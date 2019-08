O femeie a mărturisit că bunicul ei a murit pentru că a refuzat să-i doneze un rinichi. Motivul gestului este tulburător

O femeie din SUA a mărturisit că bunicul ei a murit după ce ea a refuzat să-i îi doneze un rinichi, pentru că a fost „un pedofil și membru Ku Klux Klan”.

Femeia a povestit pe un grup de Facebook -I Dream Of Being This Petty - că bunicul ei avea nevoie de un rinichi pentru a supraviețui, în perioada în care era adolescentă. Analizele au stabilit că era singurul donator compatibil. Cu toate că viața lui depindea de acel rinichi, a refuzat categoric să îl doneze, pentru că „a fost un molestator de copii”. După refuz, s-a înscris în registrul donatorilor, iar acum se pregătește de operația de transplant, organul urmând să ajungă la un necunoscut, relatează Daily Mail.

Femeia, care este asistentă medicală, a primit zeci de comentarii prin care utilizatorii și-au exprimat acordul total pentru gestul ei.

„Este corpul tău și decizia îți aparține. Punct”, este unul din comentarii.

Cei mai mulți au aplaudat decizia femeii de a dona un rinichi unui necunoscut. „Te felicit pentru decizia de a dona un organ pentru cineva care merită să trăiască. Am fost, la rândul meu donator. Vei avea câteva săptămâni o cicatrice uriașă și nu trebuie s rămâi însărcinată prea curând”, este un alt comentariu postat la mesajul femeii.