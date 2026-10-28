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O croazieră de lux în jurul lumii, oprită de scumpirea combustibilului. Sute de pasageri au rămas blocați în Cambodgia

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Nava de croazieră de lux Odyssey
Nava de croazieră de lux Odyssey, ancorată în portul Sihanoukville din Cambodgia. Sursa foto: Profimedia Images
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O navă de croazieră de lux, plecată într-o călătorie în jurul lumii care urma să dureze trei ani și jumătate, și-a suspendat voiajul din cauza creșterii spectaculoase a prețurilor la combustibil, pe fondul războiului din Iran. Pasagerii au fost nevoiți să debarce în Cambodgia, unde așteaptă să afle dacă își vor putea continua călătoria, relatează BBC.

Compania americană Villa Vie Residences care operează nava de croazieră Odyssey a anunțat că lucrează împreună cu pasagerii pentru a organiza debarcarea și a le asigura „soluții temporare de cazare”. Nava poate transporta până la 650 de persoane și a plecat din Belfast în octombrie 2024, într-o „călătorie neîntreruptă în jurul lumii”.

Deși numărul exact al pasagerilor aflați la bord nu se cunoaște exact, potrivit informațiilor apărute în presă, aproximativ 200 de pasageri au fost nevoiți să debarce în orașul-port Sihanoukville din Cambodgia. Localitatea, cândva o stațiune liniștită de pe litoral, a devenit cunoscută la nivel internațional în ultimii ani ca un centru al rețelelor de escrocherii.

Prețurile combustibililor au crescut puternic la nivel mondial de la izbucnirea războiului din Iran, la începutul acestui an. Operatorul navei a precizat că, în anumite regiuni ale Asiei, costul lunar al combustibilului pentru fiecare cabină a ajuns până la 8.000 de dolari, față de 1.800 de dolari anterior.

Compania a declarat că a luat „măsuri importante pentru reducerea consumului de combustibil, inclusiv încetinirea ritmului călătoriei și prelungirea perioadelor petrecute în porturi”. Totuși, aceste măsuri s-au dovedit insuficiente pentru a „compensa creșterea extraordinară a costurilor combustibilului”.

„Transferarea integrală a acestor costuri suplimentare asupra rezidenților nu reprezintă o soluție realistă”, a transmis compania. Operatorul a anunțat că următoarele 60 de zile vor fi dedicate „restructurării și recapitalizării”, precizând însă că „niciun rezultat nu este garantat”.

Conform site-ului companiei, călătoria navei Odyssey urma să dureze trei ani și jumătate și să includă aproape 150 de țări. Plecare navei fusese deja amânată din cauza unor reparații, ceea ce a făcut ca pasagerii să rămână blocați luni întregi în Belfast și a provocat companiei pierderi de milioane de lire sterline.

Nava se afla de peste 750 de zile în călătoria sa în jurul lumii când operatorul a anunțat marți suspendarea voiajului. „Cambodgia nu era pe lista locurilor în care mă așteptam să petrec atât de mult timp”, a declarat pentru BBC una dintre pasagere, Holly Hennessey. „Suntem cazați în hoteluri diferite. La hotelul în care stau eu sunt și alți pasageri de pe navă. Pur și simplu așteptăm”.

Prețurile pentru achiziționarea dreptului de rezidență permanentă într-o cabină variază între 120.000 și 440.000 de dolari. Cabinele pot fi și închiriate, la prețuri începând de la 3.500 de dolari pe lună.

Hennessey a povestit că, anterior, pasagerilor li se ceruse să ia în considerare plata unei taxe suplimentare pentru combustibil, pe fondul creșterii prețurilor la nivel mondial, iar itinerarul fusese „redus drastic”. Unii dintre ei au decis să debarce și să continue călătoria pe uscat, a spus ea.

Alții însă, printre care și Hennessey, au hotărât să rămână în Cambodgia, în speranța că Villa Vie Odyssey va porni din nou la drum în curând. „Până când nu ne vor spune că totul s-a terminat, definitiv, nu renunț. Nu aș putea niciodată să recreez acest stil de viață. Ideea de a mă întoarce acasă ar fi atât de banală”, a declarat ea. „Cambodgia nu este chiar cel mai rău loc în care să-ți petreci timpul.”

Editor : M.I.

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