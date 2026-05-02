O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu și terenul de sub ea. Ce trebuie să facă viitorii proprietari

O familie din Germania a anunțat că donează o casă de 200 de metri pătrați în apropiere de Munchen. Proprietarii trebuie să îndeplinească însă mai multe condiții stricte, relatează Bild.

Motivul: doar casa în sine este dată gratis, nu și terenul de sub ea. Viitorii proprietari trebuie să o demonteze, să o transporte pe un alt teren și să o reconstruiască întocmai cum a fost. Acest lucru este obligatoriu, deoarece este vorba despore o clădire monument istoric, iar reglementările privind conservarea interzic atât demolarea, cât și demontarea și depozitarea componentelor clădirii. Când procesul de mutare va fi finalizat, autoritățile vor inspecta clădirea.

Experții estimează că demontarea și transportul casei vor costa în jur de 50.000 de euro.

„Vila este realizată în întregime din lemn”, a spus agentul imobiliar Oliver Herbst.

Pe lângă cei 50.000 de euro, vor mai exista costuri suplimentare pentru fundație și racordarea la utilități în noua locație. Adică încă 100.000-150.000 de euro, spune agentul.

Cu toate acestea, demontarea și mutarea casei ar costa mai puțin decât o casă cumpărată cu teren cu tot în zonă. În zona Munchen, o casă se vinde, în medie, cu 12.000 de euro pe metru pătrat, așa că o casă de 200 de metri pătrați ar costa aproximativ 2,4 milioane de euro.

În spatele acestei tranzacții neobișnuite se află o moștenire: două surori, care doresc să rămână anonime, au moștenit proprietatea și se confruntă cu impozite mari. Problema e că nu pot modifica în niciun fel construcția, din cauza statutului de monument, și nici nu au șanse să o vândă în starea actuală.

Așa că soluția a fost să doneze clădirea și să rămână cu terenul.

Casa a fost construită în 1928, conform planurilor unui cunoscut arhitect. În ciuda condițiilor complexe, aproximativ 30 de potențiali cumpărători l-au contactat deja pe agentul imobiliar, chiar dacă oferta este în prezent cunoscută doar unui cerc restrâns.

Doi cumpărători au ajuns pe lista scurtă. Aceștia vor să transforme casa într-o sală pentru evenimente.

