul.

Dar, în loc să urmeze protocoalele stabilite de American Airlines, cum ar fi consultarea telefonică a unui medic sau solicitarea ajutorului unui profesionist medical de la bord, pilotul „a ignorat îngrijorările lui Tavantzis, a glumit cu Plasencia și a decis că avionul poate decola”, conform plângerii depuse de victimă și soția sa.

În timp ce zbura deasupra Oceanului Atlantic, Plasencia a suferit un accident vascular cerebral.

Documentele judiciare arată că bărbatul a fost dus la spital după aterizarea în Spania și că a fost în stare critică timp de peste trei săptămâni, înainte de a se întoarce în SUA cu o ambulanță aeriană.

Plasencia nu mai poate vorbi sau scrie și necesită îngrijiri zilnice, se arată în dosar. Tavantzis este cea care-l îngrijește.

Cuplul a susținut că, dacă echipajul American Airlines ar fi respectat protocoalele corecte, Plasencia ar fi fost dus la un spital din Miami, unde ar fi primit tratament la timp, ceea ce i-ar fi crescut șansele de recuperare.

Jurații au considerat American Airlines este vinovată de neglijentă în temeiul Convenției de la Montreal, care reglementează răspunderea companiilor aeriene pe zborurile internaționale, deoarece echipajul său nu a respectat protocoalele medicale.





