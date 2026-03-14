O falsă influenceriţă pro-Trump a fost creată cu ajutorul IA. „Misiunea” ei:  atragerea publicului către conţinut pentru adulţi

În timpul primirii la Casa Albă a lui Lionel Messi şi a coechipierilor săi de la Inter Miami, campioni ai MLS, fotoreporterii americani prezenţi în sală au fost făcute numeroase fotografii cu fotbaliştii şi cu preşedintele american Donald Trump. Aceste imagini, preluate masiv pe reţelele sociale, au fost difuzate în întreaga lume, una dintre ele fiind redistribuită pe contul de Instagram al Jessicăi Foster. La prima vedere, profilul tinerei pare lipsit de ambiguitate, relatează Le Figaro.

Apărut la 14 decembrie 2025, profilul său a adunat însă rapid aproape un milion de abonaţi în câteva luni. Susţinătoare ferventă a lui Donald Trump, această tânără blondă şi „glamour” se prezintă ca soldat al armatei americane.

Pe contul său, jessicaa.foster, alte fotografii o arată pe pista unui aeroport alături de preşedintele american sau alături de Cristiano Ronaldo, tot în incinta Casei Albe.

Alte postări o arată în situaţii militare (fictive), la reuniuni internaţionale sau alături de lideri politici internaţionali precum Vladimir Putin, Volodimir Zelenski, Melania Trump sau chiar Nicolas Maduro în cătuşe.

Dar câţiva veterani au remarcat unele neconcordanţe, cum ar fi prenumele ei pe uniformă, „JESSICA”, în loc de numele de familie, şi o imagine uşor retuşată.

 

În spatele acestui patriotism afişat se ascunde, de fapt, un mecanism financiar bine pus la punct: Jessica Foster nu există. Personajul ei este generat în întregime de inteligenţa artificială. Iar marea majoritate a internauţilor au căzut în capcană.

Contul de Instagram - şi chiar o altă pagină similară pe X - serveşte în primul rând pentru a atrage un public masculin către o pagină OnlyFans, unde, sub pseudonimul @jessicanextdoor, personajul oferă conţinut fetişist, axat în principal pe picioare.

Pe profilul său, pe lângă fotografiile cu personalităţi, tânăra fictivă apare în viaţa de zi cu zi ca un soldat, în paturi militare sau alături de avioane de vânătoare americane. Unele fotografii sunt deja suficient de sugestive pentru a oferi o imagine de ansamblu şi a atrage abonaţi pe site-ul său pentru adulţi.

Urmăritorii contului său OnlyFans, convinşi că interacţionează cu o adevărată patrioată, plătesc uneori peste o sută de dolari pentru o singură postare. Şi astfel ating scopul urmărit de creatorul paginii Jessica Foster: monetizarea.

După cum reaminteşte Fast Company, această practică încalcă totuşi regulile platformei, care impune ca un profil să fie legat de o persoană fizică şi ca orice conţinut generat de IA să fie clar identificat.

Descrierea sa de pe reţeaua socială este, de altfel, ironică: „Funcţionar public ziua, ştrengăriţă noaptea. Sunt nouă aici, vă rog să fiţi drăguţi. Apropo, răspund la toate mesajele, dar aveţi răbdare, nu sunt un robot, haha”.

Cazul acestei influenceriţe virale false a stârnit o dezbatere aprinsă pe reţelele sociale, în special cu privire la rolul AI, unii utilizatori regretând influenţa crescândă a inteligenţei artificiale în sexualizarea şi prezentarea unei imagini frivole a armatei americane. Alţii sunt îngrijoraţi de iluzia digitală utilizată în acest caz ca mod de operare pentru a monetiza convingerile şi dorinţele utilizatorilor.

