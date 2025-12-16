O dinastie de neoprit: „Primul tată al Chinei” și ceilalți miliardari chinezi care fac zeci sau sute de copii în SUA cu mame-surogat

Când grefierii dintr-un tribunal specializat în dreptul familiei din Statele Unite au analizat o serie de cereri pentru stabilirea filiației unor copii născuți de mame-surogat, ei au observat ceva ciudat: același nume apărea iar și iar și iar. Cazul face parte dintr-un trend mai puțin cunoscut în care miliardari și alți membri ai elitei din China apelează la mamele-surogat din alte țări unde această practică este legală, ca să facă în secret zeci sau sute de copii.

Miliardarul chinez Xu Bo a apărut la audieri în vara anului 2023 prin videoconferință și a spus că speră să aibă cel puțin 20 de copii folosind mame-surogat din SUA pentru ca, într-o bună zi, aceștia să preia conducerea companiei sale, Duoyi Network, care produce jocuri video.

Xu a mai spus că preferă să aibă băieți, pentru că ar fi superiori fetelor. El avea deja mai mulți copii care erau crescuți de bone în Irvine, un oraș de lângă Los Angeles, și care urmau să fie aduși în China după finalizarea documentelor de călătorie.

Xu i-a spus judecătoarei Amy Pellman că încă nu și-a văzut copiii pentru că a fost prea ocupat cu munca, potrivit Wall Street Journal.

Pellman a fost alarmată de declarațiile lui Xu, potrivit unor persoane care au participat la audieri. Surogatul este un instrument menit să îi ajute pe oameni să înceapă o familie, dar ceea ce Xu descria nu părea să aibă nimic de-a face cu creșterea adecvată a copiilor.

Judecătoarea i-a respins cererea, ceea ce i-a lăsat pe copiii pentru care Xu a plătit într-o situație legală incertă. Miliardarul chinez se ferește să apară în public, a vorbit foarte rar cu reporterii și nu a mai fost fotografiat în public de aproape un deceniu.

Miliardarul chinez care vrea să aibă cât mai multe fete ca să le căsătorească cu lideri mondiali

Unii părinți chinezi, care s-au inspirat de la Elon Musk și cei 14 copii pe care i-a făcut cu patru femei diferite, au plătit milioane de dolari pentru a angaja femei din SUA să îi ajute să crească familii de zeci sau chiar sute de copii.

Xu s-a autointitulat „primul tată al Chinei” și a devenit cunoscut în țara lui ca fiind un critic vehement al feminismului. Pe conturile de rețele sociale ale companiei sale apare informația conform căreia Xu ar avea peste 100 de copii născuți prin mame-surogat în SUA.

Elon Musk a devenit „un model de urmat” pentru miliardarii din China. Miliardarul american a făcut cel puțin 14 copii cu patru femei. Foto: Profimedia Images

Un alt director executiv bogat din China, Wang Huiwu, a plătit fotomodele americane și alte femei pentru a fi donatoare de ovule. Huiwu își dorea să aibă 10 fete care să se căsătorească mai târziu cu lideri mondiali și alți bărbați influenți, potrivit unor persoane asociate cu compania sa din domeniul educației.

Alți clienți din China, care caută de obicei să aibă un număr mai rezonabil de copii decât Xu sau Wang, sunt directori importanți care nu au timp sau nu sunt dispuși să facă copii în modul tradițional, persoane mai în vârstă sau cupluri de același sex.

Cu toții, însă, au destui bani încât să apeleze la aceste proceduri în țări străine și să gestioneze problemele care ar putea apărea pe plan intern, în China, acolo unde acordurile de surogat sunt interzise. Unii dintre ei au destulă influență politică pentru a evita orice problemă din partea autorităților.

200.000 de dolari pentru un copil. Problema cetățeniei

Piața a devenit așa de sofisticată încât unii părinți chinezi au beneficiat de copii născuți în SUA fără măcar să pună vreodată piciorul în țară. O întreagă industrie s-a dezvoltat în jurul acestei practici, ceea ce le-a permis clienților bogați din China să își trimită materialul genetic în țări străine, primind înapoi nou-născutul în schimbul a până la 200.000 de dolari pentru un copil.

Copiii născuți pe teritoriul Statelor Unite au asigurată cetățenia americană datorită celui de-al 14-lea amendament al Constituției SUA. Ideea ca cetățenii străini să se poată folosi de dobândirea cetățeniei garantate prin Constituție a fost de mult timp un subiect intens disputat.

Donald Trump a emis în luna ianuarie un ordin executiv prin care copiilor născuți în SUA nu li se va mai garanta cetățenia americană decât dacă măcar unul dintre părinți este cetățean american sau are statutul de rezident permanent. Ordinul lui Trump se află în curs de revizuire la Curtea Supremă.

Senatorul republican de Florida, Rick Scott, a introdus luna trecută un proiect de lege prin care folosirea mamelor-surogat ar urma să fie interzisă pentru persoane ce provin din anumite țări, inclusiv China.

Scott a dat ca exemplu un caz de trafic de persoane ce privește un cuplu chinezo-american din Los Angeles care are peste 20 de copii, aproape toți născuți în ultimii patru ani prin mame-surogat.

Senatorul republican de Florida, Rick Scott (stânga), a introdus luna trecută un proiect de lege prin care folosirea mamelor-surogat ar urma să fie interzisă pentru persoane ce provin din anumite țări, inclusiv China. Foto: Profimedia Images

Afaceristul care a vrut 200 de copii deodată și femeia care a vrut să obțină o reducere ca la piață

„Elon Musk a devenit un model de urmat acum”, a spus Nathan Zhang, fondatorul și directorul unei rețele de clinici de fertilitate din SUA și Mexic care se adresează în special clienților bogați din China și colaborează cu agenții de mame-surogat.

Un număr tot mai mare de clienți „incredibil de bogați” plătesc pentru zeci sau chiar sute de copii născuți în SUA cu scopul de a „forma o dinastie familială de neoprit”, a explicat Zhang.

Un afacerist bogat din China, venit tot din domeniul educației ca și Wang, a vrut să obțină simultan peste 200 de copii folosind mame-surogat în ideea de a forma o întreprindere de familie, a povestit Zhang.

Cazuri similare au fost semnalate și la alte clinici din SUA. O femeie din China a spus că dorește opt sau zece copii prin mame-surogat și a cerut o reducere.

„Nu, nu suntem Costco”, i-a răspuns avocata Amanda Troxler, care a spus că refuză orice client care dorește mai mult de doi copii prin mame-surogat în același timp.

„50 de fii de înaltă calitate”

Agențiile din SUA primesc de obicei între 40.000 și 50.000 de dolari pentru fiecare copil, în plus față de banii plătiți mamelor-surogat. În perioada 2014-2020, 41% dintre clienții internaționali care au apelat la mamele-surogat din SUA proveneau din China.

Pe conturi de Weibo asociate cu Xu, miliardarul chinez din domeniul jocurilor video, au apărut mesaje în care se spunea că toate problemele lumii pot fi rezolvate dacă oamenii ar face mai mulți copii și scenarii imaginate privind căsătoria dintre copiii lui Xu și copiii lui Musk. Pe un alt cont de Weibo, Xu ar fi scris în 2023 că speră să aibă „50 de fii de înaltă calitate”.

Fosta prietenă a lui Xu, Tang Jing, a susținut într-o postare pe rețelele sociale că miliardarul ar avea 300 de copii care trăiesc în diverse proprietăți din mai multe țări. Compania sa, Duoyi Network, susține că Xu ar avea „doar puțin peste 100” de copii.

