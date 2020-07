O companie primește 1,6 miliarde de dolari de la americani pentru a livra un vaccin anti-COVID anul acesta

Novavax Inc., una dintre companiile care lucrează la un vaccin împotriva COVID-19, va primi 1,6 miliarde de dolari prin programul Operațiunea Warp Speed a SUA, relatează Bloomberg.

Fondurile vor permite companiei să facă teste avansate pe oameni și să stabilească o unitate de producție pentru a putea furniza 100 de milioane de doze până la sfârșitul anului 2020, a anunțat compania într-un comunicat de presă. Acțiunile companiei au crescut cu 33% în tranzacțiile de dinainte de deschiderea bursei, după acest anunț.

Novavax este una dintre companiile care încearcă să dezvolte un vaccin împotriva noului coronavirus. Programul Warp Speed al Administrației Trump a finanțat mai multe companii, inclusiv Johnson & Johnson, Merck & Co., Pfizer Inc., Moderna Inc. și AstraZeneca Plc, pentru a obține vaccinul cât mai devreme.

Operațiunea Warp Speed urmărește astfel să scurteze un proces care, de obicei, durează ani întregi. Programul este coordonat de generalul Gustave Perna, care conduce Programul pentru Dotări al Armatei SUA, și de fostul director executiv al GlaxoSmithKline, Moncef Slaoui.

Fondurile vor permite Novavax să înceapă faza finală a studiilor pentru vaccin, pe 30.000 de subiecți.

Compania de biotehnologie a mai primit în mai 388 milioane dolari de la Coaliția pentru inovație în prevenirea epidemiilor, cea mai mare contribuție din partea organizației la acea vreme. Candidatul la vaccin al companiei este menit să creeze anticorpi care blochează proteinele pe care noul coronavirus le folosește pentru a-și infecta gazda.

Companii de medicamente și institute de cercetare din toată lumea lucrează la peste 130 de vaccinuri experimentale, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Moderna, Pfizer și Universitatea din Oxford, care lucrează cu AstraZeneca, sunt printre cele care au început testele clinice pe pacienți sănătoși.

Editor web: Monica Bonea