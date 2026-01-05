O duzină de petroliere au părăsit Venezuela în ciuda blocadei impuse de Trump (Reuters)

Aproximativ o duzină de petroliere încărcate cu țiței și combustibil venezuelean au părăsit apele țării în mod secret de la începutul anului, potrivit documentelor consultate de Reuters și surselor din industrie, inclusiv serviciul de monitorizare TankerTrackers.com.

Mișcările navelor sugerează o potențială încălcare a blocadei stricte impuse de președintele SUA, Donald Trump, înainte de capturarea dramatică a președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către trupele americane în primele ore ale dimineții de sâmbătă. Trump a declarat sâmbătă că embargoul petrolier rămâne în vigoare după extragerea lui Maduro.

Toate navele identificate sunt supuse sancțiunilor și majoritatea dintre ele sunt superpetroliere care transportă de obicei țiței venezuelean către China, potrivit TankerTrackers.com și documentelor de transport ale companiei petroliere de stat venezueleană PDVSA.

Reprezentanții Casei Albe, Departamentului de Stat al SUA, PDVSA și Ministerului Petrolului din Venezuela nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii în afara programului de lucru, luni dimineața.

Un grup separat de nave mai mici, de asemenea supuse sancțiunilor, a părăsit țara după descărcarea importurilor sau finalizarea călătoriilor interne.

Cel puțin patru dintre tancurile plecate au părăsit apele venezuelene sâmbătă printr-o rută la nord de insula Margarita, după ce au oprit scurt lângă granița maritimă a țării, a declarat TankerTrackers.com după identificarea navelor folosind imagini din satelit.

O sursă cu cunoștințe despre documentele de plecare a declarat pentru Reuters că cel puțin patru superpetroliere au fost autorizate de autoritățile venezuelene să plece în „dark mode”.

Nu a fost clar imediat dacă plecările au fost în ciuda blocadei SUA. Deși președintele Trump a declarat că embargoul petrolier nu a fost ridicat, el a adăugat că cei mai mari clienți ai Venezuelei, inclusiv China, vor continua să primească petrol.

PDVSA a acumulat un stoc mare de depozite plutitoare de când a început blocada SUA luna trecută, ceea ce a dus la blocarea exporturilor de petrol ale țării.

Compania reduce producția de petrol și a cerut unor joint-venture-uri să închidă grupurile de sonde din cauza stocurilor acumulate de petrol și combustibil rezidual atât pe uscat, cât și în navele ancorate în apropierea porturilor sale.

Exporturile de petrol sunt principala sursă de venituri a Venezuelei, de care va avea nevoie un guvern interimar condus de ministrul petrolului și vicepreședintele Delcy Rodriguez pentru a finanța cheltuielile și a asigura stabilitatea în țară.

