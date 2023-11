O croazieră de 3 ani a fost anulată cu puțin timp înainte de plecare. Unii pasageri își vânduseră casele și renunțaseră la afaceri

Trei ani de călătorii în lume pe un vas de croazieră, la prețuri comparabile cu cheltuielile care asigură un trai normal - asta era promisiunea unei companii. Dar acum visul s-a sfârșit pentru pasagerii care s-au înscris la călătoria inaugurală de trei ani a „Life at Sea Cruises” (Croazierele Viața pe Mare). După săptămâni întregi de tăcere, compania a recunoscut pasagerilor că nu mai are nicio navă și a anulat plecarea, promițând să le restituie banii celor care s-au înscris pentru croaziere care costau până la sute de mii de dolari, potrivit CNN.

Inițial, croaziera trebuia să plece din Istanbul, Turcia, la 1 noiembrie, dar, cu puțin timp înainte de această dată, plecarea a fost amânată pentru 11 noiembrie și mutată la Amsterdam, în Olanda, iar apoi la 30 noiembrie, tot din Amsterdam. Dar pe 17 noiembrie - cu mai puțin de două săptămâni înainte de a treia dată de plecare programată - pasagerii au fost informați că a fost anulată.

Unii dintre pasagerii care au rezervat cele 111 cabine se află încă în Istanbul, după ce au ajuns acolo înainte de data inițială de plecare. Alții spun că nu mai au unde să se întoarcă, după ce și-au vândut sau închiriat casele în așteptarea călătoriei în jurul lumii și au renunțat la bunurile lor.

Cei mai mulți au cheltuit zeci de mii de dolari pentru ceea ce trebuia să fie experiența vieții lor, iar acum trebuie să aștepte cel puțin câteva luni pentru a-și recupera banii. Compania a declarat că va efectua rambursările în rate lunare, începând de la jumătatea lunii decembrie și terminând rambursările la sfârșitul lunii februarie. De asemenea, s-a oferit să plătească cazarea până la 1 decembrie și zborurile de întoarcere acasă pentru toți cei blocați acum în Istanbul. Însă unii dintre ei spun că nu au case în care să se întoarcă.

„Sunt o mulțime de oameni care nu au unde să se ducă, iar unii au nevoie de rambursare chiar și pentru a-și planifica unde să se ducă - nu este bine în acest moment”, a declarat un pasager, care a dorit să rămână anonim până când își va primi banii înapoi.

Croazieră eșuată la mal

„Life at Sea Cruises” plănuia să cumpere AIDAaura, o navă retrasă în această vară de AIDA Cruises, o filială germană a Carnival Corp. Aceasta urma să fie redenumită MV Lara. Inițial, compania planificase ca vânzarea să fie finalizată până la sfârșitul lunii septembrie, înainte de a lucra la navă într-un doc uscat în Germania, pentru ca apoi să o renoveze înainte de a naviga spre Istanbul, de unde urma să înceapă croaziera.

Dar, după șase săptămâni de incertitudine, timp în care Life at Sea și-a anunțat în repetate rânduri clienții că vânzarea durează mai mult decât era planificat, la 16 noiembrie, o altă companie, Celestyal Cruises, anunța că a cumpărat AIDAaura.

O zi mai târziu, fostul director executiv al Life at Sea, Kendra Holmes - care demisionase cu câteva zile înainte și care a declarat că nu vorbea în numele companiei-mamă, Miray Cruises - a înregistrat un videoclip de 15 minute pentru pasageri, recunoscând că croaziera nu va avea loc. Nu este clar de ce Holmes a fost aleasă pentru a face anunțul, care a fost furnizat pentru CNN de un pasager. Ea a refuzat să comenteze pentru CNN.

La 48 de ore după difuzarea videoclipului cu Holmes, pasagerii au primit un mesaj de la Vedat Ugurlu, proprietarul companiei Miray Cruises, care deține Life at Sea. Spunând că își cere „mii de scuze pentru neplăcerile create”, acesta a confirmat că croaziera nu va avea loc cum era planificat. Motivul: nu-și puteau permite să cumpere nava.

În mesajul său, Ugurlu a spus că „Miray nu este o companie atât de mare încât să își permită să plătească 40-50 de milioane de euro pentru o navă”, dar că „a prezentat proiectul investitorilor și a primit aprobarea oficială din partea unora dintre ei pentru a cumpăra nava”.

