O companie celebră pentru armele sale de vânătoare transformă puștile în sisteme anti-drone cu inteligență artificială

O companie cunoscută la nivel mondial pentru armele sale de vânătoare intră în noua cursă a tehnologiilor anti-drone și pregătește lansarea unui sistem automatizat capabil să detecteze și să doboare ținte aeriene de mici dimensiuni. Noul sistem, echipat cu opt puști speciale și funcții bazate pe inteligență artificială, va fi prezentat oficial la salonul de apărare Eurosatory de la Paris.

Beretta Defense Technologies urmează să prezinte, în această vară, la salonul de apărare Eurosatory de la Paris, o nouă stație automată de armament concepută pentru a contracara atacurile cu drone, transmiste Euronews.

Numit Livet, noul sistem folosește opt puști Benelli „Drone Guardian”, dezvoltate special pentru combaterea dronelor, montate într-o turelă controlată de la distanță, asemănătoare unui sistem antiaerian compact.

Potrivit companiei, Livet este echipat cu funcții automate de urmărire a țintelor și capacități de angajare de la distanță, oferind timpi rapizi de reacție. Producătorul susține că sistemul contribuie la „protecția activelor strategice și a infrastructurilor critice”.

Sistemul folosește cartușe cu wolfram și poate fi echipat cu muniție care explodează în aer, concepută pentru a neutraliza dronele mici prin dispersia fragmentelor.

Platforma este dotată cu un sistem de urmărire integrat cu inteligență artificială, care permite identificarea și blocarea automată a țintelor. De asemenea, Livet poate fi integrat cu radare externe de scurtă rază sau cu scanere de radiofrecvență, de la care poate primi coordonate în timp real pentru detectarea amenințărilor.

Războiul dronelor a redefinit câmpul de luptă modern, sistemele fără pilot, adesea ieftine și ușor de produs, jucând un rol major atât în războiul din Ucraina, cât și în conflictele din Orientul Mijlociu.

Dronele FPV (first-person-view), care pot fi asamblate cu doar aproximativ 300 de dolari, s-au dovedit deosebit de eficiente în Ucraina, oferind Kievului posibilitatea de a executa lovituri de precizie împotriva forțelor ruse, reducând în același timp riscurile pentru propriii soldați.

Eficiența lor pe câmpul de luptă a determinat numeroase state să accelereze dezvoltarea unor noi tehnologii anti-drone și a alimentat un boom al startupurilor din industria de apărare din Europa.

Salonul Eurosatory este programat să aibă loc între 15 și 19 iunie și va reuni actori-cheie din industria de apărare, precum și oficiali guvernamentali și militari de rang înalt. Evenimentul din acest an urmează să găzduiască intervenții ale unor personalități precum generalul Pierre Schill, șeful Statului Major al Armatei Franceze, și Catherine Vautrin, ministrul francez al forțelor armate.

Editor : M.I.