O femeie a primit interdicție de la primarul Romei să mai hrănească porumbeii care terorizau vecinii

Primarul Roberto Gualtieri a ordonat „interzicerea hrănirii porumbeilor și a altor păsări sălbatice".

Primarul Romei a ordonat unei femei să înceteze să hrănească zeci de porumbei care au invadat un bloc de apartamente, după ce vecinii furioși, susținând că sunt „înecați” în pene și excremente, au cerut să fie scăpați de coșmarul inspirat din filmele lui Hitchcock, relatează The Guardian.

Timp de câteva luni, la etajul trei al unei clădiri de pe Via Spartaco 108, o femeie poreclită de presă „Doamna Porumbeilor” a hrănit un stol de păsări care teroriza blocul. După nenumărate plângeri ale locatarilor, exasperați de stratul gros de excremente care acoperea interiorul clădirii, spațiile și mașinile parcate, autoritățile locale au emis un ordin prin care i s-a interzis să mai hrănească porumbeii.

Contactată prin interfon de site-ul de știri Roma Today, femeia a declarat că face parte din Liga Italiană pentru Protecția Păsărilor, o organizație majoră de mediu din Italia dedicată conservării faunei.

„Eu salvez animale aflate în dificultate; nu le hrănesc de plăcere. Salvez porumbei și alte animale, precum pisici și câini. Pun mâncare pentru a-i salva. Evident, dacă dau hrană unui porumbel, vin și alții. Dar s-au spus atâtea minciuni, calomnii și amenințări la adresa mea”, a spus aceasta.

Întrebată despre murdăria cauzată de excremente, a adăugat: „Voi rezolva, pentru mine, pentru oamenii care locuiesc aici și pentru bieții porumbei, care sunt adevăratele victime. Între timp, am încetat să mai pun mâncare; sper să plece. Aici sunt călcați de mașini.”

Vecinii au filmat-o de mai multe ori, susținând că femeia hrănea păsările punând mâncare pe pervazul ferestrei. „Doamnei nu-i pasă deloc de disconfortul nostru”, a declarat un locatar la emisiunea La Vita in Diretta de la postul național Rai. „Le dă semințe, bucăți de șuncă și carne de pui, făcându-ne viața un calvar.”

Un alt vecin a spus pentru Rai că porumbeii „continuă să se înmulțească și să depună ouă”, iar alții au descris pentru Roma Today strada ca fiind „acoperită în întregime de excremente”, trotuarele „impracticabile și mirosul insuportabil”, mașinile „murdărite sistematic”. Toate încercările de a o convinge să se oprească au eșuat, deși o hotărâre municipală interzice explicit hrănirea sistematică a porumbeilor în Roma.

Primarul Roberto Gualtieri a ordonat „interzicerea hrănirii porumbeilor și a altor păsări sălbatice, cu interdicția explicită de a arunca hrană sau resturi alimentare pe jos”. În plus, locatarii apartamentului de la etajul trei trebuie „pe cheltuiala proprie, în termen de 10 zile de la primirea ordinului, să efectueze lucrări de curățenie, igienizare, deratizare și dezinfecție a zonelor afectate, restabilind condițiile corespunzătoare de igienă, siguranță și sănătate”.

În caz de neconformare, autoritățile din sectorul VII al Romei au fost instruite să „pregătească un plan de intervenție pentru executarea silită a ordinului, folosind forțele de ordine dacă este necesar”.