El a precizat că, deși compania a plătit avansul pentru navă, investitorii „au refuzat să ne sprijine în continuare din cauza tulburărilor din Orientul Mijlociu”.

Hamas a atacat Israelul la 7 octombrie, la o săptămână după ce vânzarea navei ar fi trebuit inițial să se încheie. Life at Sea nu a răspuns la o întrebare referitoare la tulburările anterioare la care se referă, care ar fi putut împiedica finalizarea tranzacției.

De asemenea, Ugurlu le-a spus pasagerilor în acea zi că firma a încercat apoi să cumpere o altă navă, dar nu a reușit, și că încearcă a treia oară să cumpere una.

„Dacă nu vom putea naviga pe 1 decembrie, vă vom oferi să navigați la o altă dată de plecare sau vă vom rambursa toate plățile într-un termen scurt”, a scris el. „Am încercat totul pentru a vă îndeplini visele și vom continua să facem acest lucru”.

El a adăugat că, teoretic, compania ar putea lansa croaziera pe MV Gemini, nava mai mică a Miray, pe care o luase în considerare inițial pentru această călătorie, înainte de a decide că este prea mică.

„Am ales să nu o facem pentru că v-am promis o navă mai mare și mai nouă”, a scris el. Gemini se află în centrul unui proces de defăimare intentat de Miray împotriva fostului director general al Life at Sea Cruises, Mikael Petterson, care a fost unul dintre angajații care s-au despărțit de echipă în luna mai. În proces se afirmă că Petterson a spus despre navă că este „nepotrivită pentru navigație” - o afirmație pe care Miray a negat-o vehement.

Suișuri și coborâșuri

La doar o zi după licărirea de speranță a lui Ugurlu, un alt membru al personalului Life at Sea, directorul operațional Ethem Bayramoglu, a trimis un mesaj pasagerilor pentru a confirma că croaziera a fost anulată. „În cazul în care nu am fost clari, călătoria de croazieră a Life at Sea este anulată”, a scris Bayramoglu, oferind instrucțiuni privind procesul de rambursare și modul în care pasagerii pot recupera „capsule” pline cu bunurile lor - pe care le expediau înainte de croazieră.

Totuși, în același timp, a adăugat Bayramoglu, compania „intenționează să își onoreze angajamentele”.

„Deși suntem cu toții dezamăgiți și frustrați că nu am navigat de data aceasta, este important pentru noi ca dumneavoastră să aveți un sentiment general pozitiv în legătură cu experiența dumneavoastră cu noi”, se arată în mesaj. „Vedat, în mod special, încă mai speră că Miray va avea într-o bună zi, în curând, o opțiune pe care să o luați în considerare”.

Ulterior, Bayramoglu s-a întâlnit cu pasagerii blocați în Istanbul pentru a-i ajuta să planifice întoarcerea lor acasă.

Ape învolburate

Doritorii de croazieră - care au vrut să rămână anonimi până când li se vor rambursa banii - au declarat pentru CNN că sunt șocați și consternați de faptul că excursia a fost anulată. Unii și-au vândut casele sau și-au lichidat afacerile pentru a se alătura croazierei.

„Sunt foarte trist, furios și pierdut”, a spus unul dintre ei. „Aveam planificați următorii trei ani din viața mea pentru a trăi o viață extraordinară, iar acum (nu mai am) nimic. Îmi este greu să merg mai departe”.

„Eram mândră și mă simțeam curajoasă, acum nu mai am încredere în nimeni și în nimic. Știu că se va rezolva și că viața va merge mai departe, dar nu sunt sigură de direcție”.

Un altul a spus că se simte „incredibil de trist și incredibil de trădat”.

„Compania pare să nu aibă niciun fel de preocupare cu privire la ceea ce au făcut cu viețile noastre”, au spus aceștia.

„Nu mi-am imaginat niciodată că mă voi afla în această situație ca persoană în vârstă”.

De asemenea, aceștia au deplâns pierderea comunității care a fost construită în perioada premergătoare croazierei: „Așteptam cu nerăbdare să construiesc prietenii - asta o făcea diferită de o croazieră obișnuită. Toți aveam aceeași mentalitate și am pornit cu toții cu același lucru în comun”.

Un al treilea client, vorbind chiar înainte de confirmarea anulării croazierei, a spus că se simte „dezamăgit, înșelat și trădat”.

Părăsirea navei

Între timp, Kendra Holmes, fostul director executiv al Life at Sea, care a demisionat săptămâna trecută, susține că plănuiește să ofere o nouă croazieră pe termen lung cu o altă companie.

În discursul său video de 15 minute adresat vineri pasagerilor Life at Sea - în ciuda faptului că demisionase deja din companie - ea a solicitat interes pentru o croazieră pe termen lung, în jurul lumii, oferită de o nouă companie cu care va lucra, pe care a numit-o HLC Cruises.

Holmes nu a răspuns la întrebările CNN, dar un purtător de cuvânt al HLC Cruises, care a declarat că face parte din consiliul de administrație al companiei, a confirmat că Holmes este noul director executiv al companiei și a declarat pentru CNN: „Nu avem nimic de-a face cu Life at Sea, nu vrem ca numele nostru să fie asociat cu ei, dar lucrăm la ceva și încercăm să ajutăm oamenii care au rămas fără case, dacă putem”. Site-ul său web anunță în prezent „vase de croazieră de tip boutique” care vând la bord lingouri de aur, diamante și pietre prețioase fără taxe vamale.

Holmes le-a spus pasagerilor blocați de la Life at Sea că, dacă 60 sau 70 dintre ei „se transferă” la noua companie, noua companie va putea „să pună ceva în mișcare” până în prima săptămână din decembrie, având deja aprobarea consiliului de administrație al HLC pentru a face acest lucru.

Compania va primi o navă temporară pentru a naviga timp de trei sau patru luni, a spus ea, în timp ce va achiziționa o navă permanentă pentru o călătorie mai lungă care va începe anul viitor. Dacă pasagerii Life at Sea nu vor accepta oferta, a spus ea, vor căuta, de asemenea, să lanseze o croazieră pe termen lung în octombrie 2024.

„Există o mulțime de nave acolo, așa că vom pune ceva la punct, probabil la începutul săptămânii viitoare, apoi vom începe să căutăm o navă permanentă”, a spus ea pe 17 noiembrie - înainte de a-i informa pe oameni prin intermediul rețelelor sociale 72 de ore mai târziu că oferta unei croaziere temporare a fost, de fapt, anulată și că HLC „vizează o dată oficială de începere undeva în martie”.

„Oamenii și-au făcut din nou speranțe, doar pentru a fi dezamăgiți câteva zile mai târziu - sunt surprins că nimeni din grup nu a făcut un atac de cord”, a declarat un potențial pasager.

Între timp, Villa Vie Residences - compania înființată de Petterson și de ceilalți foști angajați ai Life at Sea, care au plecat în luna mai pentru a-și începe propria afacere rivală - promite depozite mici și tarife de lansare garantate pentru oricine dorește să li se alăture. Deocamdată nu au nici o navă sau o dată de lansare.

Life at Sea Cruises și Miray Cruises nu au răspuns la întrebările CNN, dar au trimis o declarație din partea lui Ugurlu adresată pasagerilor, care face referire la „retragerea investitorilor”, ce aduce „provocări” pentru proiect. Scrisoarea a fost trimisă către CNN pe 21 noiembrie și vorbea despre o posibilă viitoare dată a croazierei - în ciuda faptului că aceasta a fost deja anulată.

„În timp ce suntem în discuții pentru a achiziționa o navă similară, dacă călătoria din 1 decembrie este pusă în pericol, oferim date alternative de plecare sau rambursări rapide”, se arată în comunicat, care continua prin a descrie procesul de rambursare.

„În timp ce navigăm printre aceste provocări, lucrăm activ la crearea unor planuri alternative pentru viitor, asigurând o experiență de neuitat pentru comunitatea noastră valoroasă”, conchide aceasta.

„Regretăm orice inconvenient și vă asigurăm de angajamentul nostru”.

Cu toate acestea, un pasager din croaziera eșuată se simte mai mult decât incomodat.

„Nu-mi vine să cred că ne-au făcut asta”, a declarat acesta, adăugând că personalul era la început „entuziast și încrezător, iar apoi, în ultimele câteva luni, încet-încet a dispărut”.

„Nici măcar nu pot înțelege pe de-a-ntregul dezamăgirea de a pierde această oportunitate”, a spus pasagerul.

„Nu cred că vor înțelege vreodată cât de mult rău ne-au provocat”.

